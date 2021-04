DXC Technology soutient la transformation des infrastructures de Zurich Insurance Group par le biais d'un contrat prolongé de cinq ans





DXC Technology (NYSE: DXC) annonce aujourd'hui que Zurich Insurance Group (Zurich) a prolongé son accord avec DXC pour la fourniture de services informatiques et de sécurité sur les cinq prochaines années en tant qu'élément vital de la transformation IT de la société. Cette infrastructure axée sur les applications et la modernisation des applications aideront Zurich à améliorer l'expérience globale de ses clients et employés.

Dans le cadre de cet accord renforcé, Zurich s'appuiera sur les capacités de DXC dans l'ensemble de la pile technologique d'entreprise. Grâce à ce renouvellement, Zurich sera en mesure de déployer plus rapidement les applications par le biais de l'automatisation, en vue d'une commercialisation plus rapide et à échelle de nouveaux produits, et d'une optimisation de sa résilience opérationnelle.

"Nous plaçons les besoins de nos clients au coeur de tout ce que nous faisons. L'optimisation et l'automatisation de nos processus centraux d'assurance nous aiderons à fournir à nos clients une expérience optimale, que ce soit lors de l'achat d'une nouvelle police d'assurance ou d'une déclaration de sinistre", déclare Daniel Englberger, responsable des opérations, technologies et opérations du groupe, Zurich Insurance Group. "Les services IT et de sécurité de DXC, ainsi que l'initiative de modernisation des infrastructures axée sur les applications communes, contribueront à la promotion générale de notre stratégie de numérisation."

"Zurich est un client précieux pour DXC et nous sommes ravis de faire partie de sa transformation internationale", déclare Mike Salvino, PDG de DXC Technology. "Nous avons soigneusement écouté les attentes de Zurich nous sommes heureux de fournir nos capacités de pile technologique d'entreprise au profit de Zurich, de ses employés et de ses clients."

