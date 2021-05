GlobalLogic obtient la certification Kubernetes dans le cadre de la spécialisation avancée Microsoft Azure





GlobalLogic Inc., leader en ingénierie des produits numériques, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification Kubernetes dans le cadre de la spécialisation avancée Microsoft Azure, qui valide les connaissances étendues, l'expérience approfondie et les compétences spécialisées, éprouvées d'un partenaire de solution, dans le déploiement et la gestion de charges de travail de production dans le cloud, en utilisant les environnements de conteneurs et de gestion, hébergés Kubernetes dans Microsoft Azure. GlobalLogic visait cette capacité spécifique afin de rester en phase avec le besoin croissant de ses clients autour d'un système d'orchestration des conteneurs solide et évolutif, capable de les soutenir tout au long de leur parcours de transformation numérique.

Seuls les partenaires répondant à des critères stricts de réussite des clients et de qualification du personnel, et satisfaisant à un audit tiers concernant leurs pratiques de déploiement et de gestion des charges de travail basées sur des conteneurs, sont éligibles à la spécialisation avancée Kubernetes sur Azure.

Plus de 75 % des organisations mondiales prévoient d'exécuter des applications conteneurisées en production d'ici 2022 ; beaucoup recherchent donc un partenaire aux compétences avancées, capable d'opérer une migration vers le cloud de leurs charges de travail conteneurisées existantes, ou de les aider à développer des applications cloud natives en utilisant des technologies de conteneurs, des modèles DevOps, et une approche de microservices.

Kubernetes est une plateforme portable, extensible et open source, conçue pour gérer des charges de travail et des services conteneurisés sur des machines virtuelles. Elle facilite à la fois une configuration déclarative et l'automatisation, tout en optimisant la puissance de calcul nécessaire. Ensemble, ces fonctionnalités sont connues pour simplifier la migration vers le cloud, réduire les cycles de développement de logiciels, et diminuer les coûts liés au cloud, entre autres avantages.

Supervisée par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), Kubernetes gagne rapidement en popularité. En mars 2020, l'organisation a publié ses résultats issus d'un sondage de 2019, destiné à évaluer les tendances concernant l'adoption du cloud natif auprès de plus de 1 300 répondants. L'utilisation de conteneurs a elle-même augmenté de 84 % en 2019, marquant ainsi une hausse spectaculaire par rapport aux 15 % de 2018. Aspect important, 78 % des répondants utilisent Kubernetes en production.

« L'orchestration complexe des conteneurs est une fonction nécessaire pour les modèles modernes d'activité numérique, notamment en tant qu'outil informatique que nous pouvons coupler intelligemment à des architectures de microservices, pour une meilleure optimisation de la plateforme », a déclaré Raja Renganathan, vice-président principal et directeur général, Ingénierie cloud, chez GlobalLogic. « Les avantages évidents de Kubernetes dans un environnement Microsoft Azure sont de plus en plus importants à l'heure où nous aidons les marques mondiales à rapidement concevoir, développer et commercialiser de nouveaux produits et services intéressants, qui promettent de nouvelles sources de revenus. »

Rodney Clark, vice-président administratif, de la division Solutions partenaires mondiaux, canaux de distribution et responsable canaux, chez Microsoft, a ajouté : « La certification Kubernetes dans le cadre de la spécialisation avancée Microsoft Azure met en lumière les partenaires considérés comme les plus compétents en matière de déploiement et de gestion des applications conteneurisées sur Azure. GlobalLogic a clairement démontré qu'elle réunissait à la fois l'expérience et les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre des capacités cloud natives de premier ordre, au bénéfice des clients sur Azure.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l'ingénierie des produits numériques. Nous aidons nos clients à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques, innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et expertise sectorielle verticale, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Ayant son siège social dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa vaste expérience ses clients des secteurs des communications, des services financiers, de l'automobile, de la santé, de la technologie, des médias et du divertissement, de la fabrication et des semi-conducteurs.

GlobalLogic est une marque de GlobalLogic. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits ou services sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

5 mai 2021