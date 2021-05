Deenova continuera à battre de nouveaux records de ventes sur le marché français de l'automatisation pharmaceutique en 2022





Deenova annonce ce jour qu'elle maintient sa dynamique de marché record amorcée en 2021, en remportant plusieurs appels d'offres publics Resah pour six robots D3 ACCED et de nombreuses solutions mécatroniques D3 Astus qui fonctionneront 24 heures sur 24 et seront utilisés au CHU de Nîmes, au Centre Hospitalier Intercommunal Eaubonne Montmorency-Simone Veil situé dans le sud du Val-d'Oise et au Centre Hospitalier Sainte-Marie Le Puy-en-Velay.

Christophe Jaffuel, directeur commercial de Deenova, déclare : « Je suis très fier que depuis deux ans la France dirige la croissance internationale de Deenova. Les trois dernières victoires de notre équipe mettent en lumière, et ceci plus particulièrement en France, les principaux éléments différenciateurs de Deenova par rapport à ses concurrents : des soins au patient pensés pour une sécurité accrue et une meilleure conformité thérapeutique ainsi qu'une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui représente des éléments essentiels quant aux besoins des clients ».

Loïc Bessin, directeur général de Deenova France, déclare : « Je suis ravi d'accueillir trois nouveaux centres hospitaliers au sein de la famille Deenova qui croît rapidement en Europe. Cela est effectivement très important pour notre entreprise et pour nos clients d'être les témoins privilégiés de la reconnaissance et de notre succès inégalés et soutenus observés au cours des deux dernières années. »

Le CHU de Nîmes, fondé en 1958, est un centre de référence regroupant des spécialités médicales et chirurgicales, avec pour priorités la prévention, l'éducation à la santé, l'accès aux soins et la lutte contre l'exclusion sociale.

Le Centre Hospitalier Intercommunal Eaubonne Montmorency-Simone Veil est un acteur public de santé de premier rang sur le territoire du Val-d'Oise proposant une offre de soins diversifiée, notamment autour des services de médecine, de chirurgie, d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de soins de longue durée, de soins psychiatriques, de réadaptation.

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie Le Puy-en-Velay a été créé en 1850 par les Soeurs de la Congrégation Sainte-Marie de l'Assomption de Privas. L'évolution des soins en santé mentale a conduit l'hôpital à diversifier son activité en direction des personnes âgées, des adultes handicapés et des personnes dépendantes sur toute la Haute-Loire, notamment avec des services de soins à domicile, des centres d'accueil thérapeutique, des équipes mobiles de psychiatrie, une unité de long séjour.

Le Resah est un groupement d'intérêt public (GIP) créé en 2007 pour appuyer la mutualisation des achats hospitaliers en région Ile-de-France, en collaboration avec la plateforme Achat-Hôpital.

Deenova est le fournisseur incontesté de solutions mécatroniques (robotique et automatisation) pour la traçabilité en boucle fermée des médicaments et des dispositifs médicaux dotés de RFID dans le secteur des soins de santé, à tout moment et en tout lieu.

Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova contribuent, et contribueront de plus en plus, à alléger la pression croissante à laquelle font face les professionnels de santé, à la fois pour améliorer la sécurité des patients, réduire les erreurs de traitement, réduire les déchets et le détournement de substances contrôlées, maîtriser les coûts et réduire l'écart entre l'augmentation de l'activité/du nombre de patients et la pénurie de personnel soignant.

Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables et jetables, avec des économies de coûts attendues comprises entre 15 et 25 %.

