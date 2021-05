Velan Inc. annonce la nomination de Benoit Alain au poste de conseiller spécial du chef de la direction et il prendra le poste de chef de la direction financière au 1er juin 2021





MONTRÉAL, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui, dans le cadre de la relève planifiée du service des finances de la Société, la nomination de Benoit Alain au poste de chef de la direction financière. Débutant aujourd'hui en tant que conseiller spécial du chef de la direction, M. Alain prendra ses responsabilités officielles en tant que directeur financier le 1er juin 2021. Il sera un membre clé de l'équipe de haute direction de la Société et succède à John Ball, qui s'est acquitté efficacement de son mandat de chef de la direction financière par intérim depuis janvier dernier. A compter du 1er juin, M. Alain relèvera directement d'Yves Leduc, chef de la direction, ainsi que du président du comité d'audit de Velan Inc.



Benoit Alain, un dirigeant international commença sa carrière chez Raymond Chabot Martin Paré, et a progressé pour diriger des départements financiers au sein de l'industrie manufacturière, avant d'occuper des postes de haut niveau chez ArcelorMittal et Cascades. Chez ArcelorMittal, il a occupé successivement les postes de chef de la direction financière pour le Canada, l'Amérique du Nord et le groupe minier dont il est éventuellement devenu chef de la direction marketing. Il a joint les rangs de Cascades en tant que chef de la direction financière du groupe Tissu, en venant à diriger deux de ses principales unités d'affaires, dont l'état des résultats affichait des ventes pouvant atteindre 600 millions de dollars. Il a quitté Cascades pour se joindre à Atis au poste de chef de la direction, où il est demeuré deux ans, mettant en oeuvre d'importants changements stratégiques, financiers et organisationnels tout en dirigeant l'entreprise pendant la pandémie mondiale. Comptable professionnel agréé (CPA), M. Alain est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, Comptabilité, de l'Université du Québec à Montréal et d'un certificat en gouvernance du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.

Benoit prendra en charge la direction du service mondial des finances de Velan, fort d'une expérience complète en finances et en direction générale, ayant en plus mené à bien de nombreuses transactions de fusions et acquisitions. John Ball continuera d'agir en tant que directeur financier intérimaire jusqu'au 1er juin, puis il relèvera de M. Alain, qui reprendra son ancien rôle de vice-président exécutif des finances mondiales, après avoir été directeur financier de Velan pendant quinze ans.

Yves Leduc, chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Au nom de la famille Velan, du conseil d'administration et de tous les employés de Velan, je remercie John Ball pour son leadership et son formidable soutien tout au long du processus de recherche qui a mené à l'embauche de Benoit Alain. Benoît prend ses fonctions de chef de la direction financière à un moment où Velan, un chef de file mondial dont l'histoire remonte à plus de 70 ans et qui est l'une des marques les plus fortes de notre industrie, entre dans une nouvelle phase passionnante de son existence, axée sur la croissance. Véritable joueur d'équipe, il renforcera une équipe mondiale déjà solide de leaders que je suis fier de diriger. Sa présence alimentera immédiatement nos aspirations commerciales et stratégiques. Je lui souhaite la bienvenue et j'ai hâte de travailler avec lui pour stimuler notre croissance en tirant parti du succès récent de nos efforts de transformation. »

« Je suis très fier de me joindre à la famille Velan et j'ai hâte de collaborer avec l'équipe de direction dans la transformation en cours », a affirmé Benoit Alain.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 371,6 millions de dollars américains à son plus récent exercice La Société compte plus de 1 775 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VLN ».

Énoncé d'exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés soient basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriés dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

