10 ans avant l'objectif « 30 en 30 » d'Ingénieurs Canada





Polytechnique Montréal diplôme 30,2 % de femmes

MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Polytechnique Montréal vient de franchir un cap en diplômant, pour la première fois de son histoire, 30,2 % de femmes au baccalauréat en ingénierie (2020).

Alors que les moyennes québécoise et canadienne de diplomation féminine en génie oscillent autour de 21 %, cette percée démontre que l'objectif national de porter à 30 % le taux d'ingénieures nouvellement titulaires d'un permis d'ici 2030 est atteignable.



Rappelons que les femmes comptent actuellement pour 15,3 % des ingénieurs en exercice au Québec, et qu'elles représentent 14 % des ingénieurs canadiens.

La cible de 30 % est considérée par Ingénieurs Canada, l'Ordre des ingénieurs du Québec et de nombreux organismes comme un premier seuil à atteindre pour provoquer un véritable changement de paradigme et contribuer à transformer en profondeur les caractéristiques de la profession.

Dépasser le cap des 30 % de diplômées est un jalon important pour Polytechnique et le résultat d'efforts soutenus. Voilà plus de 20 ans que l'établissement multiplie les initiatives de sensibilisation en collaboration avec les acteurs du milieu, les gouvernements et de précieux donateurs (entreprises, fondations, diplômés et amis de Polytechnique) à travers des activités d'éveil aux sciences données en classe, des camps scientifiques, des programmes de mentorat, des concours, des ateliers, des conférences, des bourses d'études et la mise en lumière de modèles inspirants de femmes qui se réalisent dans des carrières technologiques.

L'embauche accrue de professeures, la création de nouveaux programmes comme le baccalauréat en génie biomédical, et l'adoption de plus en plus répandue d'une approche d'ingénierie durable à travers l'ensemble de nos programmes, où les femmes sentent qu'elles pourront acquérir des compétences clés pour relever les défis de l'heure, ne sont sans doute pas étrangères à l'atteinte de cet objectif.

« Nous croyons qu'il est essentiel que les femmes prennent leur place en génie afin de contribuer au développement et au déploiement de solutions durables aux enjeux de notre temps. Si le manque de modèles féminins peut expliquer cet écart dans la représentativité, le nombre grandissant de diplômées contribuera à attirer plus de jeunes filles à choisir cette carrière », souligne Philippe A. Tanguy, directeur général de Polytechnique Montréal.

« Félicitations à la communauté étudiante, au corps professoral et au personnel de Polytechnique Montréal pour ce résultat historique. Les établissements d'enseignement postsecondaire jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la diversité, de l'équité et de l'inclusion en génie et l'atteinte de l'objectif « 30 en 30 ». Nous trouvons très encourageant l'impact qu'a Polytechnique sur l'avancement de l'égalité des genres et nous désirons vivement nous inspirer de son exemple », souligne Jean Boudreau, présidente d'Ingénieurs Canada.

« Afin d'être pleinement au service du bien commun, le génie se doit de compter sur tous les talents. Une meilleure représentativité des femmes au sein de la profession est indispensable pour y parvenir. C'est pourquoi, à titre de partenaire de l'initiative « 30 en 30 », l'Ordre des ingénieurs du Québec félicite Polytechnique Montréal, qui a su franchir un important jalon dans notre cheminement collectif vers une profession plus diversifiée et inclusive », déclare Kathy Baig, diplômée de Polytechnique Montréal et présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Dominique Anglade, diplômée de Polytechnique et cheffe de l'opposition officielle

Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

Pierre Arcand, député de Mont-Royal - Outremont

Rachel Bendayan, députée d'Outremont

, députée d' Déborah Cherenfant, présidente de la jeune Chambre de commerce de Montréal

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d'ingénierie, est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique Montréal est située sur le campus de l'Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire francophone en Amérique. Avec plus de 52 800 diplômés, Polytechnique a formé 22 % des ingénieurs en exercice membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose plus de 120 programmes de formation. Polytechnique compte 285 professeurs et plus de 9 000 étudiantes et étudiants. Son budget annuel global s'élève à 260 millions de dollars, incluant un budget de recherche de près de 100 millions de dollars.

Philippe A. Tanguy, directeur général de Polytechnique Montréal

Meredith Alousi-Jones, étudiante à la maîtrise en génie civil à Polytechnique, vice-présidente exécutive du comité étudiant Poly-Fi, et diplômée du baccalauréat en génie mécanique de Polytechnique

