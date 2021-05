Béton Mobile du Québec se joint à Lafarge Canada et apporte des solutions de mélange de béton innovatrices





MISSISSAUGA, ON, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Lafarge Canada Inc. est heureuse d'annoncer l'arrivée de nouveaux membres au sein de sa division du béton prêt à l'emploi grâce à l'acquisition de Béton Mobile du Québec (BMQ), l'entreprise de béton de transport volumétrique la plus innovatrice. BMQ se spécialise dans la conception innovatrice et la livraison flexible de mélanges de béton de spécialité durables et sur mesure. La synergie résultant de cette acquisition soutiendra Lafarge dans sa fourniture de béton de spécialité et dans l'amélioration du service aux clients dans la région du Grand Montréal et au-delà.

« Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans les activités de Lafarge. Béton Mobile du Québec est un leader dans l'innovation de produits, tels que les bétons au latex et à prise rapide et elle adhère à notre intention de rester l'entreprise de référence dans les solutions de construction durables au Canada grâce à l'innovation en matière de produits et de services. Nous sommes heureux que Stéphane Pelletier, l'ancien propriétaire de BMQ, ait accepté d'agir en qualité de directeur général et d'apporter son expertise à l'équipe de Lafarge » a expliqué John McCabe, vice-président, Prêt à l'emploi, Lafarge Est du Canada.

Cette acquisition est l'occasion de combiner deux entreprises ayant une tradition bien établie en innovation et en service, tout en soutenant notre cheminement vers les émissions nettes zéro et notre entrée dans les affaires volumétriques. Au total, 26 employé(e)s ont été accueilli(e)s dans l'équipe; nous continuons ainsi de faire grandir notre entreprise en lui ajoutant des moyens et de l'expertise, et nous sommes ravis de consolider notre position comme leader dans les solutions de construction durables.



À propos de Lafarge Canada

Lafarge est le plus important fournisseur de matériaux de construction diversifiés et durables au Canada et fait partie du groupe mondial LafargeHolcim.

Forte d'un effectif de 6 000 employés et de 350 sites répartis sur l'ensemble du territoire canadien, notre société a pour mission de fournir des solutions qui permettent la construction de villes et de collectivités meilleures. Les villes où les Canadiens vivent, travaillent et élèvent leurs familles et où l'infrastructure des collectivités profite de solutions fournies par Lafarge sous forme de granulats, de ciment, de béton prêt à l'emploi et préfabriqué, d'enrobés bitumineux, de pavage et de construction de routes. Nous ajoutons de la valeur à tous vos projets. www.lafarge.ca

SOURCE Lafarge Canada Inc.

Communiqué envoyé le 3 mai 2021 à 09:11 et diffusé par :