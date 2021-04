La famille de bannières d'Empire s'associe à Deuxième Récolte pour éviter le gaspillage de 31 millions de livres de nourriture et l'émission d'environ 41 millions de kilogrammes de gaz à effet de serre par année





STELLARTON, Nouvelle-Écosse, 29 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Empire et Deuxième Récolte ont formé un partenariat national visant la mise en oeuvre de l'application de récupération alimentaire Deuxième Récolte dans les bannières Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods ainsi que sur la plateforme Voilà. Grâce à l'application de récupération alimentaire Deuxième Récolte, les bannières d'Empire réduiront leur gaspillage alimentaire et permettront aux familles canadiennes dans le besoin d'avoir accès à des aliments frais et sains.



« L'insécurité alimentaire touche un nombre grandissant de Canadiens et de Canadiennes depuis le début de la pandémie, et l'accès à des aliments sains n'a jamais été aussi limité, a déclaré Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième Récolte. Notre application met rapidement en contact les entreprises ayant un surplus alimentaire avec des organismes sans but lucratif qui aident les gens dans le besoin. Ce partenariat aidera nos communautés les plus vulnérables et réduira le gaspillage alimentaire. C'est avec grande fierté que nous nous associons à Empire pour poursuivre notre mission commune, c'est-à-dire réduire les répercussions négatives du gaspillage alimentaire sur l'environnement et soutenir les communautés locales partout au Canada pendant cette terrible crise sanitaire. »

Empire prévoit le déploiement de l'application dans ses bannières dans les 18 prochains mois, y compris Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, et Thrifty Foods. L'entreprise utilisera aussi l'application dans ses centres de distribution et ses activités de commerce électronique. Une fois l'intégration de l'application entièrement terminée, Empire prévoit récupérer quelque 31 millions de livres de denrées alimentaires et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 41 millions de kilogrammes par année, ce qui équivaut à éliminer 8 600 véhicules des routes.

« Plus de la moitié des aliments produits au Canada sont gaspillés, et pourtant une famille canadienne sur sept vit de l'insécurité alimentaire. En tant que deuxième détaillant alimentaire en importance au pays, nous avons la responsabilité de rediriger ces aliments vers les communautés qui en ont le plus besoin, et les ressources pour le faire, a déclaré Mohit Grover, vice-président principal, innovation et stratégie. Ce partenariat avec Deuxième Récolte représente une étape importante vers l'atteinte de notre objectif de réduire notre gaspillage alimentaire de 50 % d'ici 2025. »

Deuxième Récolte et Empire travaillent ensemble dans la région du Grand Toronto depuis 2011 et ont récemment terminé un projet pilote de récupération alimentaire de 12 semaines dans 16 magasins de l'Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique. Les résultats sont prometteurs : les magasins ont donné plus de 94 000 repas à plus de 30 organismes communautaires, ce qui a permis d'éviter l'émission de plus de 110 000 kilogrammes de GES.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à mettre en contexte la situation financière de la Société et à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « espérer » et d'autres expressions semblables ainsi que leur forme négative.

Ces énoncés comprennent ceux qui concernent : i) le volume de récupération alimentaire, qui peut varier en raison de la COVID-19, des aliments disponibles pour le partenariat, du fonctionnement continu de l'application web et mobile de récupération alimentaire Deuxième Récolte et de la conjoncture économique; ii) la quantité d'émissions de GES évitées annuellement, qui variera selon le volume de récupération alimentaire; iii) l'incidence de ce partenariat sur l'atteinte de l'objectif d'Empire en matière de gaspillage alimentaire, qui peut varier en raison de la COVID-19, du volume de récupération alimentaire, de la réponse de la clientèle et de la conjoncture économique.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société pose des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et les énoncés prospectifs. Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, veuillez vous reporter aux documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, et notamment à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2020 de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que les prédictions, les prévisions, les attentes ou les conclusions indiquées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie quant à leur exactitude. Les lecteurs sont avisés de bien examiner les risques, les incertitudes et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les énoncés prospectifs et de ne pas se fier outre mesure à ces renseignements. Les énoncés prospectifs contenus dans ce document reflètent les attentes actuelles de la Société, sous réserve de modifications. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs qui pourraient être diffusés par la Société ou au nom de celle-ci, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À propos de Deuxième Récolte

Plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada, Deuxième Récolte exerce dans ce domaine un leadership éclairé à l'échelle mondiale. Intervenant à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ? de la ferme au commerce de détail ?, Deuxième Récolte récupère les surplus de nourriture pour éviter leur mise en décharge et ses conséquences environnementales. L'application de récupération alimentaire Deuxième Récolte met en contact les entreprises disposant de surplus alimentaires avec des organismes locaux qui en font profiter les gens dans le besoin. En réponse à la pandémie mondiale, Deuxième Récolte a pris la direction de la Food Rescue Canadian Alliance (FRCA), une alliance réunissant les secteurs public, privé, autochtone, communautaire et à but non lucratif pour assurer la distribution alimentaire aux personnes les plus vulnérables de nos communautés, d'un océan à l'autre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://secondharvest.ca/.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel de quelque 28,4 milliards de dollars et à des actifs d'environ 15 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 127 000 personnes.

Renseignements pour les médias : Deuxième Récolte

Ashley Herod

Directrice, marketing et communications

ashleyh@secondharvest.ca

416 625-6773 Sobeys inc.

Karen White-Boswell

Directrice, communications externes

Karen.White-Boswell@sobeys.com

416 779-2319

Communiqué envoyé le 29 avril 2021 à 09:00 et diffusé par :