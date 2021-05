Nxchange acquiert Bondex, un marché privé basé sur la blockchain





- Une acquisition stratégique qui renforce la position de Nxchange en tant que destination privilégiée pour la tokenisation des actifs

AMSTERDAM, 5 mai 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Nxchange a annoncé l'acquisition officielle de Bondex, la plateforme basée sur la blockchain que les entreprises peuvent concéder sous licence afin de numériser leur registre d'actionnaires ou de tokeniser l'émission de leurs actions ou obligations. Cette acquisition permettra d'élargir davantage l'offre de services de Nxchange et de poursuivre la mission de l'entreprise, à savoir devenir la destination unique pour la tokenisation et la négociation d'actifs alternatifs en Europe. Bondex a été entièrement rachetée par Nxchange, mais continuera à fonctionner en tant qu'entité indépendante. Le fondateur Jos van Alphen fera partie du conseil d'administration de Nxchange.

« Nxchange a depuis longtemps manifesté de l'intérêt pour l'utilisation de systèmes financiers décentralisés (DeFi) et nous avons eu l'occasion de recruter une équipe passionnée et dynamique qui s'accorde parfaitement avec l'objectif de Nxchange. La mission consiste à proposer des solutions financières innovantes aux investissements alternatifs », a déclaré Marleen Evertsz, PDG et fondatrice de Nxchange. « Avec Nxchange positionné en Europe comme le lieu où investir et négocier des actifs alternatifs sur un marché réglementé, adopter une plateforme d'émission privée entièrement établie pouvant offrir aux utilisateurs de Nxchange l'expérience attendue était tout à fait naturel pour nous. »

Bondex propose une plateforme basée sur la blockchain que les entreprises peuvent concéder sous licence afin de numériser leur registre d'actionnaires et de tokeniser leurs actions ou obligations. En obtenant une licence pour la plateforme, une entreprise peut structurer elle-même une émission d'actions ou d'obligations sur la blockchain en impliquant ses employés, sa clientèle directe ou d'autres parties prenantes, ou simplement utiliser la plateforme Bondex pour gérer ses actionnaires, la plateforme fournissant des fonctionnalités pour, entre autres, le processus KYC / AML pour l'intégration des investisseurs, les paiements, les transactions de gré à gré, la gestion des fonds et la gestion sociale.

Nxchange estime que la tokenisation des actifs alternatifs jouera un rôle essentiel dans l'avenir de l'écosystème financier. En intégrant cette classe d'actifs, Nxchange se trouve désormais dans une situation privilégiée pour se positionner comme une solution à 360 degrés pour tous les besoins d'investissement des milléniaux européens.

« Nous voulons que notre communauté sache que cette étape conduira à des fonctionnalités plus importantes et plus intéressantes à l'avenir et qu'elle peut s'attendre à une version améliorée de la plateforme qu'elle a déjà appris à aimer », a déclaré Jos van Alphen, fondateur et PDG de Bondex.

Bondex sera implanté au siège de Nxchange à Amsterdam. De nouvelles informations sur l'évolution des produits de Nxchange ainsi que les nouvelles fonctionnalités tant attendues par les utilisateurs de Nxchange seront partagées à une date ultérieure.

À propos de Nxchange

Nxchange est la première bourse européenne de valeurs mobilières entièrement réglementée pour les titres (tokenisés) et les actifs numérisés, permettant la négociation, la compensation et le règlement en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que les transactions pair-à-pair. Nxchange est une plateforme de négociation complète développée en étroite collaboration avec l'AFM (l'autorité néerlandaise des marchés financiers) et détient une licence de marché réglementé, une licence MTF et une licence d'entreprise d'investissement délivrées par le ministère néerlandais des finances et l'AFM. Nxchange travaille en étroite collaboration avec les autorités réglementaires européennes et a établi de solides relations de partenariat avec des acteurs historiques et nouveaux du marché des capitaux tels que ABN Amro Clearing bank, Rabobank et Euroclear.

