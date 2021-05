L'écosystème d'ALYI EV dynamisé par une croissance de l'Ethereum avec un jeton Revolt Token dédié partitionné sur la blockchain Ethereum





DALLAS, 5 mai 2021 /PRNewswire/ -- Alternet Systems, Inc. (USOTC : ALYI) a souligné aujourd'hui la performance récente de l'Ethereum et a confirmé que l'altcoin Revolt Token soutenant la stratégie d'écosystème de véhicule électrique (EV) d'ALYI est partitionné sur la blockchain Ethereum.

Les Revolt Tokens peuvent être achetés sur www.RevoltToken.com .

L'Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière après le Bitcoin, et le prix de l'Ethereum vient de dépasser les 3 000 dollars pour la première fois, réalisant une croissance sur un an de 1,359 %, contre 551 % pour le Bitcoin.

L'opportunité des jetons Revolt Token est en pleine croissance et évolution. Actuellement, les jetons Revolt Token ne peuvent être achetés qu'en échange d'autres crypto-monnaies ou en échange de fonds fournis par virement bancaire.

La direction de RevoltTOKEN indique que les jetons Revolt Token pourront bientôt être achetés par carte de crédit.

La direction de RevoltTOKEN se rapproche également de la cotation des jetons Revolt Token sur plus d'une bourse de crypto-monnaies. Bientôt, les jetons Revolt Token pourront être vendus sur une ou plusieurs bourses de crypto-monnaies. De même, les jetons Revolt Token pourront être achetés auprès de sources autres que RevoltTOKEN.

Les jetons Revolt Token peuvent être achetés dès à présent, avant leur introduction en bourse.

Les jetons Revolt Token peuvent être achetés par virement bancaire ou en échange d'autres crypto-monnaies.

Bientôt, les jetons Revolt Token pourront être achetés par le biais d'une transaction par carte de crédit ou de débit.

Pour en savoir plus, allez sur www.RevoltToken.com .

La semaine dernière, ALYI a publié une mise à jour de la gestion en conjonction avec le rapport annuel FY2020 récemment publié. La mise à jour comprend les dernières nouvelles du partenaire financier en crypto-monnaies d'ALYI sur le déploiement de son jeton Revolt Token.

À la lumière du succès de Tesla avec les crédits carbone et le bitcoin , la direction d'ALYI a souligné sa propre stratégie en matière de crédits carbone et de crypto-monnaies et la confiance dans la direction de l'entreprise reflétée par le succès de Tesla.

Pour consulter la mise à jour complète de la gestion d'ALYI de la semaine dernière, suivez le lien ci-dessous :

ALYI publie un bilan de progrès sur l'écosystème des véhicules électriques avec des mises à jour sur les crypto-monnaies et les financements classiques

Pour plus d'informations et pour rester au courant de l'ensemble des derniers développements d'ALYI, veuillez consulter le site www.alternetsystemsinc.com .

Clause de non-responsabilité / Safe Harbor : Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Securities Litigation Reform Act. Ces déclarations reflètent les opinions actuelles de la société concernant des événements futurs qui comportent des risques et des incertitudes. Ces risques comprennent, entre autres, l'attente que l'une des sociétés mentionnées dans le présent document réalise des ventes importantes, le non-respect du calendrier ou des exigences de performance des contrats des sociétés, la position de liquidité des sociétés, la capacité des sociétés à obtenir de nouveaux contrats, l'émergence de concurrents disposant de ressources financières plus importantes et l'impact des prix concurrentiels. Compte tenu de ces incertitudes, les événements prospectifs mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire.

Alternet Systems, Inc. Contact :

Randell Torno

info@lithiumip.com

+1-800-713-0297

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1502955/REVOLT.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1427788/Alternet_Systems_Inc_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 mai 2021 à 06:00 et diffusé par :