BGC Canada lance son programme de leadership Jeune leader de l'année et dévoile la Jeune leader nationale de l'année 2021





L'initiative Jeune leader de l'année vise à récompenser les lauréats par de la formation sur le leadership, des bourses d'études postsecondaires et du financement pour les programmes de leadership destinés aux jeunes

TORONTO, le 30 avril 2021 /CNW/ - Dans le cadre de la cérémonie virtuelle des prix Jeune leader de l'année du 29 avril, animée par la gagnante de Canada's Drag Race Priyanka et par le producteur et animateur de YTV Duhin Nanda, BGC Canada a dévoilé la toute première personne à devenir Jeune leader nationale de l'année : Valentina Shamoun!

Représentante du BGC East Scarborough, Valentina a été membre et bénévole de BGC et fait maintenant partie du personnel du programme après l'école du Club. Son implication au sein de son Club lui a ouvert de nombreuses possibilités, et ces expériences ont fait d'elle une personne passionnée et déterminée à donner au suivant, que ce soit par la défense des intérêts des personnes autistes, le tutorat de ses pairs ou la création de The Butterfly Effect, son propre projet à but non lucratif. Elle compte par ailleurs faire carrière dans le domaine médical. La communauté est importante pour Valentina, et nous savons qu'elle représentera fièrement la sienne ainsi que tout le mouvement BGC en tant que Jeune leader nationale de l'année.

« Nous sommes incroyablement fiers de tous les lauréats du concours Jeune leader de l'année. En tant qu'ambassadeurs de BGC, ils incarnent le leadership, le dynamisme et la compassion qui caractérisent la prochaine génération, et je sais qu'ils joueront un rôle important au sein de leur Club et de leur communauté, a dit Owen Charters, président-directeur général de BGC Canada. Je tiens à féliciter tout particulièrement Valentina, notre Jeune leader nationale de l'année, et à remercier nos Clubs de soutenir ces jeunes formidables. Merci également à nos partenaires Hyundai Canada et Mary Brown's Chicken de nous avoir aidés à faire de cette merveilleuse initiative une réalité. »

Le concours Jeune leader de l'année de BGC Canada est une initiative nationale qui célèbre le sens du leadership et les réalisations des jeunes au sein des Clubs des quatre coins du Canada. Bénéficiant du soutien du commanditaire principal Hyundai Canada et du commanditaire platine Mary Brown's Chicken, Jeune leader de l'année favorise la formation de solides ambassadeurs de BGC et permet aux Clubs de partout au pays de soutenir un plus grand nombre de leaders jeunesse dans leurs communautés. Les six Jeunes leaders régionaux de l'année recevront un ensemble-cadeau, un ordinateur portable, une bourse d'études postsecondaires de 2 000 $, ainsi que de la formation sur les médias et le leadership pour les préparer à agir à titre d'ambassadeurs de BGC pour les deux prochaines années.

« Découvrir les lauréats régionaux et la gagnante nationale de Jeune leader de l'année a été réellement inspirant. Ces jeunes leaders démontrent un grand leadership, une vision précise et une éthique de travail incroyable. Hyundai Canada est fière de soutenir l'initiative Jeune leader de l'année et d'aider les gagnants à devenir des émissaires du changement dans leurs communautés, a déclaré Kirk Merrett, directeur des ressources humaines et de l'administration chez Hyundai Canada. Le travail accompli par les participants témoigne de l'influence de BGC Canada quand il s'agit d'assurer un avenir meilleur aux jeunes. Félicitations à Valentina, et merci à BGC Canada pour sa résilience à toute épreuve et son dévouement inébranlable envers nos jeunes et leurs communautés, malgré le contexte difficile dans lequel la pandémie nous a plongés cette dernière année. »

« Félicitations à Valentina! Toute l'équipe de Mary Brown's Chicken est extrêmement fière de soutenir les initiatives formidables de BGC Canada et particulièrement le programme Jeune leader de l'année, a dit Hadi Chahin, président et chef de l'exploitation de Mary Brown's Chicken. Les réalisations remarquables de tous les participants témoignent du dévouement des BGC, dont le soutien et les compétences contribuent à changer la vie des enfants et des adolescents des communautés aux quatre coins du Canada. »

Le Club local de chaque Jeune leader régional de l'année recevra également une subvention pour soutenir encore davantage son travail de leadership et de mobilisation auprès des jeunes. Pour en savoir plus au sujet de l'initiative Jeune leader de l'année, consultez bgccan.com/fr/jeune-leader-de-lannee, et ne manquez pas le concours Jeune leader de l'année de l'an prochain!

À propos de BGC Canada (anciennement Repaires Jeunesse du Canada)

BGC Canada est le plus important organisme caritatif de services aux enfants, aux adolescents et aux communautés au pays. Depuis plus de 120 ans, nous créons des possibilités pour des millions d'enfants et d'adolescents au Canada. Nos Clubs ouvrent leurs portes aux jeunes de tous âges et à leurs familles dans 775 communautés d'un bout à l'autre du pays, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. En dehors des heures de classe, notre personnel et nos bénévoles qualifiés offrent des programmes et services qui aident les jeunes à parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, santé mentale, développement social, leadership : tout y est sous un même toit! Nous mettons les chances de leur côté. Pour en savoir plus, visitez bgccan.com/fr et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCanadaFR.

À propos de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company of Korea. Les véhicules Hyundai sont distribués partout au Canada par Hyundai Auto Canada et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique à pile à combustible zéro émission de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com .

Pour plus de renseignements sur Hyundai et ses produits, veuillez visiter www.hyundainews.ca

À propos de Mary Brown's Chicken

Mary Brown's Chicken est la plus grande chaîne de restauration rapide de poulet au Canada. Fondée à Terre-Neuve-et-Labrador en 1969, la chaîne a triplé le nombre de restaurants à son actif au cours de la dernière décennie et compte aujourd'hui environ 200 établissements aux quatre coins du Canada. Ce qui distingue cette marque 100 % canadienne? Ses mets au goût irrésistible. Le poulet et les pommes de terre de Mary Brown sont des produits d'origine locale livrés frais et entier à chaque restaurant, où ils sont découpés et panés à la main. Le sandwich Big Mary® a été nommé meilleur sandwich au poulet du Canada. L'accueil authentique et l'implication communautaire font partie intégrante de la marque et témoignent de ses origines de la côte est du pays. Mary Brown soutient fièrement les hôpitaux, les travailleurs de première ligne, ainsi que de nombreuses initiatives régionales comme des programmes de repas pour enfants et bien d'autres encore. Pour en savoir plus, visitez marybrowns.com et abonnez-vous aux comptes Instagram : @marybrownsofficial, Twitter : @marybrowns et Facebook : @MaryBrowns.

SOURCE BGC Canada

Communiqué envoyé le 30 avril 2021 à 07:00 et diffusé par :