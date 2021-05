TELUS investit dans les nouvelles technologies et infrastructures et crée 38 000 emplois partout au Canada pour créer un futur meilleur





Le réseau 5G ultrarapide de TELUS sera offert dans 529 nouvelles collectivités canadiennes d'ici la fin de l'année et couvrira plus de 70 pour cent de la population au pays avec des vitesses pouvant atteindre 1,7 Gbit/s1

Plus de 3,5 millions de résidences et d'entreprises en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec seront connectées au réseau TELUS PureFibre

TELUS et son écosystème de partenaires créeront plus de 38 000 possibilités d'emploi au Canada

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 06 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd'hui qu'elle investira 54 milliards de dollars supplémentaires dans son infrastructure et ses activités opérationnelles partout au pays d'ici 2024 pour mieux soutenir les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 et la reprise économique. Ces investissements produiront d'importantes retombées sociales concrètes pour les Canadiens, en permettant à tous de travailler, d'apprendre, d'accéder aux soins de santé et de socialiser à distance en cette période sans précédent. Pour atteindre ces résultats remarquables, TELUS étendra son réseau 5G de prochaine génération à 529 collectivités urbaines et rurales de plus d'ici la fin de l'année et offrira son réseau Internet gigabit PureFibre à plus d'un million de résidences et d'entreprises supplémentaires. TELUS couvrira ainsi un total de 3,5 millions d'adresses au Canada d'ici la fin de 2021. Nos technologies mobiles et filaires élargies et améliorées contribueront à améliorer les résultats des Canadiens sur les plans de la santé et de l'éducation. De plus, elles favoriseront la durabilité environnementale, stimuleront l'entrepreneuriat, élèveront la productivité humaine, combleront le fossé socioéconomique et alimenteront la croissance économique, ce qui est essentiel pour assurer la relance financière du Canada suivant la pandémie de COVID-19. En plus des 38 000 possibilités d'emploi que TELUS créera au profit des Canadiens d'ici quatre ans dans son vaste écosystème de partenaires, le déploiement de la technologie 5G générera 250 000 emplois2 et contribuera à générer 150 milliards de dollars dans l'économie canadienne au cours des 20 prochaines années3.

« Nos investissements importants dans nos réseaux de calibre mondial visent à accroître rapidement la portée de notre infrastructure 5G et PureFibre. Ainsi, nous pourrons aider un plus grand nombre de Canadiens à rester en contact avec les personnes, les ressources et les renseignements cruciaux dont ils ont besoin dans le contexte de la pandémie mondiale, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Maintenant plus que jamais, TELUS est déterminée à aider les collectivités et les citoyens à rester connectés, productifs et en santé grâce à son réseau mobile de premier ordre, qui s'appuie sur son infrastructure primée TELUS PureFibre jetant les bases de la 5G. Alors que nous envisageons avec optimisme une période de reprise économique et sociale, nos réseaux de pointe continueront de stimuler l'innovation qui favorise la diversité et la compétitivité au sein du secteur privé canadien, et qui améliore l'égalité économique dans le monde numérique. Nous pourrons ainsi relever plus facilement les défis sociaux les plus pressants touchant la santé, l'éducation et l'environnement au profit de tous les Canadiens. »

Étendre notre réseau 5G

D'ici la fin de l'année, le réseau 5G de TELUS couvrira 70 pour cent de la population canadienne et s'appuiera sur le spectre que nous détenons actuellement. Voici la répartition de ces nouvelles collectivités selon la province :

Colombie-Britannique : 187 collectivités

Québec : 161 collectivités

Alberta : 136 collectivités

Manitoba : 12 collectivités

Ontario : 24 collectivités



Pour voir la carte de couverture actuelle de TELUS, cliquez ici .

En plus d'accroître la productivité humaine et de soutenir la reprise économique, les réseaux de TELUS contribueront à combler le fossé numérique et à réduire les inégalités socioéconomiques, en faisant en sorte que tous les Canadiens aient accès à des soins de santé de qualité, en toute sécurité, par l'entremise des solutions numériques de TELUS Santé. Dans un avenir rapproché, la technologie 5G rehaussera l'expérience des Canadiens dans le milieu de la santé. Elle fournira des connexions plus rapides et mieux sécurisées pour les consultations vidéo et la télésurveillance des patients. Éventuellement, certaines chirurgies pourront même être effectuées à distance grâce à l'innovation propulsée par nos réseaux robustes.

Approfondir nos partenariats touchant la 5G avec les universités

Pour soutenir les étudiants, les professeurs et les chercheurs qui mettent au point les technologies de demain, TELUS s'est associée à l'Université de Windsor et au Collège St. Clair en Ontario afin de déployer un réseau 5G dans chacun des campus. Ainsi, chaque établissement recevra un réseau mobile 5G entièrement conçu et financé par TELUS. Ces réseaux seront exploités par TELUS et offerts gratuitement aux établissements, ce qui procurera une connectivité complémentaire aux étudiants, aux professeurs et aux chercheurs. TELUS collaborera aussi aux projets de recherche pour mieux comprendre les cas d'utilisation des technologies 5G. Grâce à ces partenariats, les étudiants auront accès à des technologies de télécommunication parmi les plus avancées qui feront progresser l'éducation supérieure et la science. De nouvelles avenues seront également possibles pour mettre la technologie au service des Canadiens.

Miser sur notre excellente feuille de route en matière d'investissements

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu de TELUS à offrir une connectivité de calibre mondial aux collectivités à l'échelle du pays, et à fournir les assises technologiques nécessaires pour favoriser la reprise économique et le dynamisme à long terme. Depuis 2000, TELUS a investi près de 240 milliards de dollars à l'échelle nationale dans son infrastructure réseau, ses activités opérationnelles et ses licences de spectre dans le but d'améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux.

Les investissements annoncés dans le présent communiqué cadrent avec nos plans de dépenses en immobilisations, y compris la construction accélérée des réseaux à large bande décrite dans le communiqué du 25 mars 2021 sur l'offre d'actions faite en mars 2021.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs qui sont de nature prospective, y compris sur les plans d'investissements dans l'infrastructure de TELUS. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS qu'elle émette des hypothèses et des prévisions et, à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car un certain nombre de facteurs (comme les décisions et faits nouveaux en matière de réglementation, l'environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, nos résultats opérationnels et financiers et notre capacité à réaliser des activités de financement) pourraient faire en sorte que les dépenses réelles en immobilisations et en exploitation diffèrent considérablement de ce qui était anticipé dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué et les énoncés prospectifs qu'il contient sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le Rapport de gestion de TELUS de 2020, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc sujets à changer. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l'hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter ( @TELUSNews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Jacinthe Beaulieu

Relations publiques de TELUS

jacinthe.beaulieu@telus.com

1 Les vitesses du réseau varient selon le lieu, le signal et l'appareil du client. Appareil compatible requis. Vitesses maximales de téléchargement selon les données du fabricant : 5G, jusqu'à 1 700 Mbit/s; LTE évoluée, jusqu'à 1 350 Mbit/s; LTE, jusqu'à 150 Mbit/s; HSPA+, jusqu'à 42 Mbit/s.

2 Selon un rapport récent d' Accenture

3 Selon un rapport récent de GSMA

