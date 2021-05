Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion de la Pâque





Aujourd'hui, les chrétiens de l'Église orthodoxe de l'Est, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique de rite oriental au Canada et ailleurs célèbrent la Pâque

OTTAWA, ON, le 2 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les chrétiens de l'Église orthodoxe de l'Est, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique de rite oriental au Canada et ailleurs célèbrent la Pâque. Cette fête, qui est l'une des plus sacrées du calendrier chrétien orthodoxe, offre aux familles et aux proches la chance de se réunir et de passer du temps de qualité ensemble. Cette année, puisque nous continuons à lutter contre la pandémie de COVID-19, de nombreuses célébrations se dérouleront en mode virtuel ou en conformité avec les directives locales de la santé publique. Je suis néanmoins convaincue qu'elles seront tout aussi joyeuses.

Ensemble, prenons le temps de souligner l'apport important qu'ont apporté les nombreuses communautés chrétiennes à la société canadienne. En cette période de réjouissances et de réflexion sur l'importance des leçons chrétiennes de compassion et de bonté, pensons à la façon dont nous profitons tous de la diversité, de l'esprit d'ouverture et de l'inclusion qui sont au coeur même des valeurs du Canada.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite une très joyeuse Pâque à tous ceux et celles qui la célèbrent. Portez-vous bien et soyez prudents.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 2 mai 2021 à 10:30 et diffusé par :