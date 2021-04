Collinson s'associe à Fliggy d'Alibaba pour améliorer l'expérience voyage des fidèles membres de la plateforme.





Collinson, leader mondial dans le domaine de l'expérience voyageur et de l'assistance médicale, et propriétaire et exploitant du programme d'expériences aéroportuaires Priority Pass, annonce un partenariat stratégique avec Fliggy, la plateforme de voyage appartenant à Alibaba Group, pour offrir l'accès aux salons à ses membres premium en Chine, à compter du 21 avril 2021.

Dans le cadre de ce partenariat, les membres Fliggy F3 peuvent échanger leur accès via l'application Taobao Fliggy pour pouvoir se détendre, décompresser et recharger les batteries en profitant de plus de 190 salons du réseau chinois de Collinson (plus de 60 grands aéroports) avant d'embarquer dans l'avion. Simultanément, les membres Fliggy F4 auront également la possibilité d'inviter d'autres personnes à profiter de l'atmosphère relaxante, des équipements et des services de ces installations grâce à l'échange de points.

Todd Handcock, président de Collinson pour l'Asie-Pacifique, a déclaré : « Nos récentes recherches ont révélé que, dans le monde entier, le bien-être mental constitue une priorité pour les personnes qui cherchent à repartir en voyage ; il existe une grande proportion de voyageurs fréquents en Asie qui cherchent à déstresser et à se détendre à l'aéroport dans des espaces qui respectent la distanciation sociale. Notre partenariat avec Fliggy représente une étape importante pour offrir une expérience tout en douceur et sans stress aux voyageurs en Asie. Il témoigne également de notre engagement permanent à contribuer à une reprise de l'industrie du voyage, sachant que les voyages intérieurs sont essentiels au facteur de succès dans la région, notamment en matière de reconstruction des économies locales ».

Wan Li, directeur général de la croissance du nombre d'utilisateurs et des avantages pour les membres de Fliggy, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir conclu ce partenariat avec Collinson pour offrir aux membres de Fliggy encore plus d'avantages et une meilleure expérience utilisateur. Nous allons travailler avec Collinson pour étudier ensemble l'avenir du voyage, nous concentrer sur la jeune génération et nous efforcer d'améliorer notre service de voyage ».

Cette dernière annonce s'inscrit dans le cadre du constant dévouement de Collinson pour soutenir la reprise en toute sécurité des voyages dans le monde entier, qui a assisté à une série de partenariats stratégiques conclus avec les principales compagnies aériennes, visant à rétablir la confiance des voyageurs et à améliorer en toute sécurité l'expérience voyageur post-pandémie. Ces partenariats incluent une collaboration permanente pour effectuer les tests avec Singapore Airlines, et la collaboration de Collinson avec Asiana Airlines pour développer leur programme de fidélité.

