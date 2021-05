INVITATION AUX MÉDIAS : Investissement majeur pour les HLM à Montréal





QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse virtuelle dévoilant un investissement majeur pour les HLM à Montréal.

Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la députée fédérale de Hochelaga, Mme Soraya Martinez Ferrada, et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, prendront part à l'activité.

DATE : Mercredi 5 mai 2021 HEURE : 13 h 30

Les journalistes qui souhaitent participer à cette conférence de presse doivent s'inscrire avant 10 h le 5 mai, en écrivant à : communications@shq.gouv.qc.ca.

Un lien leur sera donné pour se brancher à la conférence de presse.

Un seul journaliste par média pourra participer à la conférence de presse.

