Entente de partenariat régional en tourisme - Investissement de près de 635 000 $ dans la région du Centre-du-Québec





QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région du Centre-du-Québec, le gouvernement du Québec alloue une aide financière de près de 635 000 $ pour soutenir la réalisation de neuf projets de nature touristique.

C'est ce qu'ont annoncé la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, le député d'Arthabaska, M. Eric Lefebvre, le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, et la coordonnatrice du développement de Tourisme Centre-du-Québec, Mme Marie-Ève Ouellet, au nom du président de l'organisme, M. Bernard Giles.

La somme accordée provient du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Centre-du-Québec.

Citations :

« Le Québec se distingue par la diversité et l'originalité de son offre touristique, et nous devons continuer d'encourager des initiatives qui nous permettront d'occuper le peloton de tête lors de la relance à l'international. Grâce aux réalisations de nos régions, les visiteurs d'ici et d'ailleurs peuvent vivre des expériences uniques partout sur notre territoire. Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir les projets des entreprises touristiques du Centre-du-Québec, qui se démarquent par leur dynamisme et leur créativité. Je leur souhaite la meilleure des réussites! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis heureux de cette annonce pour nos entreprises touristiques. Les neuf projets soutenus témoignent de la diversité de l'offre du Centre-du-Québec. Que ce soit par la beauté de ses milieux naturels, par la qualité de ses activités culturelles et de divertissement ou par la richesse de son offre agrotouristique et de tourisme gourmand, la région a tout pour séduire ses visiteurs. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« Le territoire d'Arthabaska-L'Érable regorge de personnes créatives et passionnées, qui n'ont pas baissé les bras face à la pandémie et qui continuent de développer des projets touristiques tous plus intéressants les uns que les autres. Cette aide financière remise à des agents du domaine permettra de concrétiser de nouvelles offres et de continuer d'améliorer les services. Cette richesse fait la force de notre industrie. Il est donc fondamental d'apporter notre soutien à ces entreprises, qui font en sorte que la région se distingue. Merci à ma collègue Caroline Proulx ainsi qu'à tous les acteurs qui oeuvrent à faire rayonner notre milieu de vie. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Je suis ravi de ces annonces d'aides financières de notre gouvernement, qui permettront d'accroître et de rehausser l'offre touristique dans notre région. La diversification de l'offre proposée par les acteurs du milieu bénéficiera à l'ensemble de la population centricoise et, plus particulièrement, à celle de ma circonscription. Je félicite chaleureusement nos entrepreneurs, et leur souhaite le meilleur des succès. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader adjoint du gouvernement

« Le magnifique fleuve Saint-Laurent et la chaleur légendaire de notre population constituent deux des grands atouts sur lesquels misent les entreprises retenues dans l'annonce d'aujourd'hui. C'est pourquoi je suis très heureux de cette annonce qui, j'en suis convaincu, contribuera à enrichir notre offre touristique au profit des entrepreneurs, des artistes, des artisans et des bénévoles. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Les sommes octroyées soutiendront les entreprises touristiques du Centre-du-Québec dans leur développement. Elles permettront également à la région de se positionner comme une destination touristique en essor et à l'affût des innovations en matière de tourisme. Tourisme Centre-du-Québec est fier d'épauler les entreprises d'ici dans l'ensemble de leurs projets. La collaboration avec le milieu est pour nous une priorité et un réel privilège. »

Bernard Giles, président de Tourisme Centre-du-Québec

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet Aide accordée Ferme Thébaïde Création d'un espace multifonctionnel évolutif en milieu naturel 84 000 $ Hôtel Quality Suites Intégration d'un concept unique sur un étage complet 82 500 $ Festival de blues de Victoriaville Édition 2021 du festival Rock la Cauze 40 000 $ La Société des amis du Moulin Michel Amélioration et bonification du site du Moulin Michel de Gentilly 57 783 $ Laser Force Drummondville Bonification de l'offre de divertissement 62 500 $ Station du Mont Gleason Bonification du domaine skiable en début de saison 70 000 $ Domaine du lac Cristal Création d'une zone familiale éclairée et de nouveaux terrains de camping de luxe 76 500 $ Deschaillons-sur-Saint-Laurent Construction d'une terrasse avec vue panoramique 76 500 $ Quality Inn et Suites Victoriaville Développement de nouveaux services pour les clientèles cyclotouristiques 85 000 $ Total

634 783 $

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

