Autoroute 40 (Métropolitaine) - Fermeture d'une voie pour une durée indéterminée en direction ouest dans le secteur du boulevard Provencher





MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires qu'il a procédé ce matin à la fermeture préventive de la voie de droite de l'autoroute 40 (Métropolitaine) en direction ouest dans le secteur du boulevard Provencher. Elle fait suite à la découverte d'une fissure sur une culée de la structure surélevée, laquelle fait l'objet de travaux de réparation.

Le Ministère surveille l'évolution de la fissure et demeure en contact avec les autorités municipales et policières à ce sujet. Plusieurs experts du Ministère travaillent à déterminer une solution qui permettra de planifier une intervention rapide, afin de procéder à la réouverture de la voie de cet axe stratégique.

Une forte congestion est déjà observée, et elle risque de s'intensifier pour le retour à la maison en fin de journée. Le Ministère recommande aux usagers de la route d'éviter ce secteur si possible, ou de remettre à plus tard leur déplacement.

Rappelons que depuis 2010, un programme de réfection d'éléments structuraux est exécuté de façon continue par le Ministère. Aussi, depuis l'automne 2019, l'autoroute Métropolitaine fait l'objet de travaux de réparation de la chaussée et d'asphaltage.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration et leur compréhension. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

