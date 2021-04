ChannelAdvisor annonce l'arrivée de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer la visibilité des produits et connecter les marques et distributeurs avec toujours plus de consommateurs





L'entreprise ajoute 28 nouveaux canaux de vente à son offre marketplace, le reporting avancé, des données d'analyse des vendeurs tiers, une compatibilité élargie de son intégration avec Walmart

et une meilleure gestion des campagnes vidéo

PARIS, 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- ChannelAdvisor Corporation (NYSE : ECOM), fournisseur reconnu de solutions e-commerce cloud à destination des marques et distributeurs, a dévoilé aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer la visibilité des produits, trouver de nouveaux clients et optimiser les opérations e-commerce.

« L'évolution spectaculaire du e-commerce appelle à proposer des solutions qui puissent répondre aux besoins spécifiques des marques et des distributeurs. Cette mise à jour présente des améliorations et des nouveaux services qui démontrent une fois de plus la puissance de notre plate-forme et la profondeur de nos intégrations en matière d'achat en ligne, pour permettre aux vendeurs de découvrir de nouveaux clients, valoriser leurs produits au bon moment et remporter des ventes », explique Steve Frechette, vice-président gestion de produits chez ChannelAdvisor.

La pandémie mondiale a accéléré la progression du e-commerce et les marques et distributeurs continuent d'adapter leurs stratégies. La plate-forme ChannelAdvisor aide à déployer ces stratégies grâce à une gestion efficace des stocks et des commandes, à des données d'analyse facilement exploitables, à l'automatisation du marketing numérique et de la gestion de la publicité, et à plus de 160 intégrations avec des marketplaces, le tout pour permettre aux marques et distributeurs de capter une audience plus large et d'atteindre des consommateurs déjà prêts à acheter, dans le monde entier.

Profitant de l'offre de produits étendue de ChannelAdvisor, les marques et distributeurs peuvent se diversifier et atteindre de nouveaux acheteurs en passant par les canaux de vente les plus populaires. « Le maintien d'une croissance constante est une condition sine qua non du succès dans le commerce multicanal et c'est pour cette raison que l'approfondissement de notre intégration avec Walmart se présente, pour les marques et distributeurs, comme une véritable opportunité de capitaliser sur leur succès avec cette marketplace de premier plan », ajoute Frechette. « De la publicité au traitement des commandes, les vendeurs de la marketplace de Walmart pourront avantageusement tirer parti de l'intégration de bout en bout proposée par ChannelAdvisor, restant ainsi compétitifs ».

Grâce à l'appui logistique solide de notre palette de solutions, les vendeurs pourront coordonner et optimiser leur publicité et leurs fiches produits, traiter leurs commandes sur une seule et même plate-forme, et ainsi toucher les près de 150 millions de visiteurs qui consultent chaque semaine les boutiques et les services numériques de Walmart[1].

Les nouvelles capacités et nouveaux services inclus dans cette mise à jour comprennent :

Compatibilité élargie pour les vendeurs Walmart

Compatibilité avec Walmart Connect : Les vendeurs de Walmart pourront dorénavant économiser du temps et des ressources grâce aux puissants outils d'automatisation proposés par ChannelAdvisor pour organiser leurs campagnes publicitaires depuis la plate-forme qui héberge déjà les informations de leurs produits. En tant que membre du programme Walmart Advertising Partner, ChannelAdvisor a développé pour Walmart Connect une intégration qui permettra aux vendeurs d'automatiser la programmation de leurs campagnes, les enchères et le choix des mots clés, de réaliser des actions groupées et d'appliquer des règles publicitaires en fonction de la performance.





Compatibilité de ChannelAdvisor avec Walmart Fulfillment Services : Les performances en matière d'expédition et de livraison sont de plus en plus corrélées à la conversion et les vendeurs recherchent des modalités de traitement des commandes susceptibles de satisfaire et même devancer les attentes des clients. Grâce aux Walmart Fulfillment Services, les vendeurs pourront compter sur un réseau élargi et peu coûteux qui s'appuie sur un centre de logistique performant. La compatibilité de ChannelAdvisor avec les Walmart Fulfillment Services devrait être accessible à partir de juin et donnera la possibilité aux vendeurs de créer des plans d'expédition entrante, d'accepter des étiquettes de livraison Walmart et de fournir toutes les informations de traçage nécessaires pour lancer la gestion des stocks entrants.





Outil de vérification d'image ChannelAdvisor pour Walmart : Les vendeurs pourront optimiser et superviser leurs fiches produits pour qu'elles restent pertinentes grâce au tout nouvel outil de vérification d'image conçu par ChannelAdvisor dans le but d'aider les utilisateurs à éditer et valider les images avant d'ajouter de nouveaux articles dans les boutiques Walmart. En plus de pouvoir repérer les images incorrectes, les vendeurs auront accès aux détails des images pour s'assurer de leur conformité future avec les exigences de Walmart.

Support pour de nouvelles marketplaces et intégrations dropshipping

Nouvelles intégrations à des marketplaces : La mutation vers le commerce multicanal s'est accélérée et les marques et distributeurs compétitifs aspirent dorénavant à se diversifier pour s'ouvrir à de nouveaux consommateurs et développer leurs ventes en ligne. ChannelAdvisor reste extrêmement concentré sur l'élargissement de son offre marketplace pour répondre aux besoins très évolutifs des marques et distributeurs partout dans le monde. Cet engagement se reflète dans l'élargissement de la compatibilité avec Elkjøp (FI, SE et DK) et Lazada (PH, VN, SG, TH, ID et MY) mais aussi dans de nouvelles intégrations avec Åhléns (SE), Amazon Pologne (PL), Back Market (UK), Beyond (US), Exelon (US), Joom (FR), NBCUniversal Checkout (US), PopIn Border (KR) et Zalando (CZ et IE).





Nouveaux élargissements à des canaux first-party : ChannelAdvisor permet désormais des intégrations first-party avec AAFES (US), Aldi (DE), Best Buy Canada (Consignment), Hofer (AT), Tractor Supply (US), Wayfair (CA) et Zappos (US).

Expérience utilisateur, reporting et données d'analyse améliorés

Third-Party Sellers Analysis: Proposée par la solution ChannelAdvisor Brand Analytics, Third-Party Sellers Analysis est une nouvelle fonctionnalité qui peut aider les marques à augmenter leur visibilité sur les vendeurs tiers des sites e-commerce et des marketplaces comme Amazon ou Walmart. Les marques disposent dorénavant d'un outil complet pour analyser les stratégies, suivre le niveau des stocks et identifier les vendeurs non autorisés, pour une plus grande visibilité sur leurs partenaires de distribution et autres vendeurs tiers.





Améliorations de la Channel Health Console : Channel Health Console aide les marques et distributeurs à mieux comprendre et évaluer leur santé opérationnelle dans tous les canaux de leurs intégrations, ce qui leur permet d'établir des priorités et de se concentrer sur les aspects les plus sensibles de leurs activités. Les toutes dernières améliorations de Channel Health Console font économiser temps et énergie aux utilisateurs en proposant une vue d'ensemble sur la performance des produits mis en ligne.

Nouveaux services pour une meilleure présence en ligne de la marque

Gestion de campagnes ? services de publicité vidéo : La combinaison de l'expertise de ChannelAdvisor en matière de marketing numérique et publicité avec l'analyse de données permet dorénavant aux marques et distributeurs de bénéficier de services pour organiser la gestion de leurs campagnes de publicité vidéo. Grâce à un support de pointe au service d'une gestion plus efficace des expériences média telle la publicité vidéo sur YouTube, les marques peuvent dorénavant cibler les consommateurs à chaque étape de leur parcours d'achat.

Fonctionnalités d'optimisation supplémentaires

Compatibilité ChannelAdvisor élargie pour Amazon Buy Shipping : Avec l'élargissement de l'API Buy Shipping, ChannelAdvisor fournit aux vendeurs la possibilité d'élargir leur audience à cinq nouveaux pays : le Canada , la France , l'Inde, l'Italie et l'Espagne. En simplifiant les étapes obligatoires pour participer au programme Seller Fulfilled Prime, cette fonctionnalité permettra aux vendeurs de respecter les exigences d'Amazon et de répondre rapidement aux notifications d'expédition.

Pour en savoir plus

ChannelAdvisor présentera son nouveau jeu de fonctionnalités à l'occasion d'un webinaire programmé pour le mercredi 4 mai 2021, à 17 heures CEST. Pour accéder au savoir-faire de nos experts, inscrivez-vous dès aujourd'hui afin d'explorer des solutions conçues pour :

Renforcer la visibilité produit sur tous les canaux de vente

sur tous les canaux de vente Optimiser votre stratégie publicitaire sur Walmart

sur Walmart Etendre vos activités à de nouvelles marketplaces et nouer des liens avec de nouveaux consommateurs

et nouer des liens avec de nouveaux consommateurs Découvrir de précieuses astuces pour optimiser vos performances en ligne

Pour plus d'informations sur ChannelAdvisor, rendez-vous sur son blog, suivez ChannelAdvisor sur Twitter @ChannelAdvisor, postez un like sur Facebook et contactez ChannelAdvisor sur LinkedIn.

A propos de ChannelAdvisor

ChannelAdvisor (NYSE: ECOM) est une plate-forme e-commerce sur le cloud reconnue et qui s'est donné pour mission de connecter et optimiser le commerce mondial. Depuis plus de vingt ans, ChannelAdvisor aide les marques et distributeurs du monde entier à améliorer leurs performances en ligne grâce à l'élargissement de leurs canaux de distribution, le développement du lien avec les consommateurs, l'optimisation de leurs opérations pour des performances de pointe et la fourniture d'analyses facilement exploitables pour améliorer leur compétitivité. Des milliers de clients comptent sur ChannelAdvisor pour dynamiser leurs ventes en toute sécurité et optimiser le traitement de leurs commandes sur des canaux tels qu'Amazon, eBay, Zalando, Google, Facebook, Walmart et des centaines d'autres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.channeladvisor.fr.

[1] Source : Données Walmart, 2020

