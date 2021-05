RMS annonce l'intégration dans ExposureIQ d'importantes innovations impliquant New Event Response





RMS, le grand spécialiste mondial des solutions et de la modélisation du risque de catastrophe, a annoncé que des innovations ont été intégrées à l'application ExposureIQtm sur sa plateforme Risk Intelligence, notamment des fonctionnalités de visualisation d'événements catastrophiques en temps réel et un reporting plus puissant. RMS a également dévoilé de nouvelles capacités permettant les accumulations inter-portefeuilles au sein des flux de travail de réassurance et d'assurance.

ExposureIQ est une application innovante de gestion de l'exposition basée dans le cloud, conçue pour aider les gestionnaires de portefeuilles à mieux appréhender leurs activités en s'adaptant à des millions de sites et en facilitant la découverte de points névralgiques, la diversification et le rééquilibrage des portefeuilles. L'application donne accès à des informations sur l'exposition qui tirent parti des événements et empreintes de RMS Event Response et des capacités uniques de prévision en temps réel de RMS HWind afin d'obtenir une évaluation plus rapide et plus précise des pertes potentielles avant, pendant et après un événement. Intégrer l'analyse et l'information en temps réel aux portefeuilles permet d'aligner ceux-ci sur l'appétit pour le risque de l'entreprise en montrant les menaces et les opportunités qu'ils recèlent.

Cette dernière version d' ExposureIQ fournit des rapports solides intégrant un tableau de bord, ce qui permet d'analyser les portefeuilles selon les critères de construction les plus critiques. Les clients peuvent ainsi comprendre l'impact des variations de la résolution du géocodage sur les résultats, et quels usages de bâtiment et types de construction sont à l'origine de leurs pertes. Cette fonctionnalité avancée de reporting accélère l'analyse et permet aux gestionnaires de portefeuilles de prendre plus rapidement des décisions mieux informées.

ExposureIQ est aujourd'hui la seule application du marché à fournir la visualisation d'événements quasiment en temps réel grâce à un puissant module de cartographie qui intègre les données issues de RMS Event Response et RMS HWind . Les clients n'ont plus besoin de télécharger ni d'exporter des données de leur système. Ils peuvent désormais accéder automatiquement aux dernières données événementielles, visualiser les événements par rapport aux expositions et procéder aux accumulations, le tout au sein de l'application et en temps quasi-réel.

Lors de sa conférence annuelle Exceedance, RMS a démontré comment ExposureIQ développera ces capacités pour permettre aux clients d'exécuter les accumulations dans leurs activités d'assurance et de réassurance. Les utilisateurs pourront construire facilement des structures qui représentent des hiérarchies d'activités de manière intuitive. Pour la première fois, les clients seront en mesure d'exécuter des accumulations inter- portefeuilles et inter-cédants au moyen d'une seule application et d'exploiter le riche catalogue de données de RMS organisées selon notre science de la modélisation leader sur le marché.

S'exprimant dans le cadre de la conférence annuelle RMS Exceedance, Cihan Biyikoglu, vice-président exécutif produits de RMS, a déclaré: «La gestion de l'exposition est l'un des aspects les plus importants de la rentabilité globale et de la maîtrise de l'appétit pour le risque d'une entreprise. Disposer d'informations en temps réel sur l'exposition, comme les prévisions relatives au vent fournies par RMS Event Response, donne aux clients les connaissances et le contrôle dont ils ont besoin aux étapes critiques avant, pendant et après un événement. L'inclusion de l'accumulation inter-portefeuilles et inter-cédants dans cette version porte l'analyse de portefeuille à un niveau de qualité sans précédent. RMS comprend l'importance de prendre des décisions basées sur des données et des informations de qualité. ExposureIQ réunit l'excellence de la modélisation, et la flexibilité, l'échelle et la performance du cloud pour permettre aux entreprises de disposer d'une vue exhaustive de leurs portefeuilles, d'optimiser les flux de travail, de générer des informations de qualité et d'améliorer la rentabilité.»

