Les propriétaires d'actifs canadiens recherchent des économies d'échelle et des occasions par consolidation, selon de nouvelles recherches de CIBC Mellon

TORONTO, le 29 avril 2021 /CNW/ - Les régimes de retraite canadiens ont bâti une réputation mondiale fondée sur une gouvernance saine, un leadership solide, une stratégie de placement de pointe, une conception organisationnelle novatrice et plus encore. L'émergence de consolidateurs de régimes de retraite canadiens et l'évolution de certains dirigeants canadiens vers la prise en charge des actifs extérieurs représentent un nouveau chapitre de l'industrie qui est susceptible de générer des discussions considérables au Canada et ailleurs, selon le sondage de CIBC Mellon auprès de 50 caisses de retraite canadiennes de premier plan, « In Search of New Value (À la recherche d'une nouvelle valeur) : How Canadian Pension Funds are Preparing for a Post-COVID-19 Environment (Comment les caisses de retraite canadiennes se préparent-elles à un environnement post-COVID-19)? »

Le troisième volet de la recherche, « Rise Of The Consolidators (Montée des consolidateurs) : Asset Owners As Asset Managers (Propriétaires d'actifs comme gestionnaires d'actifs) » explore la façon dont les régimes de retraite canadiens recherchent des économies d'échelle au moyen de consolidation et, dans certains cas, la transformation en gestionnaires d'actifs qui se livrent concurrence pour les mandats externes. L'évolution continue des régimes de retraite canadiens en tant que gestionnaires d'actifs engendrera sans aucun doute une étroite surveillance des participants de l'industrie et des organismes de surveillance de l'industrie mondiale des régimes de retraite, particulièrement en raison de la perturbation importante des marchés en 2020 et en 2021.

Qu'il s'agisse de transférer des activités d'investissement, de retraite ou d'exploitation à un plus grand fournisseur ou de chercher à croître en consolidant les actifs provenant d'entités de retraite externes, les organisations des deux côtés de l'équation de consolidation mentionnent les mêmes trois préoccupations : surveillance accrue, visibilité, changements de culture et défis technologiques.

« Le modèle de régime de retraite canadien » est à présent connu partout dans le monde pour ses résultats exceptionnels pour les intervenants, sur la base de facteurs clés tels que la gouvernance indépendante, la promotion conjointe par les employeurs et les employés, des portions plus importantes de la gestion d'actifs internes, des investissements importants dans les talents, un horizon à long terme et des portions récemment plus élevées d'investissements dans les actifs du marché privé », souligne Alistair Almeida, chef de segment, Propriétaires d'actifs à CIBC Mellon.

« Les promoteurs de régimes de retraite, les gestionnaires d'actifs de régimes de retraite, les fournisseurs de placements externalisés, les assureurs et les autres participants de l'industrie canadienne des régimes de retraite libèrent leurs talents de premier plan, leurs modèles de gouvernance avancés et leur expertise en matière de placement alors qu'ils font concurrence dans un marché difficile, cherchent à accéder plus efficacement l'échelle, et surtout, à travailler pour obtenir de meilleurs résultats pour leurs parties prenantes », indique Darlene Claes-McKinnon, directrice générale à CIBC Mellon. « En plus de l'expertise interne, de nombreux participants font appel à des experts tiers pour obtenir des renseignements, des conseils, une supervision indépendante et même une participation pratique à la gouvernance, comme à la gestion de projets transformationnels, à des stratégies opérationnelles et d'investissement complexes et à la planification des services aux membres du régime. »

Les autres constatations comprennent :

À l'heure actuelle, 24 % des fonds de retraite déclarent qu'ils gèrent des actifs au nom d'organisations externes, tandis qu'une proportion de 16 % prévoit le faire à l'avenir ou qu'ils envisagent au moins une telle mutation.

Plus de la moitié des fonds (61 %) soulignent la possibilité d'obtenir des économies d'échelle dans une entité fusionnée comme un avantage potentiel de la consolidation. Environ 44 % suggèrent que des fonds plus importants pourraient également être en mesure de gérer leurs responsabilités réglementaires plus efficacement.

Parmi les fonds qui envisagent d'intégrer ou de fusionner d'autres actifs, passifs ou activités de retraite dans leur régime, 50 % soulignent la nécessité de procéder à un examen plus minutieux et à une demande accrue de visibilité.

Méthodologie

Le sondage a été mené auprès de 50 gestionnaires de régimes de retraite canadiens de premier plan en 2020. La moitié des répondants avaient des actifs sous gestion entre 600 M$ CA et 1,2 G$ et l'autre moitié gérait plus de 1,2 G$ d'actifs sous gestion, avec une moyenne d'actifs sous gestion de 31 G$. Les répondants étaient situés partout au Canada; 26 % étaient des régimes privés et 74 % étaient des régimes publics.

