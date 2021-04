Wayne Gretzky Estates établit un partenariat avec le Comité paralympique canadien en qualité de fournisseur officiel





La Merveille se joint également à la Fondation paralympique canadienne en tant que membre du conseil honoraire de l'organisation

OTTAWA, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le Comité paralympique canadien accueille un des plus grands joueurs de hockey de tous les temps au sein de la famille paralympique, alors que Wayne Gretzky Estates (WGE) devient le fournisseur officiel du Comité paralympique canadien (CPC) et que Gretzky lui-même se joint à la Fondation paralympique canadienne (FPC) à titre de membre du conseil honoraire.

«?C'est pour nous une fierté d'être devenus le partenaire du Comité paralympique canadien, et sur le plan personnel, je suis enchanté de faire partie du conseil honoraire de la Fondation paralympique canadienne?», affirme Gretzky. «?J'ai une grande admiration pour les athlètes qui sont capables de repousser les limites de leur sport, et nos Paralympiens en sont les meilleurs exemples. Je connais bien ce sentiment de fierté qui nous anime lorsque nous représentons notre pays, et j'anticipe déjà l'élan de fierté qui portera tous les athlètes, alors qu'ils excelleront dans leur sport de prédilection.?»

Avec ce partenariat de quatre ans, Wayne Gretzky Estates deviendra le commanditaire officiel des vins, bières et spiritueux du CPC jusqu'en 2024.

«?Nous sommes ravis d'accueillir Wayne Gretzky Estates dans la famille paralympique canadienne?», déclare Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. «?Wayne Gretzky est synonyme de grandeur et d'excellence sur la glace, des qualités qu'il a transposées dans ses projets à l'extérieur de la patinoire. WGE est une entreprise de classe mondiale qui incarne les valeurs canadiennes, et nous nous réjouissons déjà à l'idée d'un partenariat réussi.?»

Wayne Gretzky Estates est une vitrine pour les vins des régions de Niagara et de l'Okanagan au Canada ainsi que des bières et spiritueux locaux. Le site de 23?000 pieds carrés de Niagara-on-the-Lake comprend un vignoble et une distillerie?; c'est également une destination de choix pour les amateurs de vin, de bière et de spiritueux.

Le soutien officiel de Gretzky au Mouvement paralympique s'étend bien au-delà de ses entreprises commerciales, ayant ajouté le titre de membre du conseil honoraire de la Fondation paralympique canadienne près de son illustre nom. Organisme caritatif enregistré, la FPC est la branche philanthropique du Comité paralympique canadien. Elle recueille des fonds afin d'offrir aux Canadiens ayant un handicap la possibilité de pratiquer un sport et de réaliser leurs objectifs athlétiques.

«?C'est un réel plaisir d'accueillir Wayne Gretzky au sein du conseil honoraire de la FPC?», ajoute Jim Westlake, président de la Fondation paralympique canadienne. «?Wayne Gretzky est un des athlètes les plus célébrés et les plus accomplis du Canada, et à ce titre, il comprend l'importance du sport et son pouvoir de toucher les gens de façon positive. De plus, il croit fermement qu'il faut accroître l'accessibilité dans le sport. Grâce à son expérience sportive au niveau professionnel et à la réussite de sa carrière après le sport, il apporte un point de vue unique au conseil honoraire, et nous sommes ravis à la perspective de travailler ensemble pour l'avancement du sport paralympique au Canada.?»

Nommés par le conseil d'administration de la FPC, les membres du conseil honoraire s'engagent à soutenir le Mouvement paralympique pour qu'il reste fort et continue de croître, partout au Canada. Gretzky devient le cinquième membre du conseil honoraire, où il rejoint la sénatrice Chantal Petitclerc, ainsi que Rick Hansen, Scott Russell et le Dr Robert Steadward, tous des sommités dans leurs domaines respectifs.

