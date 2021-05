/R E P R I S E -- Avis aux médias - Mêlée de presse concernant l'offre de vaccination à Montréal/

iLab 2021 permettra à P&G de collaborer avec les entreprises émergentes de toute la région et de leur apporter un soutien pour créer des solutions qui définiront l'avenir de la publicité, de la vente au détail et de la chaîne d'approvisionnement...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à une mêlée de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, accompagné de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la...