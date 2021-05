Publication d'une estimation des ressources minérales pour Storeknuten dans la zone d'exploration de Høyland





Norge Mining plc, la société d'exploration minérale anglo-norvégienne axée sur le projet d'exploration Bjerkreim dans le sud-ouest de la Norvège, annonce la publication d'une estimation des ressources minérales pour le gisement Storeknuten dans la zone d'exploration de Høyland. Les données confirment que Storeknuten est la deuxième découverte de classe mondiale de la Société dans le cadre du projet d'exploration Bjerkreim.

Les ressources minérales de Storeknuten couvrent une surface d'environ 400 000 mètres carrés, ce qui représente environ 15 % de la zone d'exploration de Høyland.

La publication de l'estimation des ressources minérales de Storeknuten fait suite à la publication en février 2021 de la première estimation des ressources minérales pour Øygrei, un gisement de classe mondiale de 1,55 milliard de tonnes qui fait actuellement l'objet d'une extension et d'une modernisation.

Faits marquants

La première estimation des ressources minérales de Storeknuten, qui se montent à 240 millions de tonnes, affiche des teneurs moyennes de 2,36 % de pentoxyde de phosphore, de 4,71 % de dioxyde de titane et de 0,07 % de pentoxyde de vanadium.

Storeknuten est la deuxième ressource de classe mondiale de matières premières critiques pour l'UE de la Société, qui sont définies comme des matières revêtant une importance stratégique pour l'économie européenne que l'UE doit pour l'instant importer.

L'estimation des ressources minérales de Storeknuten a été préparée conformément à la norme JORC2 par SRK Exploration Services Ltd (SRK), société du groupe SRK, qui est un consultant international indépendant dans les domaines de l'exploitation minière, de l'exploration et de l'environnement.

L'estimation des ressources minérales de Storeknuten est résumée ci-dessous :

Classification des ressources minérales Tonnes

(millions) Teneur en P 2 O 5

(%) Teneur en TiO 2

(%) Teneur en V 2 O 5

(%) Présumé 240,0 2,36 4,71 0,07 Total 240,0 2,36 4,71 0,07

La teneur en phosphate supérieure de ce gisement ouvre des opportunités potentielles pour des scénarios alternatifs d'exploitation minière et de traitement.

Les travaux d'exploration à Storeknuten visent tout d'abord à étendre la ressource puis, en temps utile, à améliorer la confiance dans les estimations avec l'objectif de moderniser une partie de la ressource pour passer à la catégorie indiquée.

John Vergopoulos, directeur général de Norge Mining, a déclaré :

« Cette estimation des ressources minérales confirme que Storeknuten est notre deuxième gisement de classe mondiale, réaffirmant ainsi le potentiel du projet d'exploration Bjerkreim dans son ensemble. En plus des 240 millions de tonnes de ressources minières présumées à Storeknuten, SRK a également annoncé une cible d'exploration très importante comprise entre 1,4 et 2,0 milliards de tonnes. »

« Compte tenu des contraintes liées à la Covid-19 qui ont pesé sur les travaux d'exploration à Storeknuten au cours de l'année écoulée, je suis particulièrement satisfait par cette première estimation des ressources minérales. »

« Conjointement avec Øygrei, dont le statut de classe mondiale a été établi plus tôt cette année, nous disposons dorénavant de ressources minérales totales estimées à 1,79 milliard de tonnes à Bjerkreim et avons une cible d'exploration comprise entre 2,4 et 4,0 milliards de tonnes, avec à chaque fois du vanadium, du titane et du phosphate. »

« Ces trois minéraux figurent sur la liste des matières premières critiques de l'UE, donnant à la Norvège une opportunité exceptionnelle de jouer un rôle stratégique central dans l'approvisionnement futur de ces matières. »

« Des travaux d'exploration sont en cours pour moderniser et étendre la ressource, à la fois à Storeknuten et à Øygrei. Nous continuons également les forages dans d'autres zones et prévoyons d'annoncer des données supplémentaires dans les prochains mois. »

Un résumé analytique de l'estimation des ressources minérales à Storeknuten est disponible sur le site Internet de la Société : www.norgemining.com

Contexte du projet d'exploration Bjerkreim

Le projet d'exploration Bjerkreim est situé dans le sud-ouest de la Norvège dans l'importante intrusion stratifiée de Bjerkreim-Sokndal, qui a été largement étudiée par le Service géologique de la Norvège (NGU) et d'autres chercheurs. Norge Mining se concentre sur le lobe Bjerkreim de cette intrusion, qui forme une grande structure synclinale en forme d'auge. Cette auge s'étend en affleurement sur quelque 20 km dans le sens nord-ouest-sud-est et sur jusqu'à 10 km dans le sens nord-est-sud-ouest. On sait qu'elle s'étend sur plusieurs kilomètres de profondeur.

La minéralisation consiste en des assemblages de minéraux magmatiques primaires dans lesquels la magnétite contenant du vanadium, l'ilménite (titane) et l'apatite (phosphate) constituent les minéraux intéressants. Le vanadium, le titane et le phosphate sont tous sur la liste des matières premières critiques de l'UE, qui sont définies comme des matières revêtant une importance stratégique pour l'économie européenne, que l'UE doit pour l'instant importer.

Via sa filiale norvégienne Norge Mineraler AS, Norge Mining possède 46 licences d'exploration dans le sud-ouest de la Norvège, totalisant plus de 400 kilomètres carrés. La Société a mené d'importants travaux d'exploration à Bjerkreim, qui sont toujours en cours, dont des échantillonnages en rainure, des relevés aériens, ainsi que des forages à faible et à grande profondeur. Au total, plus de 30 000 mètres de forage ont été effectués.

Storeknuten fait partie de la zone d'exploration de Høyland dans le projet d'exploration Bjerkreim. Il couvre une surface de 1 150 mètres par 350 mètres et est situé à 4,5 km au sud-ouest du gisement Øygrei de la Société.

SRK Exploration Services Ltd (SRK), société du groupe SRK, un consultant international dans les domaines de l'exploitation minière, de l'exploration et de l'environnement, a préparé l'estimation des ressources minérales à Storeknuten. Le programme de forages au diamant à Storeknuten a commencé en septembre 2020 et la collecte de données utilisée pour produire l'estimation des ressources date du 1er mars 2021. Les données pour l'estimation des ressources proviennent de 1 437 échantillons testés, issus de neuf trous de forage.

Estimation des ressources minérales de Storeknuten

La première estimation des ressources minérales de SRK pour la zone Storeknuten du projet d'exploration Bjerkreim, communiquée conformément à la norme du code JORC, est résumée ci-dessous :

Classification des ressources minérales Tonnes

(millions) Teneur en P 2 O 5

(%) Teneur en TiO 2

(%) Teneur en V 2 O 5

(%) Présumé 240,0 2,36 4,71 0,07 Total 240,0 2,36 4,71 0,07

Comme c'est le cas à Øygrei, la minéralisation se produit dans des strates fortement inclinées qui sont continues le long du pendage et latéralement. La vaste majorité des ressources minérales rapportées est reliée à la zone B précédemment annoncée pour Øygrei et, bien que ne contenant qu'une petite quantité de la zone C, aucune nouvelle zone n'est contenue ; par conséquent, les teneurs en P 2 O 5 sont plus importantes.

Lorsque l'on déclare une ressource minérale, il y a une exigence d'existence de perspectives raisonnables d'extraction économique ultérieure. Dans ce cas, l'exigence a été satisfaite en limitant le tonnage déclaré en tenant compte d'un scénario d'exploitation à ciel ouvert, qui a été optimisé en supposant des prix de vente de 230 USD/tonne d'ilménite, de 97,75 USD/tonne de phosphate et de 9,2 USD/livre de V 2 O 5 .

Cible d'exploration à Storeknuten

SRK a défini une cible d'exploration à Storeknuten, également telle que définie par le code JORC, comprise entre 1,4 et 2,0 milliards de tonnes de minéralisation avec des teneurs similaires à celles déjà communiquées (entre 1,6 et 2,4 % de P 2 O 5 , entre 4,2 et 5,0 % de TiO 2 et entre 0,06 et 0,08 % de V 2 O 5 ).

Cette cible d'exploration est basée sur la continuité supposée, en profondeur et vers le nord-est, des strates minéralisées à Storeknuten. La géologie de surface soutient cette continuité et la minéralisation forée jusqu'à présent reste ouverte dans ces directions. Il convient toutefois de noter que le tonnage potentiel et les estimations de teneurs de la cible d'exploration sont de nature conceptuelle, qu'il n'y a pas eu suffisamment d'exploration pour estimer les ressources minérales et qu'il n'est pas sûr que de nouvelles explorations aboutiront à l'estimation des ressources minérales.

Prochaines étapes

Les travaux d'exploration à Storeknuten sont en cours et un important programme de forages additionnels est planifié pour moderniser et étendre les ressources minérales et fournir des informations pour une étude exploratoire. Les travaux de forage devraient être terminés cette année.

Les travaux d'exploration à Øygrei, ainsi qu'ailleurs dans le projet d'exploration Bjerkreim ? dont Skeipstad?, sont également en cours. À Øygrei, plus de 13 000 mètre de forages intercalaires et géotechniques sont en cours, dont une partie vise à renforcer la confiance dans les ressources minérales et à permettre d'en déclarer davantage dans la catégorie indiquée.

1 Un gisement de classe mondiale est utilisé dans le cadre de cette annonce pour indiquer un gisement de très grande taille pouvant potentiellement procurer des avantages économiques et stratégiques majeurs.

2 La norme d'information pour ce communiqué est l'édition 2012 du Code australasien de communication des résultats d'exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai, tel que publié par le Joint Ore Reserves Committee de l'Australasian Institute of Mining and Metallurgy de l'Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia (le "code JORC"). Le code JORC est un code de déclaration qui a été aligné sur le modèle de déclaration du Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards ("CRIRSCO"), c'est une norme d'information reconnue internationalement qui a été adoptée à l'échelle mondiale pour le reporting et les investissements financiers liés aux marchés.

La Personne compétente qui a la responsabilité globale pour les ressources minérales est Mike Armitage, C.Eng, C. Geol, FGS, MIMM, PhD. M. Armitage est un géologue agréé, qui est une organisation professionnelle reconnue incluse dans une liste promulguée à l'occasion par la Bourse d'Australie ("ASX"). C'est un employé à plein temps de SRK Consulting (UK) Ltd et un directeur de SRK Exploration Services, un consultant d'entreprise avec plus de 35 années d'expérience dans le secteur de l'exploitation minière et des métaux. Il a suffisamment d'expérience pertinente pour le style de minéralisation et le type de gisement considérés et pour l'activité qu'il assume pour être qualifié de Personne compétente tel que ce terme est défini dans le code JORC. M. Armitage assure depuis 30 ans la responsabilité de la publication des ressources minérales et des réserves de minerai pour diverses propriétés à l'échelle internationale.

À propos de Norge Mining plc

Norge Mining plc est une société de ressources naturelles anglo-norvégienne axée sur l'exploration minérale en Norvège.

La Société possède 46 licences d'exploration, totalisant plus de 400 kilomètres carrés dans le sud-ouest de la Norvège dans une zone contenant du vanadium, du titane, du phosphate et de l'or. Norge Mining mène actuellement un programme de travaux d'exploration pour produire une estimation des ressources, s'appuyant sur des études antérieures effectuées par le Service géologique de la Norvège (NGU).

L'ambition de Norge Mining est de devenir une entreprise d'exploration et d'exploitation minière solide, durable et stratégiquement importante axée sur la Norvège.

Fondée en novembre 2018, la Société a son siège social au Royaume-Uni et possède une filiale norvégienne en propriété exclusive : Norge Mineraler AS.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.norgemining.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 14:40 et diffusé par :