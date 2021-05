FedEx apporte à l'Inde une aide cruciale face à la COVID-19





À l'heure où l'Inde et son système de santé sont confrontés à une augmentation des infections à la COVID-19 à travers le pays, FedEx Express, filiale de FedEx Corp (NYSE : FDX) et plus grande société mondiale de transport express, travaille aux côtés des organisations du monde entier pour délivrer des fournitures et des équipements médicaux critiques pendant cette crise.

FedEx est actuellement en charge du transport de plus de 25 000 concentrateurs et convertisseurs à oxygène dans le cadre d'une initiative aux côtés du Forum de partenariat stratégique États-Unis-Inde ainsi que d'autres sociétés multinationales. Une expédition initiale de 1 000 concentrateurs à oxygène critiques a été livrée par FedEx à destination de New Delhi, le 30 avril, dans le cadre de cet effort collectif.

Le 8 mai, FedEx affrétera gratuitement un vol charter FedEx Boeing 777F pour transporter plus de 3 400 concentrateurs et convertisseurs à oxygène, et près de 265 000 masques KN95 au profit de Direct Relief depuis Newark, dans le New Jersey, vers Mumbai, en Inde. Les fournitures seront finalement livrées à plusieurs établissements médicaux de Mumbai. En outre, FedEx travaille aux côtés de clients et organisations à but non lucratif afin de délivrer plusieurs centaines de tonnes de fournitures et aides médicales en Inde, dans les jours et semaines à venir.

FedEx est également membre fondateur de la Global Task Force on Pandemic Response, partenariat public-privé organisé par la Chambre de commerce des États-Unis et soutenu par la Business Roundtable afin de fournir une plateforme unifiée permettant aux entreprises de mobiliser et de délivrer des ressources pour participer aux efforts contre la COVID-19 dans les régions présentant les besoins les plus importants à travers le monde. Raj Subramaniam, président et directeur d'exploitation de FedEx, fait partie des 17 dirigeants d'entreprise membres du comité de pilotage du groupe de travail.

« La crise humanitaire dévastatrice en Inde nécessite l'aide du monde entier, et notre mission consiste à délivrer l'aide critique nécessaire pour contribuer à atténuer les souffrances », a déclaré M. Subramaniam. « Nous sommes en première ligne dans le cadre de la fourniture d'aide depuis le début de la pandémie, et répondons aujourd'hui à la situation urgente en Inde. FedEx continuera de délivrer des médicaments vitaux, des équipements de protection individuelle ainsi que d'autres fournitures critiques jusqu'à la fin de la pandémie. »

FedEx a transporté plus de 10 000 expéditions d'aides humanitaires liées à la COVID-19 depuis janvier 2020. La société a également engagé 4 millions USD en trésorerie ainsi qu'en support de transport en nature pour aider plusieurs organisations à but non lucratif, telles que Direct Relief et International Medical Corps, à distribuer des vaccins contre la COVID-19 aux communautés défavorisées à travers le monde.

FedEx est expérimentée dans le transport de marchandises critiques à travers le monde. Depuis le début de la pandémie, FedEx Express a expédié plus de 80 kilotonnes d'équipements de protection individuelle, dont plus de 2,2 milliards de masques à travers le monde. En tant que partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement mondiale en vaccins, FedEx livre actuellement des vaccins contre la COVID-19, des ingrédients connexes ainsi que des fournitures dans plus de 25 pays à travers le monde.

« Direct Relief est reconnaissante au-delà des mots à l'égard de FedEx, qui permet d'intensifier les efforts d'assistance absolument nécessaires pour la population en Inde, où l'augmentation des cas de COVID-19 présente de graves menaces pour sa santé », a déclaré Thomas Tighe, PDG de Direct Relief. « Comme l'entreprise l'a déjà prouvé à de nombreuses autres occasions, l'utilisation de la capacité logistique unique ainsi que des compétences et synergies de l'équipe mondiale de FedEx constitue le parfait exemple du type de leadership et d'engagement nécessaires aujourd'hui pour lutter contre cette pandémie historique ainsi que contre les risques qu'elle engendre pour les populations du monde entier. »

La livraison de fournitures vitales s'inscrit en phase avec l'objectif FedEx Cares 50 by 50 de la société consistant à exercer un impact positif sur 50 millions de personnes à travers le monde d'ici le 50e anniversaire de la société, en 2023. Pour en savoir plus sur l'initiative FedEx Cares « Delivering for Good », rendez-vous ici.

