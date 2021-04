MessageBird rachète SparkPost pour 600 millions de dollars, porte sa levée de fonds de série C à 1 milliard de dollars, et devient le plus grand fournisseur de solutions de communication omnicanal au monde





MessageBird, la plateforme leader de la communication omnicanal, annonce la signature d'un accord définitif pour le rachat de la société américaine SparkPost ? la plus vaste, première, et unique plateforme d'intelligente prédictive d'e-mails au monde. Dans le cadre de cette opération, la valeur de SparkPost a été fixée à 600 millions de dollars. La transaction sera finalisée au 2e trimestre, et reste soumise à l'obtention des approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles.

Ce rachat représente une nouvelle étape importante pour MessageBird. La société s'est en effet donnée pour mission de créer une plateforme omnicanale afin que la communication avec les entreprises soit aussi simple et naturelle qu'une conversation avec des amis.

« L'avenir des communications n'est pas cloisonné - il est omnicanal », déclare Robert Vis, CEO de MessageBird. « Avec le rachat de SparkPost, nous serons en mesure de mieux servir nos clients en faisant de l'e-mail un puissant canal de création de valeur, et en bénéficiant d'informations aussi pertinentes et contextualisées que possible. Nous sommes également ravis d'étendre nos activités internationales au marché américain. Cette acquisition représente pour nous une nouvelle étape logique dans le cadre de notre mission, qui consiste à nous imposer comme la plateforme de référence pour les entreprises souhaitant communiquer avec leurs clients sur tous les canaux et dans le monde entier. »

« En unissant nos forces avec MessageBird, nous pourrons apporter une valeur étendue et approfondie à l'ensemble de nos clients, quel que soit le canal de communication numérique », déclare Rich Harris, CEO de SparkPost. « Sur le plan culturel, nos deux sociétés sont faites pour s'entendre. Nos équipes s'enorgueillissent de servir leur entreprise et d'aider leurs clients à concevoir des solutions flexibles de qualité pour répondre à des problématiques métiers complexes. »

« Eurazeo est fier de soutenir Robert Vis et son équipe », déclare Nathalie Kornhoff-Brüls, directrice générale d'Eurazeo Growth. « MessageBird continue de révolutionner la communication entre les entreprises et leurs clients en faisant preuve d'intransigeance sur la question de la qualité. À nos yeux, avec la réussite des nouveaux outils Inbox et d'automatisation des workflows, et maintenant l'acquisition de SparkPost, la société est arrivée à un tournant, et peut désormais conforter son statut de leader mondial de l'OPaaS. »

La plateforme leader de MessageBird permet aux entreprises de communiquer de façon transparente avec leurs clients grâce aux canaux utilisés au quotidien. Les clients bénéficient notamment de solutions modulables et prêtes à l'emploi (à l'image d'Inbox pour le service client, de Campaign Builder pour le marketing et la communication, et de Video pour la virtualisation des entretiens), ainsi que d'une suite complète d'API destinées aux développeurs.

Parmi les canaux accessibles via la plateforme figurent LiveChat, Video, SMS, WhatsApp, Instagram, Google Business Messages, Apple Business Chat, Voice, Messenger, WeChat, RCS, Line et Telegram. L'e-mail reste le premier mode de communication d'entreprise en matière de volume, et ce rachat intégrera la plateforme d'envoi et de distribution d'e-mails la plus utilisée au monde, à cette suite déjà complète.

Portée à 1 milliard de dollars, la levée de fonds de série C de MessageBird devient ainsi la plus importante jamais enregistrée en Europe, et la deuxième plus importante États-Unis inclus. La transaction a été financée par Eurazeo, Tiger Global, Owl Rock, ainsi que des fonds et comptes gérés par BlackRock, et avec la participation de l'ensemble des investisseurs existantes de MessageBird. Nathalie Kornhoff-Brüls d'Eurazeo rejoindra également le conseil d'administration de l'entreprise.

