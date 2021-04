La ministre Tassi discute du budget de 2021 avec les petites entreprises de Hamilton





HAMILTON, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada pour remporter la lutte contre la COVID-19 et assurer une reprise économique solide qui inclura tous les Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a virtuellement rencontré les entrepreneurs locaux de Hamilton pour discuter des fonds promis dans le Budget de 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, en appui à la relance économique du Canada.

En dépit des profondes répercussions de la deuxième vague sur les entreprises et les travailleurs canadiens, le gouvernement est en voie de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année. Le budget de 2021 tient compte du fait qu'une relance économique rapide et durable constitue le moyen le plus fiable de faire augmenter les taux d'emploi et de revenu, d'améliorer et de multiplier les possibilités d'emplois et de réduire les écarts économiques.

La ministre Tassi a fait une visite virtuelle des entreprises locales de Hamilton, notamment la Brewers Blackbird Kitchen and Brewery et le Westdale Theatre. À l'occasion d'une table ronde avec les représentants des entreprises locales au sujet des domaines d'amélioration, elle a parlé des financements précis destinés à créer des emplois et à aider les entreprises de tous les secteurs, notamment :

L'établissement d'un salaire minimum fédéral de 15 $ de l'heure, qui augmentera selon l'inflation, avec des dispositions destinées à garantir que lorsque le salaire minimum provincial ou territorial sera plus élevé, ce dernier prévaudra. Cette mesure bénéficiera directement à plus de 26?000 travailleurs qui gagnent actuellement moins de 15 $ l'heure dans le secteur privé sous réglementation fédérale.

Le lancement du nouveau programme d'embauche pour la relance économique du Canada pour les employeurs admissibles qui continuent de subir des baisses de revenus admissibles par rapport au début de la pandémie. La subvention proposée compenserait une partie des coûts supplémentaires que les employeurs engagent dans le cadre de leur réouverture, qu'il s'agisse des coûts associés à l'augmentation des salaires ou des heures travaillées, ou à l'embauche d'un plus grand nombre d'employés.

La bonification de l'Allocation canadienne pour les travailleurs afin de soutenir environ 1 million de Canadiens supplémentaires qui occupent un emploi à faible salaire, les aidant ainsi à retourner au travail et augmentant les prestations pour les Canadiens les plus vulnérables.

Le soutien aux petites et aux moyennes entreprises à travers la prolongation de la Subvention salariale d'urgence du Canada, de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et de l'indemnité de confinement jusqu'au 25 septembre 2021, de manière à protéger des millions d'emplois. Une réduction progressive des taux de la subvention salariale et de la subvention pour le loyer, à compter du 4 juillet 2021, assurerait l'élimination progressive des programmes à mesure que les vaccins sont administrés et que l'économie se relève.

La récession causée par la COVID-19 est la plus marquée et la plus rapide depuis la Grande Dépression. Elle a touché de manière démesurée les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les femmes et les Canadiens ethnicisés. Le budget de 2021 prévoit des financements sans précédent pour réparer les dommages causés par cette récession, accorder la priorité aux gens, créer des emplois, faire croître la classe moyenne, placer les entreprises sur la voie de la croissance à long terme et veiller à ce que l'avenir du Canada soit plus sain, équitable, vert et prospère.

La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure de protéger la santé et la sécurité des Canadiens, en particulier pendant cette troisième vague agressive du virus et de ses variants. Le Canada s'est trouvé plongé dans la pandémie en ayant une situation financière solide; celle-ci a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être en bonne position pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

Citation

« Le budget de 2021, c'est avant tout un plan pour créer plus d'emplois et de prospérité pour les Canadiens, d'une manière plus équitable, inclusive et durable. Il met en place les conditions qui assureront le succès des petites entreprises et de tous les Canadiens. Il réitère notre engagement à faire croître la classe moyenne. »

- La ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi

Les faits en bref

Le budget de 2021 propose d'injecter 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le plan de croissance du gouvernement du Canada, afin de créer de bons emplois et d'appuyer une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures soutiendront les petites et moyennes entreprises à travers plusieurs programmes de transformation :

Un nouveau programme canadien d'adoption du numérique qui aidera plus de 160?000 entreprises à assumer le coût de nouvelles technologies. Ce programme leur fournira également les conseils dont elles ont besoin pour tirer le meilleur parti des nouvelles technologies, avec l'aide de 28?000 jeunes Canadiens qui seront formés à travailler avec elles.



La possibilité pour les petites entreprises canadiennes de procéder à la passation en charges d'un montant pouvant atteindre 1,5 million de dollars en investissements en capital dans un vaste éventail d'actifs, notamment la technologie numérique et la propriété intellectuelle. C'est là 2,2 milliards de dollars supplémentaires injectés dans la croissance des entrepreneurs canadiens sur les cinq prochaines années.



L'amélioration du Programme de financement des petites entreprises du Canada afin de garantir que les petites entreprises et les entrepreneurs indépendants peuvent accéder au capital dont ils ont besoin pour se relancer, innover et assurer leur croissance durable.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 29 avril 2021 à 18:32 et diffusé par :