Journées européennes du développement : 17 Young Leaders inspirants sont invités à partager leur vision du « Pacte Vert pour un avenir durable »





BRUXELLES, 6 mai 2021 /PRNewswire/ -- La Commission européenne a annoncé les noms des 17 jeunes venus du monde entier qui enrichiront les débats des Journées européennes du développement (JED) les 15 et 16 juin 2021 avec un format numérique. Ces jeunes leaders, âgés de 21 à 26 ans, ont été sélectionnés parmi 202 candidats de 99 pays pour leurs compétences exceptionnelles, leur expertise et leurs contributions actives à la recherche de solutions face au changement climatique.

Ils sont originaires d'un large éventail de pays : Mongolie, Indonésie, Brésil, Chili, Zambie, Liberia, Kenya, Nigeria, Honduras, Zimbabwe, Inde, Liban et Vietnam. Ils partageront leur vision sur la manière de préserver la planète pour les générations futures, le thème principal de cette édition des JED, en participant à des Panels de haut niveau et à des événements spéciaux lors des JED.

Faire entendre la voix de la jeunesse pour construire un monde meilleur

Depuis 2015, le programme des Young Leaders fait participer les jeunes générations aux débats sur les différents thèmes mis en avant chaque année à l'occasion des JED. Les Young Leaders pourront partager leurs points de vue et leurs expériences avec des chefs d'État, des militants des droits de l'Homme, des dirigeants d'entreprises et d'industries, des décideurs politiques, des entrepreneurs, des représentants d'organisations non gouvernementales et des universitaires lors des Panels de haut niveau du forum.

Jutta Urpilainen, commissaire aux Partenariats internationaux de l'Union européenne, explique : « Parce que les jeunes sont les piliers du monde de demain, l'Union européenne soutient leur implication partout où la société a besoin de leur inspiration et de leur courage pour façonner un monde plus vert et plus équitable et protéger notre planète. Grâce au programme des Young Leaders, la Commission européenne leur donne la parole. Nous sommes en effet convaincus que leur contribution est précieuse pour réussir dans nos efforts de développement mondial. »

L'édition 2021 des Journées européennes du développement se concentrera sur la réponse stratégique de la communauté internationale au changement climatique et à la protection de la biodiversité : « Le Pacte Vert pour un avenir durable » est le thème de cette année. L'événement rassemblera des acteurs clés du monde entier.

