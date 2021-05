Le Canada investit dans le verdissement des activités d'entreprises de transport du Nouveau-Brunswick





OTTAWA, ON, le 6 mai 2021 /CNW/ - Les investissements qui visent à réduire la consommation en carburant dans le secteur du transport de marchandises - secteur qui représente 10 % des émissions de gaz à effet de serre au pays - aident les entreprises à économiser et à accroître leur compétitivité tout en réduisant leurs émissions. Le gouvernement du Canada investit dans des projets qui nous aideront à bâtir un avenir à faible taux d'émission et à créer des collectivités saines et durables pour les générations futures.

Aujourd'hui, le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ministre des Affaires intergouvernementales et député de Beauséjour, l'honorable Dominic LeBlanc, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de plus de 200 000 $ pour aider trois entreprises de transport du Nouveau-Brunswick à diminuer leurs frais de carburant et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de leur parc de véhicules lourds.

Professional Carriers Inc. a reçu plus de 7 000 $ pour réaliser une évaluation de l'efficacité énergétique d'un parc de 48 véhicules, évaluation qui a mis en évidence les possibilités d'améliorations écoénergétiques qui s'offrent à l'entreprise pour verdir ses activités. De leur côté, Shoreland Transport Inc. et Day & Ross Inc. ont reçu respectivement 100 000 $ et 94 000 $ pour mettre en application les recommandations formulées dans leurs évaluations.

Ensemble, les trois entreprises ont apporté des modifications écoénergétiques à plus de 200 véhicules et ont offert de la formation sur la conduite écologique à plus de 320 conducteurs. Cette série de mesures permettra d'empêcher le rejet d'environ 1 200 tonnes de GES par année tout en permettant aux deux entreprises d'être plus compétitives grâce aux économies qu'elles réaliseront sur leurs dépenses en carburant.

Les fonds fédéraux octroyés à ces projets proviennent du Programme d'évaluation écoénergétique des flottes de transport des marchandises, qui investit 3,4 millions de dollars afin d'aider les entreprises à réduire leurs émissions et leurs frais de carburant en prenant des décisions d'investissement fondées sur des données.

Le gouvernement continue de soutenir des projets énergétiques judicieux qui sont porteurs d'un avenir plus sain et plus propre pour le Canada et qui créent de l'emploi. Réduire les émissions du secteur des transports au pays fait partie intégrante des efforts du Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« En réduisant nos émissions, nous augmentons notre compétitivité. Et en augmentant notre compétitivité, nous créons plus d'emplois. C'est grâce à des projets comme ceux-ci que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Investir dans la solidité et le verdissement du secteur des transports est un placement qui rapportera gros et qui aura des avantages économiques et environnementaux pour les décennies à venir. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada

Ministre des Affaires intergouvernementales

« Shoreland Transport a à coeur d'avoir recours aux plus récentes technologies et ressources pour réduire ses émissions et améliorer l'efficacité de sa flotte de véhicules. Ce financement nous a permis d'investir dans notre équipement et la formation pour aider notre équipe à réduire son impact sur l'environnement tout en maintenant de hauts niveaux de service. »

Joel Richardson

Vice-président, Relations publiques, Cooke Inc. / Shoreland Transport Inc.

« Nous sommes fiers, en tant qu'organisation, d'adopter des technologies de pointe qui réduisent notre empreinte environnementale, et nous sommes très reconnaissants de collaborer avec Ressources naturelles Canada. Les fonds de RNCan nous ont permis d'envisager de nouvelles solutions en matière de transport durable et de faire de véritables changements qui contribueront à l'assainissement de notre planète. Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre plan à long terme de réduction de nos émissions de CO 2 , qui comprend un investissement dans des véhicules électriques et des solutions d'énergie solaire pour nos installations. »

Bill Doherty

Président-directeur général, Day & Ross

