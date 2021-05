Le Canada appuie les normes internationales relatives à l'énergie marine renouvelable





HALIFAX, NS, le 6 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre au point des technologies propres pour stimuler l'économie et créer des emplois au moment où nous nous remettons progressivement de la pandémie de COVID-19.

Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Halifax, Andy Fillmore, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 86?000 $ à Marine Renewables Canada afin d'accélérer le déploiement sûr, fiable et économique de systèmes de technologie propre.

Cet investissement soutient les experts canadiens qui prennent part à l'élaboration de normes internationales relatives à l'énergie marine renouvelable. Les normes constituent des pratiques exemplaires fondées sur l'expérience acquise par le secteur à travers le monde. Elles réduiront les coûts de déploiement des technologies liées à l'énergie marine renouvelable tout en favorisant la collaboration internationale et les échanges commerciaux. Ces règlements, qui sont fondés sur l'expérience de l'industrie, vont accélérer la croissance économique tout en stimulant l'innovation et la compétitivité du secteur.

Financé par le biais du Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada, le projet vise à faire progresser des technologies d'énergie propre qui aident le Canada à atteindre ses cibles en matière de changements climatiques et à bâtir un avenir fondé sur des énergies peu émettrices. Pour ce faire, le programme finance des projets de recherche, de développement et de démonstration, ainsi que d'autres activités scientifiques connexes.

Le gouvernement appuie des projets d'innovation technologique dans le domaine de l'énergie qui permettent aux industries du secteur des ressources naturelles d'être plus écologiques, concurrentielles et durables.

«?Le fait d'avoir des normes internationales relatives à l'énergie marine renouvelable accélère l'adoption de technologies en plus d'offrir aux investisseurs le degré de certitude dont ils ont besoin. En investissant dans les technologies propres, nous créons un avenir énergétique fondé sur des énergies peu émettrices. C'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050.?»

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

«?Ces efforts fourniront aux investisseurs, aux organismes de règlementation et aux promoteurs de projets les connaissances dont ils ont besoin pour investir en toute confiance dans l'énergie marine renouvelable au Canada.?»

Andy Fillmore

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Député de Halifax

«?Étant donné que l'énergie marine renouvelable est une filière émergente du secteur de l'énergie propre, l'élaboration de normes reconnues à l'échelle internationale est essentielle au succès des technologies et des projets qui la concernent. Marine Renewables Canada a apprécié le soutien offert par le gouvernement du Canada pour faciliter la tâche du sous-comité canadien dans l'élaboration de normes TC-114 de la Commission électrotechnique internationale. Ce financement a permis de rassembler des experts canadiens de l'industrie afin de fournir des conseils et des orientations concernant la définition de spécifications techniques et l'élaboration de normes internationales.?»

Elisa Obermann

Directrice générale, Marine Renewables Canada

