LOGISTEC Corporation nomme le nouveau président de son conseil d'administration





MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation est heureuse d'annoncer la nomination de M. Curtis Jay Foltz à titre de président de son conseil d'administration. Directeur indépendant de LOGISTEC depuis 2017, il est membre de son comité de vérification depuis 2017 et de son comité de régie d'entreprise et de ressources humaines depuis 2020, et il a été membre de son comité de retraite de 2017 à 2019.

Monsieur Foltz offre présentement des services de consultation à des cadres dans les secteurs maritime, portuaire, de la logistique et du transport international. Il a, plus récemment, été directeur exécutif de la Georgia Ports Authority (« GPA ») de 2010 à 2016. Avant de se joindre à la GPA, il a occupé le poste de vice-président des opérations chez CSX World Terminals. Il a également passé 13 ans dans des postes de gestion chez Sea-Land Service.

« Nous sommes honorés d'accueillir Curtis à titre de président de notre conseil d'administration », affirme Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de la Société. « Son expérience approfondie de l'industrie maritime et du transport ainsi que son sens des affaires vont continuer de contribuer à la croissance de LOGISTEC », poursuit-elle.

« Je suis honoré de présider le conseil d'administration de LOGISTEC. Grâce à son réseau de terminaux étendu et à sa division environnementale en pleine expansion, LOGISTEC présente un solide potentiel de croissance au sein de divers marchés stratégiques », déclare Curtis Jay Foltz.

« Je profite de l'occasion pour remercier James C. Cherry qui a quitté le conseil après 10 ans de service. Jim a été président du conseil au cours des deux dernières années, et il a également présidé le comité de vérification. Jim est reconnu pour son leadership, son dévouement et son expertise. », poursuit Madeleine Paquin.

« J'aimerais aussi remercier Serge Dubreuil, qui a également quitté le conseil, pour son immense contribution au cours de ses presque 50 années de service auprès de LOGISTEC. Serge a été membre du conseil pendant 26 ans et il a également été président de LOGISTEC Arrimage inc. pendant 18 ans. »

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53 installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers du marché canadien. La Société oeuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de gestion des sols et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com .

