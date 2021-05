Kontrol Technologies fait son entrée à la NEO Bourse





NEO est heureuse d'accueillir Kontrol Technologies Corp. (« Kontrol »), un leader des bâtiments et villes intelligents grâce à l'IdO, au cloud et à la technologie SaaS, à l'occasion de son entrée à la NEO Bourse. Après un retrait volontaire de la Bourse canadienne des valeurs mobilières, Kontrol a commencé à se négocier aujourd'hui sur la NEO Bourse sous le symbole NEO : KNR.

Fondée en 2015, Kontrol est une entreprise technologique canadienne qui intègre des appareils énergétiques intelligents, des logiciels énergétiques et l'automatisation des bâtiments afin de permettre aux entreprises de réduire leur consommation d'énergie, de minimiser les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer l'environnement opérationnel. Grâce à la technologie et à la numérisation des bâtiments et de l'environnement bâti, Kontrol aide les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité en leur fournissant des données et des diagnostics basés sur le cloud, l'apprentissage intelligent en temps réel, la maintenance prédictive, le contrôle de conformité, et plus encore.

Avec le lancement d'aujourd'hui, Kontrol est devenue la cinquième entreprise à s'inscrire cette année, de la CSE ou de la TSX-V, au tableau principal de NEO Bourse.

« Cette journée marque une étape importante pour notre société, puisque nos actions commencent à se négocier à la NEO Bourse », a déclaré Paul Ghezzi, CEO de Kontrol Technologies Corp. « NEO partage notre passion pour la technologie et l'innovation et offre une plateforme transparente pour tous les investisseurs. D'ici 2050, chaque bâtiment dans le monde devra atteindre l'objectif d'une consommation nette d'énergie zéro pour éviter les pires conséquences liées au changement climatique. La numérisation des bâtiments et de l'environnement bâti pour améliorer la consommation d'énergie, réduire les émissions et créer des espaces plus sûrs sont des sujets plus importants que jamais. Nous nous réjouissons de bénéficier d'une exposition et d'une visibilité accrues, ainsi que d'un accès à un plus grand nombre d'investisseurs institutionnels, qu'ils se trouvent au Canada ou aux États-Unis ».

La NEO Bourse accueille plus de 125 sociétés et FNB, et facilite régulièrement près de 15 % du volume total des opérations effectuées au Canada. Cliquez ici pour obtenir la liste complète des titres cotés sur NEO Bourse.

« Aujourd'hui, le lancement de Kontrol Technologies Corp. marque la poursuite de tendances enrichissantes que nous sommes fiers de partager », a signalé Jos Schmitt, président et CEO de NEO. « Non seulement Kontrol est la dernière entreprise d'une vague de migrations et d'entrées sur la NEO Bourse, mais c'est aussi un leader émergent de l'économie de l'innovation au Canada, comme tant d'autres cotations sur NEO. Nous nous réjouissons que Kontrol puissent bénéficier des nombreux avantages offerts par la cotation sur notre bourse échelon 1, notamment une visibilité auprès d'une plus grande communauté d'investisseurs, une transparence et une qualité de négociation accrues, et le service client en gants blancs qui caractérise NEO ».

Les investisseurs peuvent négocier des actions cotées NEO : KNR par l'entremise de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage réduit et les courtiers à service complet.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse Inc. est la bourse canadienne pour l'économie innovante. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement impartial, liquide, efficace et orienté sur le service. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres canadiens cotés, sur un pied d'égalité. La NEO Bourse cote de grandes sociétés et des produits d'investissement qui désirent une place boursière donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de Kontrol Technologies Corp.

Kontrol Technologies Corp, une entreprise publique canadienne, est un leader dans le domaine des bâtiments et villes intelligents grâce à l'IdO, au cloud et à la technologie SaaS. Kontrol offre une combinaison de solutions logicielles, matérielles et de services clients destinés à améliorer la gestion de l'énergie, la qualité de l'air et le contrôle continu des émissions.

