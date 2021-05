TELUS International présente ses résultats du premier trimestre de 2021, affiche une solide croissance des produits d'exploitation et un rendement opérationnel soutenu, et fournit ses perspectives pour l'exercice complet





TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un moteur d'innovation sur le plan de l'expérience client numérique qui conçoit, élabore et livre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché, a publié aujourd'hui ses résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2021. TELUS International est une filiale de TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU). À moins d'indication contraire, tous les résultats qui figurent dans le présent communiqué de presse et ailleurs dans les renseignements financiers de TELUS International sont exprimés en dollars américains.

« Au premier trimestre de 2021, TELUS International a continué d'offrir un rendement résilient reposant sur la diversité de nos capacités numériques à soutenir notre essor dans un environnement commercial difficile. Nous avons cultivé nos relations avec nos clients actuels, gagné de nouveaux clients et mis la table pour de nouvelles occasions grâce à des possibilités contiguës intéressantes, comme la progression de l'intégration de nos nouvelles capacités d'annotation des données, déclare Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. Grâce à nos capacités numériques de bout en bout et à notre culture de bienveillance distinctive et profondément enracinée, nous sommes particulièrement bien placés pour profiter encore plus du fort intérêt pour la transformation numérique, laquelle entraîne une augmentation de la demande de la part de notre clientèle actuelle et des nouveaux clients. »

« Notre souci constant de collaborer à long terme avec d'importants clients du segment affaires, plutôt que de chercher des occasions à court terme motivées par la pandémie, nous positionne favorablement pour une croissance appréciable à court, moyen et long terme, souligne M. Puritt. Ce dernier trimestre, nous avons fait l'acquisition de nouveaux clients de grande valeur sur le plan des solutions numériques et des services de modération de contenu, et avons enregistré une croissance dans tous les secteurs verticaux clés, particulièrement ceux des technologies et des jeux. L'acquisition de Lionbridge AI est venue consolider nos capacités diversifiées. Cette intégration avance bien et nous sommes convaincus de pouvoir exploiter tout le potentiel de cette offre de nouvelle génération, laquelle est amplifiée par nos capacités numériques connexes qui nous distinguent avantageusement des fournisseurs concurrents d'annotations de données. »

« La marque TELUS International jouit d'une visibilité accrue dans le secteur, notamment avec les récentes marques de reconnaissance de Gartner, d'Everest Group et de NelsonHall, des firmes d'analyse de premier plan, en ce qui a trait à nos services numériques d'expérience client et à leur prestation, à la modération de contenu et aux solutions de confiance et de sécurité. Nous figurons aussi dans le palmarès Global 100 List de IAOP dans la catégorie Leader pour une cinquième année consécutive, une marque de reconnaissance soulignant notre capacité d'innovation et l'importance que nous accordons aux programmes de responsabilité sociale des entreprises, poursuit M. Puritt. Cette reconnaissance externe témoigne de la détermination et de la mobilisation considérables des membres de notre équipe partout dans le monde, malgré les défis posés par la pandémie. »

« Au premier trimestre de 2021, affirme Vanessa Kanu, chef des services financiers, nous avons enregistré une croissance des produits d'exploitation de 57 pour cent grâce à l'augmentation des acquisitions, et une croissance interne des produits de 20 pour cent grâce à notre gamme de services numériques diversifiés. Le BPA dilué rajusté, qui exclut les effets de certaines charges, s'est établi à 0,23 $, en hausse de 229 pour cent par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Cette augmentation met en évidence la dynamique de nos relations avec nos clients, actuels et nouveaux, nos économies d'échelle et la contribution de nos acquisitions croissantes. »

« De plus, nous avons réussi à améliorer notre bilan et avons de nouveau démontré notre capacité à réduire rapidement l'effet de levier après des acquisitions stratégiques. Grâce aux produits de conversion en espèces issus du premier appel public à l'épargne de 493 millions de dollars, jumelés aux remboursements additionnels provenant des liquidités tirées des activités d'exploitation, TELUS International a pu rembourser 530 millions de dollars de dette au premier trimestre. Comme prévu, nous nous situons maintenant confortablement dans notre fourchette cible de levier financier, ce qui nous permet de disposer de liquidités importantes pour d'éventuelles acquisitions qui viendraient apporter un complément à notre croissance interne des produits dans les deux chiffres, ajoute Mme Kanu. En ce qui concerne l'avenir, l'équipe de direction s'attend à un rendement soutenu de TELUS International en 2021, comme l'indiquent les perspectives pour l'ensemble de l'exercice que nous présentons aujourd'hui. Nous sommes d'avis qu'avec notre forte rentabilité, nous bénéficions d'une marge de manoeuvre supplémentaire pour investir davantage dans notre entreprise afin d'accélérer encore la croissance de nos produits d'exploitation. »

Voici quelques faits saillants des résultats financiers et opérationnels qui comprennent certaines mesures non soumises aux PCGR. Un rapprochement avec les PCGR en vertu des Normes internationales d'information financière se trouve à la fin du présent communiqué de presse.

Faits saillants du T1 2021 par rapport au T1 2020

Produits d'exploitation de 505 millions de dollars, en hausse de 57 pour cent, grâce aux contributions des acquisitions, avec une croissance interne de 20 pour cent (qui comprend un effet favorable de 4 pour cent résultant des taux de change) attribuable à la croissance générée par nos clients, actuels et nouveaux, à la progression soutenue dans les secteurs des technologies et des jeux en particulier, ainsi qu'à la bonne croissance dans les secteurs des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières.

Bénéfice net de 3 millions de dollars et bénéfice par action dilué de 0,01 $, comparativement à 11 millions de dollars et 0,05 $, respectivement, l'année précédente. La marge du bénéfice net a été de 0,6 pour cent. Le bénéfice net et le bénéfice par action dilué comprennent les effets du rajustement de la rémunération fondée sur des actions, les frais d'acquisition et d'intégration et l'amortissement des actifs incorporels acquis, entre autres éléments. Le bénéfice net rajusté, qui exclut les effets de ces éléments, a augmenté de 293 pour cent pour s'établir à 59 millions de dollars.

BAIIA rajusté de 129 millions de dollars, en hausse de 90 pour cent, et marge du BAIIA rajusté de 25,5 pour cent, une amélioration de 440 points de base attribuable à la croissance des produits d'exploitation mentionnée ci-dessus, aux contributions des acquisitions, aux services numériques et à une répartition favorable de la clientèle. Le bénéfice par action dilué rajusté était de 0,23 $, en hausse de 229 pour cent.

Ratio de la dette nette au BAIIA rajusté, conformément à la convention de crédit de 2,7x, dans la fourchette cible de 2 à 3x, ce qui représente 530 millions de dollars de remboursements de la dette à l'aide du produit du premier appel public à l'épargne de 493 millions de dollars et de remboursements additionnels provenant des activités.

Les membres de l'équipe étaient au nombre de 51 387 au 31 mars 2021, soit une augmentation de 11 pour cent, en raison de la croissance interne dans certaines régions et des acquisitions faites l'exercice précédent.

Pour voir un exposé de nos résultats du premier trimestre de 2021, consultez l'analyse par la direction des résultats d'exploitation et de la situation financière, les états financiers et les notes afférentes, que nous avons déposés auprès de la commission des valeurs mobilières (SEDAR et formulaire 6-K sur EDGAR). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site telusinternational.com/investors.

Perspectives

Prévisions pour l'exercice

complet de 2021* Résultats pour l'exercice

complet de 2020 Produits (en millions) 2 150 $ à 2 190 $ 1 582 $ BAIIA rajusté (en millions) 523 $ à 533 $ 391 $ BPA dilué ajusté 0,90 $ à 0,95 $ 0,71 $ * Exclut les effets d'éventuelles acquisitions

Conférence téléphonique avec les investisseurs pour le T1 2021

TELUS International tiendra une conférence téléphonique le 7 mai 2021 à 10 h 30 (HE) / 7 h 30 (HP) au cours de laquelle la direction présentera les résultats du T1 2021 et les perspectives, puis répondra aux questions d'analystes sélectionnés. La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site web des relations avec les investisseurs de TELUS International, à https://www.telusinternational.com/investors/news-events, où elle sera ensuite accessible en différé.

Informations non soumises aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres informations financières

Ce communiqué contient des informations financières non soumises aux PCGR. Vous trouverez des précisions ainsi qu'un rapprochement avec les mesures soumises aux PCGR plus loin. Nous communiquons certaines mesures non soumises aux PCGR qui servent à l'analyse de notre rendement par la direction, mais elles n'ont habituellement pas de définition standard et leur comparaison avec des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs pourrait ne pas tenir. Pour voir les définitions et obtenir de plus amples renseignements sur l'utilisation de mesures non soumises aux PCGR, consultez l'analyse par la direction des résultats d'exploitation et de la situation financière, les états financiers et les notes afférentes, que nous avons déposés auprès de la commission des valeurs mobilières (SEDAR et formulaire 6-K sur EDGAR).

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant nos perspectives financières pour l'exercice 2021, l'entreprise, ses activités et sa situation et son rendement financiers, ainsi que ses plans, ses objectifs et ses attentes relativement aux résultats de ses activités et à sa situation financière. Tout énoncé contenu dans le présent document qui ne rapporte pas un fait avéré peut être considéré comme un énoncé prospectif. Dans certains cas, vous pouvez déterminer qu'un énoncé est prospectif s'il contient des verbes conjugués au conditionnel ou au futur ou des termes comme « anticiper », « avoir l'intention de », « bien placé pour », « but », « chercher à », « cible », « continuer », « croire », « envisager », « estimer », « objectif », « plan », « potentiel », « pourrait », « présumer », « prévoir », « s'attendre à », « viser » ainsi que d'autres termes similaires qui supposent ou annoncent des événements ou des tendances à venir, ou la forme négative de ces termes ou d'autres termes comparables.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes, nos estimations, nos prévisions et nos projections concernant l'entreprise et le secteur dans lequel elle oeuvre ainsi que les croyances et les hypothèses de la direction. Ils ne sont pas un gage de rendement ou de développement et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui échappent dans certains cas à notre volonté.

Plus précisément, nous avons formulé plusieurs hypothèses sous-jacentes à nos perspectives financières pour l'exercice 2021, y compris des hypothèses clés concernant : notre capacité à mettre en oeuvre notre stratégie de croissance notamment en élargissant les services offerts aux clients et en attirant de nouveaux clients; notre capacité à enraciner davantage notre culture d'entreprise et à assurer la compétitivité de nos offres de services; notre capacité à attirer et à retenir des talents; et notre capacité à intégrer et à tirer profit de l'acquisition de Lionbridge AI. Nous en avons formulé aussi concernant la taille et le taux de croissance relatif de nos secteurs verticaux cibles, nos prévisions en matière d'exploitation et de dépenses en immobilisations, et les effets de la pandémie de COVID-19 sur nos activités, notre situation financière, notre rendement financier et nos liquidités.

Différents facteurs de risque peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus, notamment ce qui suit :

Nous faisons face à une concurrence intense de la part d'entreprises qui offrent des services semblables aux nôtres.

Nos capacités de croissance et de rentabilité pourraient être grandement affectées si les changements technologiques et les attentes des clients surpassaient nos offres de services et le développement de nos outils et processus internes.

L'impossibilité d'assurer la pérennité de notre culture au fur et à mesure de notre croissance pourrait compromettre nos services, notre rendement financier et nos activités.

Nos résultats commerciaux et financiers pourraient être affectés par les conditions économiques et géopolitiques et par leurs répercussions sur les activités de nos clients et sur la demande pour nos services.

Deux clients comptent pour une part importante de nos produits d'exploitation, et la perte ou la réduction de nos activités auprès de ces clients, ou découlant de la consolidation de ces clients, ou de tout autre client important pourrait avoir d'importantes répercussions négatives.

Vu l'intensité de la concurrence pour du personnel hautement qualifié, nos perspectives de croissance sont tributaires de notre capacité à attirer et à retenir suffisamment de membres de l'équipe qualifiés qui contribuent à nos activités.

Nos résultats commerciaux et financiers sont, et pourraient être à l'avenir, touchés négativement par la pandémie de COVID-19.

Nos activités seraient touchées négativement si les personnes qui fournissent des services d'annotation de données par l'entremise des solutions de production participative que nous offrons grâce à l'acquisition récente de Lionbridge AI étaient classées comme des employés et non comme des contractuels indépendants.

Il se pourrait que nous ne soyons pas en mesure de déterminer, d'exécuter, d'intégrer et de réaliser les avantages des acquisitions ou de gérer les risques connexes.

Les cyberattaques ou la divulgation non autorisée qui donnent accès à des renseignements confidentiels ou sensibles sur nos clients ou sur les clients de nos clients pourraient avoir une incidence négative sur notre réputation et la confiance de nos clients.

Notre entreprise pourrait ne pas se développer selon nos attentes actuelles en raison de la réaction négative du public à l'impartition à l'étranger, de projets de loi ou d'autres mesures.

Des facteurs indépendants de notre volonté pourraient avoir des effets négatifs sur notre capacité à répondre aux attentes de nos clients des services de modération de contenu, et les membres de notre équipe de modération de contenu pourraient subir des effets émotionnels ou cognitifs défavorables dans le cadre de l'exécution de leur travail.

La structure à deux catégories d'actions prévue dans nos statuts a pour effet de concentrer le contrôle du vote et la possibilité d'influencer les affaires de l'entreprise avec TELUS Corporation.

Dans un avenir prévisible, c'est TELUS Corporation qui contrôle l'orientation de nos activités.

Ces facteurs de risque sont également énumérés et décrits en détail dans la section des facteurs de risque du rapport annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, disponible auprès de la commission des valeurs mobilières (SEDAR et formulaire 20-F sur EDGAR).

TELUS International (Canada) inc. États consolidés intermédiaires condensés et autres éléments du résultat global (perte) (non audités) Trois mois Périodes terminées le 31 mars (en millions de dollars américains, sauf les bénéfices par action) 2021 2020 PRODUIT $ 505 322 $ CHARGES D'EXPLOITATION Salaires et avantages sociaux 282 206 Produits et services achetés 94 48 Rémunération à base d'actions 26 2 Acquisition, intégration et autres 5 19 Dépréciation 27 21 Amortissement des immobilisations incorporelles 36 13 470 309 PRODUITS D'EXPLOITATION 35 13 AUTRES CHARGES (PRODUITS) Variation des provisions liées aux regroupements d'entreprises ? (23 ) Charge d'intérêt 14 13 Perte de change 3 ? BÉNÉFICES AVANT IMPÔTS 18 23 Charge d'impôt 15 12 BÉNÉFICE NET 3 11 AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (PERTE) Éléments pouvant être reclassés ultérieurement dans les résultats Variation de la juste valeur non réalisée des dérivés désignés comme étant détenus à des fins de couverture 21 (4 ) Différences de change découlant de la conversion d'opérations à l'étranger (33 ) (12 ) (12 ) (16 ) PERTE GLOBALE $ (9 ) (5 ) $ BÉNÉFICE PAR ACTION De base $ 0,01 0,05 $ Résultat dilué par action $ 0,01 0,05 $ NOMBRE TOTAL MOYEN PONDÉRÉ D'ACTIONS EN CIRCULATION (en millions) De base 257 209 Dilué 259 210

TELUS International (Canada) inc. États consolidés intermédiaires condensés de la situation financière Au (en millions de dollars) 31 mars 2021

(non audités) 31 décembre 2020

(audités) ACTIFS Actif à court terme Trésorerie et équivalents de trésorerie 117 $ 153 $ Comptes clients 346 303 Créances sur les sociétés affiliées 49 49 Revenus et autres impôts à recevoir 14 18 Frais payés d'avance 40 23 Actif dérivé à court terme 1 2 567 548 Actif à long terme Biens, installations et équipement, net 358 362 Actif incorporel, net 1 235 1 294 Fonds commercial 1 456 1 487 Impôts différés 19 7 Autres formes d'actif à long terme 25 34 3 093 3 184 Actif total 3 660 $ 3 732 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif à court terme Comptes créditeurs et frais à payer 281 $ 254 $ Engagements envers les sociétés affiliées 39 31 Revenus et autres impôts exigibles 82 101 Facturation par anticipation et dépôts des clients 4 8 Provisions courantes 12 17 Tranche à court terme de la dette à long terme 94 92 Tranche à court terme du passif dérivé 3 1 515 504 Passif à long terme Provisions 17 20 Dettes à long terme 1 137 1 674 Passif dérivé 35 57 Impôts différés 344 353 Autres formes de passif à long terme 7 13 1 540 2 117 Passif total 2 055 2 621 Capitaux propres 1 605 1 111 Passif total et capitaux propres 3 660 $ 3 732 $

TELUS International (Canada) inc. États consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie (non audités) Trois mois Périodes terminées le 31 mars (en millions de dollars) 2021 2020 ACTIVITÉS D'EXPLOITATION Bénéfice net 3 $ 11 $ Rectification : Dépréciation et amortissement 63 34 Charge d'intérêt 14 13 Charge d'impôt 15 12 Rémunération à base d'actions 26 2 Variation des provisions liées aux regroupements d'entreprises ? (23 ) Variation de la valeur marchande des dérivés et autres ajustements 29 ? Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (53 ) 24 Paiements liés à la rémunération à base d'actions (17 ) ? Intérêts payés (9 ) (8 ) Impôts sur les bénéfices, nets (35 ) (31 ) Flux de trésorerie tiré des activités d'exploitation 36 34 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Paiements en trésorerie au titre des immobilisations (14 ) (1 ) Paiements en trésorerie au titre des acquisitions, nets ? (805 ) Trésorerie utilisée au titre des activités d'investissement (14 ) (806 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Actions émises 525 284 Frais d'émission d'actions (32 ) ? Remboursement de la dette à long terme (547 ) (589 ) Dette à long terme émise ? 1 145 Liquidités utilisées ou fournies par les activités de financement (54 ) 840 Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (4 ) ? POSITION DE TRÉSORERIE Hausse (baisse) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (36 ) 68 Trésorerie et les équivalents de trésorerie, au début de la période 153 80 Trésorerie et les équivalents de trésorerie, à la fin de la période 117 $ 148 $

Rapprochements non conformes aux PCGR Trois mois (non audités) Périodes terminées le 31 mars 2021 2020 (en millions de dollars américains, sauf les montants par action) Bénéfice net 3 $ 11 $ Réintégrer (déduire) : Variation des provisions liées aux regroupements d'entreprises ? (23) Acquisition, intégration et autres 5 19 Rémunération à base d'actions 26 2 Perte de change 3 ? Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 33 12 Incidence fiscale des ajustements ci-dessus (11) (6) Bénéfice net rajusté de TELUS International 59 $ 15 $ Bénéfice par action de base rajusté de TELUS International 0,23 $ 0,07 $ Bénéfice par action dilué rajusté de TELUS International 0,23 $ 0,07 $ Trois mois (non audités) Périodes terminées le 31 mars (en millions de dollars) 2021 2020 Bénéfice net 3 $ 11 $ Réintégrer (déduire) : Variation des provisions liées aux regroupements d'entreprises ? (23) Acquisition, intégration et autres 5 19 Rémunération à base d'actions 26 2 Perte de change 3 ? Dépréciation et amortissement 63 34 Charge d'intérêt 14 13 Impôts sur les bénéfices 15 12 BAIIA rajusté de TI 129 $ 68 $ Périodes terminées le 31 mars (en millions de dollars) Trois mois (non audités) 2021 2020 Flux de trésorerie tiré des activités d'exploitation 36 $ 34 $ Déduction des dépenses en immobilisations 18 (13) Flux de trésorerie disponible de TELUS International 18 $ 21 $ Au (en millions de dollars américains, sauf pour le ratio) 31 mars 2021 31 décembre 2020 (non audités) (non audités) Facilités de crédit en cours 1 038 $ 1 568 $ Utilisation éventuelle des facilités 7 7 Dérivé net 37 56 Solde de trésorerie1 (100) (100) Dette nette conformément à la convention de crédit 982 $ 1 531 $ BAIIA rajusté de TELUS International 129 $ 391 $ Redressements pour annualiser le BAIIA rajusté de TELUS International et autres redressements conformément à la convention de crédit 241 $ (20) $ Ratio de la dette nette au BAIIA rajusté conformément à la convention de crédit 2,7 4,1

1Les soldes de trésorerie maximaux de 100 millions de dollars sont utilisés pour la période terminée le 31 mars 2021 conformément à la convention de crédit.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d'adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions et ses fonctionnalités intégrées incluent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la transformation numérique et les solutions liées au cycle de vie des technologies de l'information, l'annotation des données, l'automatisation intelligente ainsi que des solutions d'expérience client pour tous les réseaux, y compris la modération de contenu, les solutions de confiance et de sécurité, et autres solutions gérées. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s'associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l'hébergement. TELUS International possède une culture unique qui met les gens et un ensemble de valeurs partagées au coeur de ce que nous faisons. Nous sommes d'avis qu'en investissant continuellement dans notre culture et en menant nos activités comme une entreprise socialement responsable, nous développons des relations plus solides avec les membres de l'équipe et les clients et changeons les choses de manière positive dans les collectivités où nous sommes présents. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com (en anglais).

Communiqué envoyé le 7 mai 2021 à 06:50 et diffusé par :