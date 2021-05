BMO annonce un don de 250 000 $ aux organisations qui soutiennent les efforts de secours d'urgence mondiale contre la COVID-19





BMO se joint aux banques canadiennes pour répondre au besoin urgent de secours mondial contre la COVID-19

MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il fera un don de 250 000 $ pour soutenir les organisations qui viennent en aide aux personnes du monde entier qui sont touchées par la pandémie de COVID-19. La contribution de BMO s'arrime à celles de sept banques canadiennes qui donnent collectivement plus de 1,15 million de dollars à des organisations humanitaires internationales.

Le don de BMO, qui sera partagé entre l'UNICEF, la Fondation WHO et la Croix-Rouge canadienne, répondra aux besoins des personnes les plus touchées par la pandémie de coronavirus.

En plus de l'engagement de BMO aujourd'hui, la Banque a déjà annoncé un don de 1 million de dollars à Centraide pour combler les lacunes des services communautaires d'urgence destinés aux personnes vulnérables victimes des conséquences sociales, économiques et de santé publique de la COVID-19.

Les personnes qui souhaitent appuyer les organisations internationales en apportant un soutien de proximité peuvent visiter les sites suivants : UNICEF Canada, la Croix-Rouge canadienne et la Fondation WHO (en anglais seulement).

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

