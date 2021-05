Sondage communautaire sur le bien-être des enfants et des jeunes





Un nouveau sondage évaluant le bien-être des enfants et des jeunes est lancé dans diverses collectivités

TORONTO, le 5 mai 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a touché toutes les collectivités du Canada et menacé l'enfance de millions de ses plus jeunes résidents. Toutefois, nous ne connaissons pas encore toute l'ampleur de ses effets désastreux sur les enfants. UNICEF Canada, l'Indice canadien du mieux-être, la Fondation Trillium de l'Ontario et la Fondation Medavie pour la santé s'associent à quatre collectivités pour lancer le Sondage communautaire sur le bien-être des enfants et des jeunes, afin d'obtenir un aperçu de ce à quoi ressemble la vie des jeunes.

« Les voix des jeunes doivent être entendues par les leaders de leurs communautés, mais les enfants et les jeunes n'ont pas beaucoup d'occasions de partager la réalité de leurs expériences, en particulier pendant cette pandémie, a déclaré Lisa Wolff, directrice des politiques et de la recherche chez UNICEF Canada. Le Sondage communautaire sur le bien-être des enfants et des jeunes permet aux décideurs de savoir ce que grandir signifie vraiment pour les enfants d'aujourd'hui, et il donne aux jeunes la possibilité de susciter le changement et d'orienter les actions visant à améliorer leur santé et leur bien-être. »

Le sondage est lancé cette semaine dans quatre collectivités pilotes : Ottawa, la région de Halton, la région de Waterloo et Tri-County, en Nouvelle-Écosse (comtés de Digby, Yarmouth et Shelburne). Le questionnaire est accessible en ligne pour les jeunes de 9 à 18 ans.

Le sondage couvre neuf thèmes : la santé, le bonheur, l'apprentissage, la sécurité, la participation, la capacité de jouer, la protection, le sentiment d'appartenance et le lien avec l'environnement. Le but du sondage est de comprendre les expériences que vivent les jeunes par rapport à la santé mentale, à la satisfaction dans la vie, au soutien de la famille, des enseignants et des amis, à la sécurité personnelle, à la discrimination, aux loisirs et au repos, ainsi qu'à la sécurité alimentaire et en matière de logement.

Le sondage répond au besoin d'obtenir des données exhaustives sur le bien-être des enfants et des jeunes, qui peuvent être difficiles à obtenir à l'échelle locale. Il permet aux collectivités de déterminer les écarts d'équité entre les enfants, de suivre les progrès, ainsi que de réunir les jeunes et les décideurs afin de contribuer à l'élaboration des programmes, des services et du soutien disponibles pour les jeunes.

UNICEF Canada a élaboré ce sondage en collaboration avec des partenaires communautaires, notamment des jeunes, afin d'aider à renforcer la capacité à garantir les droits et le bien-être des jeunes et à apprendre des défis et des réussites de chacun.

Il ne peut y avoir de reprise après la pandémie sans garantir un rétablissement pour les enfants et les jeunes, et en collaboration avec eux.

FAITS IMPORTANTS

Le Sondage communautaire sur le bien-être des enfants et des jeunes est réalisé en concertation avec l'Indice canadien du bien-être chez les enfants et les jeunes d'UNICEF Canada, qui donne un aperçu du bien-être des enfants et des jeunes à l'échelle nationale.

En 2020, de concert avec la Table de planification des enfants et des jeunes et ses partenaires, la région de Waterloo a été la première collectivité au Canada à mener le sondage. En 2021, ce dernier sera étendu à trois autres collectivités pilotes.

, la région de Waterloo et Tri-County en Nouvelle-Écosse et le 14 juin 2021 dans la région de Halton. Le sondage est volontaire et il faut environ 25 minutes pour y répondre. Les jeunes qui y participent recevront des heures de bénévolat et seront inscrits à un tirage au sort pour courir la chance de gagner des cartes-cadeaux.

Les résultats du sondage sont attendus en automne 2021.

