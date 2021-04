Le CN annonce l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé que les candidats aux postes d'administrateurs proposés dans la Circulaire de sollicitation de procurations du 9 mars 2021 ont été élus administrateurs du CN. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs, qui a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du CN qui s'est tenue en ligne le 27 avril 2021(« assemblée »), figurent ci-dessous.



Élection des administrateurs

Lors d'un vote au scrutin secret, les 11 candidats ci-dessous proposés par la direction ont été élus administrateurs du CN :

Candidats Votes pour (nombre) Votes pour (%) Abstentions (nombre) Abstentions (%) Shauneen Bruder 532 655 670 98,35% 8 918 185 1,65% Julie Godin 539 307 606 99,58% 2 266 347 0,42% Denise Gray 540 764 713 99,85% 809 240 0,15% Justin M. Howell 540 769 677 99,85% 804 276 0,15% L'honorable Kevin G. Lynch 531 341 988 98,11% 10 231 965 1,89% Margaret A. McKenzie 538 825 272 99,49% 2 748 681 0,51% James E. O'Connor 539 210 740 99,56% 2 363 213 0,44% Robert Pace 527 524 511 97,41% 14 049 442 2,59% Robert L. Phillips 514 952 026 95,08% 26 621 543 4,92% Jean-Jacques Ruest 540 175 434 99,74% 1 398 519 0,26% Laura Stein 540 518 832 99,81% 1 055 121 0,19%

Robert Pace a été réélu président du Conseil à l'unanimité par les administrateurs. M. Pace est président et chef de la direction de la société The Pace Group Ltd., établie à Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui oeuvre dans les secteurs de la radiodiffusion, de l'immobilier et des services environnementaux.

"En mon nom et au nom du Conseil d'administration du CN, j'aimerais souhaiter la plus cordiale des bienvenues à Mme Denise Gray et M. Justin Howell. Ils se joignent au Conseil d'administration d'une compagnie nord-américaine emblématique à un moment dynamique et captivant de son parcours, et nous nous réjouissons des nombreuses contributions et idées novatrices qu'ils seront en mesure d'apporter. Conformément à l'engagement continu du CN envers le leadership ESG, ces nouveaux membres seront en mesure d'aider la Compagnie à se positionner afin de connaitre un succès durable en mettant l'emphase sur la diversité, l'inclusion et la durabilité."

- Robert Pace, Président du conseil d'administration du CN

Les notices biographiques de tous les administrateurs se trouvent à l'adresse suivante https://www.cn.ca/fr/investisseurs/depots-reglementaires/.

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 27 avril 2021 seront déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Questions à l'assemblée

Les questions pertinentes à l'assemblée auxquelles il n'a pas été possible de répondre pendant celle-ci en raison de contraintes de temps seront affichées en ligne et les réponses se trouveront au www.cn.ca/fr/investisseurs. Les questions et les réponses seront disponibles et resteront affichées pendant une semaine après l'assemblée.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

