Pricefx lance la première solution de simulation et d'optimisation des prix de marché alimentée par l'IA





Pricefx, le leader mondial des logiciels de pricing cloud natifs, a annoncé aujourd'hui avoir lancé la première solution de simulation de marché basée sur l'IA du secteur. La solution Market simulation est conçue pour optimiser la tarification du portefeuille global de produits en tenant compte de la concurrence. La solution utilise la technologie IA de nouvelle génération de Pricefx pour réaliser des simulations et prédire l'impact des prix sur les comportements d'achat des consommateurs. Grâce à la finesse des cesprévisions en termes d'impact business, les entreprises sont en mesure de prendre des décisions éclairées et, d'ainsi, accélérer la croissance de leurs bénéfices.

En tirant parti de l'optimisation IA, Pricefx fournit aux entreprises la capacité de simuler une réponse précise aux diverses hypothèses qui s'offrent à elles. La solution Market Simulation évalue l'impact des prix sur les volumes de vente au sein d'une gamme de produits, et permettre ainsi d'optimiser l'ensemble du portefeuille. Elle simule l'impact des changements de prix d'un produit sur les produits connexes du portefeuille, afin d'identifier les effets de cannibalisation éventuels. Elle prédit avec précision les comportements des consommateurs et des sociétés concurrentes, en simulant la réponse du marché aux variations de prix, tout en évaluant leur impact à long terme, y compris sur l'évolution des parts de marché.

Le sondage IA global de McKinsey a montré que 40% des directions marketing et commerciales utilisant l'IA parvenaient à une augmentation moyenne de leur chiffre d'affaires supérieure ou égale à 6%. Dans les secteurs marketing et commerciaux, on signale le plus souvent des augmentations de revenus dans le cadre d'une utilisation de l'IA pour le pricing, l'étude de la probabilité d'achat ou encore l'analyse du service clients. L'IA est réputée améliorer la précision et la vitesse d'optimisation des prix ainsi que facilité le passage à l'échelle. Par ailleurs, les chefs d'entreprise en ayant fait le choix déclarent que l'adoption de solutions d'optimisation des prix basées sur l'IA est l'une des meilleures décisions prise durant et avant la pandémie, pour protéger les marges et résister à la guerre des prix. McKinsey prévoit que les solutions de pricing et de promotion basées sur l'IA ont le potentiel d'apporter de 259,1 à 500 milliards USD de valeur à l'échelle du marché mondial.

"La solution Market simulation est la prochaine évolution de l'optimisation des prix," a déclaré Toby Davidson, directeur produit chez Pricefx. "L'optimisation des prix alimentée par l'IA améliore la viabilité des entreprises, en dégageant davantage de chiffre d'affaires et en accélérant la croissance des bénéfices. En ajoutant la simulation de marché basée sur l'IA, Pricefx continue d'offrir de vraies solutions répondant aux défis commerciaux de nos clients. Nous renforçons notre position de chef de file dans le domaine de l'optimisation du pricing pour fournir à nos clients de nouveaux et puissants outils de rentabilité, avec la même approche souple et conviviale qu'ils attendent désormais de nous," a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la nouvelle version des gammes de solutions Plan, Price et Profit, Pricefx inclut la simulation de marché pour les abonnés de ses ensembles de solutions Price et Profit. Le package Price de Pricefx fournit aux clients un ensemble complet d'outils de gestion du prix. Cette solution tire parti de l'IA pour optimiser simultanément, rapidement et avec une grande précision tous les éléments constitutifs des prix. Le package Profit de Pricefx permet aux équipes commerciales de traiter efficacement et indépendamment les demandes d'information et de devis à un niveau très fin. Il permet ainsi d'optimiser les résultats de transactions et tout en améliorant les bénéfices. Il contient un module de cotation (CPQ, Configure Price Quote) spécifique, à la pointe de l'industrie, doté de fonctions intégrées d'estimation de la valeur, associées à une solution de workflows de négociation et de gestion des transactions.

Ressources supplémentaires

Blog: https://www.pricefx.com/learning-center/bijou-next-gen-price-optimization-market-simulation

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/price-f-x-/

Twitter: https://twitter.com/price_fx

À propos de Pricefx

Chef de file mondial des logiciels de tarification SaaS, Pricefx offre une suite complète de solutions rapides à mettre en oeuvre, flexibles à configurer et à personnaliser, et conviviales à utiliser pour apprendre. Pricefx propose une plateforme complète de gestion et d'optimisation des prix basée sur une architecture Cloud, offrant aux clients des avantages inégalés dans le secteur en termes de délais de rentabilisation et de coût total de possession. Sa solution novatrice répond aux attentes des entreprises B2B et B2C de toutes tailles, de tous secteurs et de toutes les régions du monde. Le modèle d'entreprise de Pricefx est fondé intégralement sur la satisfaction et la fidélité de sa clientèle. Pour les entreprises confrontées à des défis de tarification, Pricefx est la plateforme nuagique d'optimisation, de gestion et de CPQ qui permet de planifier, d'établir les prix et de réaliser des bénéfices, de façon dynamique.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.pricefx.com.

###

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 04:05 et diffusé par :