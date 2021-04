Hotwire acquiert McDonald Butler Associates et renforce ainsi sa position de principal cabinet de conseil en communication dans le secteur technologique





Hotwire, considéré comme le plus éminent cabinet de conseil en communication au monde dans le secteur technologique, vient d'acquérir McDonald Butler Associates (MBA), une agence de marketing et de ventes B2B stratégiques également spécialisée dans ce secteur évalué à 5,2 billions USD.

L'expertise primée de Hotwire en communication, associée aux compétences spécifiques de MBA en vente et marketing, permettra aux directeurs marketing d'obtenir d'excellents résultats commerciaux à court terme et de construire la réputation de leur marque à long terme. Parmi les synergies qui caractérisent les deux entreprises, citons un solide portefeuille de clients issus du secteur technologique, d'importants investissements dans les connaissances et la stratégie, et la présence d'équipes créatives pour diligenter des programmes de communications intégrées. Les deux sociétés partagent également plusieurs clients, dont Adobe, Citrix et Dell Technologies.

« Dans le secteur technologique, les directeurs marketing sont vivement exhortés à fournir des résultats immédiats dans le présent tout en continuant à façonner la marque pour l'avenir », a déclaré Barbara Bates, PDG de Hotwire International. « Pouvant bénéficier de la vaste expérience de MBA en marketing de canal et des comptes clés, Hotwire proposera des programmes de communication de niveau inédit, conçus pour construire la réputation de la marque, optimiser les relations avec les parties prenantes et faire croître les revenus. »

Cet investissement donne la possibilité aux clients de Hotwire d'avoir accès à de nouveaux services et compétences comme le marketing des comptes clés, le marketing de segment et les programmes axés sur les canaux et les alliances. Quant aux clients de MBA, ils disposeront désormais d'un réseau international et d'un accès à un ensemble encore plus étendu de disciplines de communication, dont le développement de marque, les relations avec les médias, les communications d'entreprise et une expertise plus approfondie en matière de marketing de contenu et de médias sociaux. Écoutez le dernier épisode du podcast de Hotwire, HotTakes, pour en savoir plus sur les possibilités qui s'offrent à vous.

Constituée au Royaume-Uni en 2005, McDonald Butler affiche un solide portefeuille de clients actifs dans les technologies, parmi lesquels Accenture, Adobe, AWS, Citrix, Dell Technologies, Deloitte, DXC Technology, Honeywell, IBM, Pegasystems et PWC.

« Il s'agit d'une opportunité extrêmement intéressante à la fois pour les clients de MBA et pour notre équipe », a affirmé Maeve McDonald, PDG de MBA. « MBA et Hotwire se démènent sans compter pour aider les entreprises technologiques à relever les défis de nature commerciale et communicationnelle les plus urgents auxquels elles sont confrontées. L'occasion nous est désormais donnée de proposer une gamme plus vaste de services de marketing numérique, de génération de prospects et de communication à nos clients du monde entier. »

Les fondateurs de MBA Maeve McDonald et Mike Butler assureront respectivement les fonctions de consultant en gestion marketing des comptes clés et marketing au Royaume-Uni, sous la responsabilité de Tara O'Donnell, directrice générale pour le Royaume-Uni et membre de l'équipe de direction internationale. Le regroupement des deux équipes porte à plus de 100 l'effectif de Hotwire au Royaume-Uni et à plus de 300 celui de l'entreprise à l'international.

Cette annonce renforce le leadership sectoriel que n'a jamais cessé de cultiver Hotwire, par ailleurs récemment désignée agence technologique internationale de l'année 2020 par PRovoke Media, ainsi que son action visant à promouvoir des mesures positives dans les entreprises technologiques de toute taille depuis plus de vingt ans. L'investissement ayant permis cette acquisition provient de la société mère de Hotwire, Enero Group Limited (ASX : EGG), un réseau haut de gamme d'agences de marketing et de communication.

« L'acquisition de MBA ne traduit pas seulement la vigoureuse ambition et la forte dynamique qui animent le groupe, mais également notre engagement à faire en sorte que notre stratégie mondiale de développement de capacités d'échelle et numériques supplémentaires des principales marques de notre agence porte ses fruits », a indiqué Brent Scrimshaw, PDG du groupe Enero. « Hotwire est déjà l'une des entreprises de communication spécialisées dans les technologies les plus réputées au monde, et nous sommes certains que le portefeuille de clients complémentaire et l'expertise spécifique de MBA en marketing dont nous bénéficions désormais débloqueront de nouvelles possibilités de croissance. »

À propos de Hotwire

Hotwire est un cabinet de conseil international spécialisé dans les communications du secteur technologique. Fondé en 2000, notre cabinet gère un réseau mondial de bureaux détenus à part entière et de partenaires au service d'une multitude de clients allant des scale-ups aux multinationales bien établies. Nous libérons les possibilités des technologies innovantes à l'aide de communications intégrées qui suscitent la curiosité, encouragent l'action, et stimulent la réussite. Nous y parvenons grâce à notre méthodologie exclusive reposant sur une stratégie et des informations robustes, une créativité ciblée, une planification intégrée et une attention toute particulière accordée aux mesures et à l'évaluation.

À propos d'Enero

Le groupe Enero est un réseau haut de gamme d'entreprises de marketing et de communication coté à la bourse australienne (ASX : EGG) et regroupant l'agence créative BMF, les agences de relations publiques Hotwire et CPR, les cabinets de conseil en recherche The Leading Edge et The Digital Edge, l'agence digitale Orchard et le spécialiste en marketing programmatique OBMedia.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.enero.com.

À propos de McDonald Butler

McDonald Butler Associates est une agence de marketing et de ventes B2B stratégiques spécialisée dans le marketing des comptes clés, les canaux et alliances et les programmes de demande/sectoriels dans le domaine des technologies. Nous combinons informations stratégiques et percées créatives pour obtenir un meilleur engagement du public, nouer des relations plus solides et accélérer les ventes. Nous sommes fiers de travailler avec certaines des plus importantes et des plus innovantes entreprises B2B au monde et de proposer des campagnes axées sur les retours sur investissement.

McDonald Butler croit fermement en une activité économique oeuvrant pour le bien. Nous soutenons et promouvons activement Mellon Educate et Pennies, et faisons chaque année don de notre temps et d'un pourcentage de nos bénéfices dans le cadre de notre démarche de restitution à la communauté.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 avril 2021 à 17:50 et diffusé par :