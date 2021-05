Lancement de la 15e campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux Ville-Marie, ville hôte de la campagne 2021





MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ), en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l'arrondissement de Ville-Marie, ville hôte de la campagne 2021, lance sa 15e campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux.

L'herbe à poux est une plante envahissante, qui entraîne des réactions allergiques comme l'écoulement nasal ou des éternuements chez un Québécois sur huit. Pour les gens aux prises avec une problématique telle l'asthme, l'allergie à l'herbe à poux peut même être un déclencheur de crise, qui provoque des difficultés respiratoires importantes, de l'essoufflement ou encore une oppression thoracique.

Pour la seconde année, l'arrondissement Ville-Marie a rejoint la campagne de l'APQ à titre de ville-hôte. D'ailleurs, une approche ludique et surprenante a été suggérée par l'arrondissement pour retenir l'attention des résidents et des résidentes. Un monstre nommé Herbapoux, sorte de yéti végétal à la fois menaçant et facile à combattre, a été créé. Une série d'illustrations présentent la créature seule ou face à des citoyen(ne)s, dans une mise en scène d'inspiration cinématographique dont les deux chapitres coïncident avec la pousse de l'herbe à poux : « LE RETOUR », en juillet; et « LE DERNIER COMBAT », en août. Les visuels se déclinent sous la forme de feuillets imprimés, de marqueurs à planter dans les pelouses, de bannières Web mobiles, d'annonces imprimées et électroniques, ainsi que d'affichage. « Ville-Marie est impliqué depuis plusieurs années et redouble d'efforts pour combattre l'herbe à poux. Les équipes de la Direction des Travaux publics de l'Arrondissement que nos trois éco-quartiers interviennent afin d'endiguer le phénomène, que ce soit directement sur le domaine public ou en matière de sensibilisation auprès des résidents », informe madame Sophie Mauzerolle, mairesse suppléante de Ville-Marie et conseillère de ville du district de Sainte-Marie.

L'objectif de cette campagne de sensibilisation est d'apprendre à la population à reconnaître cette plante nocive afin de limiter son effet sur la santé des citoyens. Depuis le 15 février dernier, plus de 1 300 villes, municipalités, arrondissements et MRC ont été conviés à sensibiliser leur population aux méfaits de cette plante et à agir pour réduire la présence de son pollen sur son territoire. Plus de 70 villes de la province, telles Sorel-Tracy, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-David ou encore Mont-Tremblant se sont déjà engagées avec l'APQ à chasser l'une des principales responsables des allergies pendant la saison estivale. En se joignant à elles, les villes participantes pourront se procurer du matériel informatif gratuit ou à peu de frais auprès de l'APQ ou encore soutenir la campagne en utilisant leurs propres médias.

Pour obtenir plus d'informations, les villes peuvent communiquer avec l'Association pulmonaire du Québec en composant le 1-888-POUMON-9 ou en consultant le site Web herbapoux.ca.

Cette campagne est financée en partie par le Fonds vert, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020) dans lequel s'inscrit la Stratégie québécoise de réduction de l'herbe à poux et des autres pollens allergènes (SQRPA).

SOURCE Association pulmonaire du Québec

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 07:00 et diffusé par :