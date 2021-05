À la suite de la célèbre forêt verticale de Milan, le concept de la foresterie urbaine de l'architecte Stefano Boeri s'étend à l'Europe du Nord, en commençant par les villes d'Eindhoven, d'Utrecht et d'Anvers





À l'échelle mondiale, les villes produisent environ 70 % du CO 2 présent dans l'atmosphère, tandis que les forêts et les bois peuvent en absorber 40 %. L'augmentation des zones boisées à l'intérieur et autour des villes permettrait de multiplier les capacités de résilience des zones urbaines et réduire considérablement la production de CO 2, grâce aux processus de photosynthèse des plantes.

« « Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'histoire humaine, au cours de laquelle nous assistons finalement à une nouvelle alliance entre les forêts et les villes , deux environnements que notre espèce à toujours maintenu séparés; l'un en tant qu'expression suprême d'artifice et l'autre en tant qu'expression suprême du naturel. Les arbres et les bois ne vont plus être une simple présence décorative ou un environnement naturel limité aux zones protégées; ils vont devenir devenir un élément intégral de la sphère vitale de millions de citoyens dans le monde. Protéger les forêts, reboiser les villes et promouvoir le nouveau concept des forêts-villes : ce sont les grands défis que nous devons immédiatement affronter, ensemble, si nous souhaitons nous attaquer au changement climatique », », a déclaré Stefano Boeri, architecte et urbaniste, fondateur du cabinet d'architecture Stefano Boeri Architetti et auteur de la célèbre Forêt verticale de Milan (Bosco Verticale), connue dans le monde entier, bâtiment qui a contribué à développer le concept de la Foresterie urbaine à l'échelle mondiale.

Le Département de la Recherche de Stefano Boeri Architetti dirige le débat international et le développement de la conception urbaine verte et durable en Europe et dans de nombreux pays du monde entier. . Sa contribution au débat sur la transition écologique des villes et son rôle stratégique au sein du mouvement de régénération environnementale urbaine et péri-urbaine, selon une approche biophilique et basée sur la nature, place l'équipe toute entière à l'avant-garde du développement théorique et pratique de robustes Solutions basées sur la nature et à utilisation mixte et des projets conceptuels de Foresterie urbaine.

« Les Solutions basées sur la nature peuvent favoriser l'urbanisation durable, restaurer les écosystèmes dégradés, améliorer l'adaptation au changement climatique et l'atténuation du changement climatique, et faciliter la gestion des risques et la résilience. Par ailleurs, en refaçonnant l'environnement urbain, les Solutions basées sur la nature peuvent renforcer l'inclusion, l'équité et l'habitabilité, regénérer les quartiers défavorisés, améliorer la santé mentale et physique et la qualité de vie des citoyens, limiter la violence, et diminuer les tensions sociales grâce à une meilleure cohésion sociale, particulièrement pour les groupes les plus vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant un statut socio-économique peu élevé » a fait savoir l'architecte Francesca Cesa Bianchi, partenaire chez Stefano Boeri Architetti.

Aux Pays-Bas, Stefano Boeri Architetti est en train de construire la première Forêt verticale de logements sociaux.

Après l'expérience de la première Forêt verticale de Milan, dont le coût a été financé par l'investissement consacré initialement à la recherche scientifique, le cabinet d'architecture a travaillé obstinément sur les systèmes de construction (préfabrication) et sur les matériaux nécessaires pour que la Forêt verticale soit accessible à tous. Et leurs efforts ont été récompensés. Au cours des prochaines semaines, la construction de la Forêt verticale Trudo, bâtiment résidentiel de logements sociaux à Eindhoven sera achevée. La tour verte devrait principalement abriter des usagers des milieux populaires, particulièrement les jeunes coupes, en mettant en place une série d'appartements à loyer modéré offrant une qualité de vie élevée aux 19 étages. Grâce également à plus de 125 arbres de diverses espèces installés sur les balcons, auxquels environ 5 200 arbustes et plantes plus petites seront ajoutés.

À proximité d'Eindhoven, à Utrecht, une autre Forêt verticale est en train de pousser. Conçu par Stefano Boeri Architetti et MVSA Architects, le projet Wonderwoods se propose de créer une expérience avancée de cohabitation entre la ville et la nature, au centre d'Utrecht, dans le nouveau Quartier urbain sain. Agrémentée de bureaux, de salles consacrées à la mise en forme et au yoga, de zones de stationnement des bicyclettes, et d'espaces publics et récréatifs, la Forêt verticale Wonderwoods est conçue pour être la nouvelle plateforme du bien-être d'Utrecht. Pour protéger et préserver la biodiversité des espèces vivantes, en particulier des oiseaux qui peuplent le ciel néerlandais, la Forêt verticale Wonderwoods a également été développée pour donner le goût de la nature.

Favoriser la verdure dans des environnements climatiques différents n'est pas une tâche simple. Cependant, plusieurs exemples montrent que les les méthodologies et techniques innovantes permettent d'obtenir d'excellents résultats ; Palazzo Verde, à Anvers (Belgique), développé par Stefano Boeri Architetti, est l'un de ces exemples.

Palazzo Verde, qui comprend 67 appartements, est le bâtiment le plus vert de toute la Belgique : : les façades sont constituées par une alternance de balcons et de loggias, traduisant une recherche sur le concept de seuil et faisant fluctuer les limites entre l'intérieur et l'extérieur. Palazzo Verde abrite 86 arbres locaux et 2 200 arbustes, couvrant une superficie verte de 780 mètres carrés, directement accessible aux résidents à partir des cages d'escalier et reconnaissable en tant qu'espace protégé et inclusif, obtenu en positionnant les arbres et les arbustes au bord des terrasses elles-mêmes.

L'adoption de stratégies qui combinent l'innovation technologique et les Solutions basées sur la nature, adaptées localement et au climat, peut vraiment aider les villes et les communautés à atténuer les effets du changement climatique et fournir des avantages sociaux environnementaux et économiques positifs à long terme.

