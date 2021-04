BiologIC Technologies contribue à la mise en oeuvre de l'inactivation par la chaleur à haut débit d'échantillons de patients au Cambridge Lighthouse Laboratory





BiologIC Technologies, un pionnier des technologies Industrie 4.0 pour la biorévolution, a collaboré avec AstraZeneca et Electrolux Professional pour mettre en oeuvre une solution à haut débit pour l'inactivation par la chaleur d'échantillons de patients au Cambridge Lighthouse Laboratory. Cette solution rend le virus non-infectieux, améliorant ainsi la sécurité, la durabilité et la flexibilité du processus de test.

Créé par AstraZeneca, l'Université de Cambridge et GlaxoSmithKline et associé par la suite à Charles River Laboratories, le Cambridge Lighthouse Laboratory faisait partie du réseau NHS Test and Trace des laboratoires Lighthouse, qui fournit des tests de diagnostic pour l'ensemble de la population.

BiologIC, AstraZeneca et Electrolux Professional ont combiné leur expertise en matière de science biologique et thermique pour mettre rapidement en oeuvre une solution d'inactivation par la chaleur innovante, et prête pour la production, dans ce processus où la sécurité joue un rôle essentiel. Une validation rigoureuse a démontré l'inactivation du virus de la COVID-19 tout en conservant la précision des tests de diagnostic. Les parties ont à présent mis en oeuvre avec succès cette solution en utilisant des fours Skyline d'Electrolux Professional.

Richard Vellacott, PDG de BiologIC Technologies :

« En combinaison avec les vaccins, les tests de diagnostic seront essentiels pour remobiliser nos communautés locales, nationales et internationales, en particulier alors que de nouvelles souches de la COVID-19 continuent d'évoluer. Nous avons été ravis d'identifier, de valider et de soutenir la mise en oeuvre de cette solution afin d'améliorer grandement la sécurité, le rapport coût-efficacité et la flexibilité des tests de diagnostic de la COVID-19. »

Steve Rees, vice-président du département Discovery Biology, R&D, chez AstraZeneca :

« Notre solution innovante collaborative permet l'inactivation du virus dès réception au laboratoire, ce qui permet de travailler sur une paillasse ouverte et donc de simplifier le flux de travaux, réduire le risque d'exposition des employés au virus vivant et faciliter les innovations futures autour de l'automatisation du processus de déballage des échantillons. »

Alberto Zanata, PDG d'Electrolux Professional :

« Grâce à la technologie de pointe du four combiné SkyLine, nous contribuons à franchir un nouveau jalon dans la lutte contre la pandémie, qui affecte la population et les entreprises partout dans le monde. Nous sommes très fiers de jouer un rôle dans la sécurisation du processus de manipulation des échantillons de COVID-19 pour protéger toutes les personnes concernées dans les tests. »

