Westinghouse acquiert un système de sécurité inégalé dans l'industrie

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 6 mai 2021 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company a annoncé l'acquisition de la plate-forme de contrôle AC160N d'ABB, qui sert de technologie de base pour sa plate-forme de systèmes de sécurité Common Qtm approuvée par la Nuclear Regulatory Commission (NRC) des États-Unis. Cette acquisition marque un investissement clé dans le portefeuille d'instrumentation et de contrôle (I&C) de l'entreprise afin d'élargir son soutien aux stratégies opérationnelles à long terme des compagnies nucléaires.

Développée spécifiquement pour Westinghouse, la technologie AC160N est conçue pour fonctionner dans des environnements nucléaires exigeants afin de produire une puissance de traitement importante dans un encombrement réduit. L'acquisition préserve le pedigree de licence de Common Q pour les plus de 40 centrales nucléaires qui utilisent actuellement la technologie et renforce la sécurité d'approvisionnement des centrales en pièces de rechange et en services de soutien logiciel.

« Les mises à niveau des systèmes de sécurité sont plus essentielles que jamais, car les compagnies cherchent à préserver la durée de vie de leurs centrales afin de produire une énergie encore plus abordable et sans carbone », a déclaré Patrick Fragman, président et PDG de Westinghouse. « Cette acquisition représente un investissement stratégique dans les opérations à long terme et l'amélioration des performances de la flotte d'exploitation mondiale. Il donne également à Westinghouse le contrôle total de la technologie en ce qui concerne son utilisation et ses évolutions. »

La plateforme I&C de niveau de sécurité Common Q de Westinghouse permet aux compagnies de réaliser d'importantes économies d'exploitation et de maintenance grâce à la réduction ou à l'élimination des surveillances et à la haute disponibilité et fiabilité de la technologie AC160N. La plate-forme polyvalente peut être installée dans presque toutes les conceptions d'usine et s'intègre également de manière transparente dans les systèmes d'usine existants afin de réduire le coût et le calendrier de mise en oeuvre. Common Q est actuellement installé dans douze centrales en exploitation aux États-Unis et dans dix-huit centrales en exploitation à l'extérieur des États-Unis, dont les quatre unités AP1000® en Chine et les unités APR1400 en Corée et aux Émirats arabes unis.

« Depuis des décennies, notre solution Common Q s'est révélée être une plateforme stable et fiable, à laquelle font confiance les centrales nucléaires en exploitation et les nouvelles centrales », poursuit Patrick. « Des étapes clés comme celle-ci garantiront la disponibilité et le soutien futurs de l'une des plus grandes bases installées en matière de sécurité au monde. »

Westinghouse a reçu l'approbation réglementaire de la NRC pour transférer la propriété de l'AC160N via un rapport d'évaluation de la sécurité (SER).

Pour de plus amples informations sur les solutions de la plate-forme de systèmes de sécurité Common Q de Westinghouse, consultez le site https://www.westinghousenuclear.com/CommonQ .

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et le premier fournisseur de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur à eau pressurisée au monde qui est entré en service commercial en 1957 à Shippingport, dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse est présente dans près de la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.westinghousenuclear.com .

