Accenture annonce son intention d'acquérir Openminded, entreprise française de cybersécurité





Accenture (NYSE: ACN) a annoncé son intention d'acquérir Openminded, une entreprise de cybersécurité basée en France, spécialisée dans le conseil et les services de sécurité cloud et infrastructures, la cyberdéfense et les services managés de sécurité. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués.

Fondée en 2008, et forte d'un Centre Opérationnel de Sécurité situé en France, Openminded aide ses clients à anticiper et à limiter leurs risques et menaces en termes de cybersécurité, à détecter et répondre rapidement aux cyber-incidents dans le respect des réglementations en vigueur.

Une fois réalisée, l'acquisition renforcerait de près de 100 professionnels hautement qualifiés les équipes d'Accenture Security, fortes déjà de près de 7 000 professionnels dans le monde et consoliderait la présence et les capacités d'Accenture en matière de cybersécurité sur les marchés français et européen.

« Notre intention d'acquérir Openminded s'inscrit dans notre stratégie qui vise à apporter à nos clients des services différenciants, de la stratégie à l'implémentation opérationnelle, dans leur marché local. Elle accélérerait notre croissance en France et renforcerait nos compétences en matière de cybersécurité dans toute la région et à travers l'Europe », a déclaré Olivier Girard, Président d'Accenture France et Benelux. « Elle illustre notre engagement dans un environnement où le risque cyber est en constante évolution et notre volonté d'apporter des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise sur la base de la combinaison des dernières technologies, de l'expertise sectorielle et des meilleurs talents. Nous sommes impatients de mettre nos expertises réunies au service de nos clients afin de leur fournir les contrôles les mieux adaptés à leur organisation leur permettant de protéger leurs actifs stratégiques. »

Michael Bittan, responsable des activités cybersécurité d'Accenture en France, a déclaré : « Nos recherches ont révélé que les cyberattaques pourraient coûter aux entreprises 5,2 milliards de dollars US au niveau mondial en coûts supplémentaires et en pertes de revenus au cours des trois prochaines années. Ceci illustre bien la nécessité pour les organisations d'accorder une priorité aux investissements liés à leur cybersécurité. L'acquisition d'Openminded renforcerait ainsi nos équipes en France et en Europe et élargirait nos expertises en matière de cybersécurité pour permettre à nos clients d'anticiper, de détecter et de répondre rapidement et en temps réel aux cybermenaces. »

Hervé Rousseau, fondateur et Président d'Openminded, a déclaré : « Joindre nos forces à celles d'Accenture est une formidable opportunité pour nos équipes et nos clients. La combinaison de nos talents et de nos capacités complète parfaitement notre expertise et nous permettrait d'agir à une échelle mondiale. La lutte contre les cyberattaques nécessite aujourd'hui de mettre en place les technologies les plus avancées mais également les dispositifs humains permettant de les rendre efficientes : c'est cette synergie que nous allons construire et mettre au service de nos clients. »

Accenture est devenu l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services intégrés de cybersécurité suite à l'acquisition, en janvier 2020, de l'activité cybersécurité de Symantec. Ensuite, l'entreprise a renforcé ses capacités de cyberdéfense avec les acquisitions de Context Information Security et de Revolutionary Security respectivement en mars et avril 2020, et de Real Protect en janvier 2021.

Le projet d'acquisition est soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel ainsi qu'aux conditions habituellement applicables.

