Neuvième Forum international sur la gestion de projets : dans la nouvelle normalité imposée par la pandémie, les entreprises doivent aller au-delà de l'agilité





Le Project Management Institute (PMI) s'est associé à la China International Talent Exchange Foundation pour faire la promotion de modèles de gestion de l'innovation et renforcer le développement des talents.

SHENZHEN, Chine, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le 24 avril 2021, le neuvième Forum international sur la gestion de projets (ci-après appelé « le Forum ») s'est tenu au Shenzhen Convention and Exhibition Center. Le Forum était organisé par la China International Talent Exchange Foundation (CITEF) et soutenu par le PMI. Le Forum vise à rassembler des invités chinois et étrangers, ainsi que des professionnels de la gestion de projets, afin de repousser les frontières de la recherche universitaire et de discuter des derniers développements en matière de gestion de projets à l'échelle internationale. Depuis 2011, le Forum est devenu un important événement de la China International Talent Exchange Conference, un événement national chinois dans les domaines de l'innovation scientifique et technologique internationale constituant une occasion d'échanges de talents.

Le Forum, dont le thème était « Transformer la crise en possibilités et continuer de progresser » (Turning Crisis into Opportunities, Steadily Going Forward), a invité des experts et des universitaires du pays et de l'étranger à partager leurs points de vue sur la façon dont les organisations peuvent faire face aux changements externes causés par la pandémie et d'autres facteurs. C'était également l'occasion de se pencher sur la manière de mettre en oeuvre des modèles de gestion de l'innovation, d'accélérer la transformation grâce à des projets réussis, et de réaliser un développement durable de qualité supérieure.

Sunil Prashara, PDG de PMI, a déclaré dans son allocution : « Malgré tous les défis uniques liés à la pandémie, nous avons constaté des avantages inattendus, car de nombreuses organisations ont mis en oeuvre des projets incroyablement complexes avec une efficacité surprenante. Près des trois quarts des organisations, soit 73 %, ont atteint leurs objectifs opérationnels, comparativement à 69 % l'année précédente. De plus, les projets étaient plus susceptibles d'être réalisés dans le respect du budget prévu et des délais. »

Sunil Prashara a conclu : « Dans un monde en constante évolution, les organisations doivent aller plus loin encore que le simple fait d'être agiles. Elles doivent être capables de faire de la "gymnastique", c'est-à-dire de se réorienter, d'apporter des changements rapides et d'adopter une grande variété d'approches de projet pour relever les défis qui leur sont posés. Nous reconnaissons que les professionnels d'aujourd'hui ont besoin de compétences approfondies et d'outils pointus pour devenir des acteurs du changement et être en mesure de relever les défis les plus difficiles auxquels leur organisation est confrontée. À l'avenir, la Chine continuera d'être une priorité absolue du développement mondial de PMI. Nous continuerons d'élargir notre offre dans l'industrie du projet en Chine, de manière à mieux servir les professionnels de la gestion de projet et les organisations, en leur donnant les moyens de concrétiser davantage leurs idées. »

Chen Yongtao, directeur général de PMI (Chine), a souligné : « La pandémie a accéléré l'évolution des méthodes de travail et de la création de valeur. Alors que le monde continue de rouvrir, les professionnels de la gestion de projet deviennent de plus en plus importants en tant que facilitateurs du changement et de la reprise mondiale, grâce à une gestion de projet efficace. Les talents chinois sont le moteur des projets chinois, et les projets chinois façonnent l'avenir de la Chine, et même du monde entier. »

Le rapport 2021 Pulse of the Profession® montre qu'à l'échelle mondiale, les organisations qui ont une plus grande proportion de professionnels en gestion de projet (PMP®) ont un bien meilleur rendement et une plus grande capacité de s'adapter au changement. Selon l'enquête menée en 2020 par le PMI en Chine, 90 % des répondants ont déclaré que le taux de réussite de leur projet s'était amélioré après avoir obtenu la certification PMP, et 24 % des taux de réussite des projets PMP avaient augmenté de plus de 20 %.

Chen Yongtao a également déclaré : « D'ici la fin de 2021, le nombre de détenteurs de certification PMI en Chine continentale devrait dépasser 500 000, ce qui représente un tiers du total mondial. Ce sont ces professionnels ainsi que la jeune génération chinoise qui deviendront le coeur de la réponse mondiale à la COVID-19 et à d'autres défis imprévus. J'espère que les professionnels chinois de la gestion de projets pourront continuer d'apprendre et d'adopter de nouvelles façons de travailler. Je m'attends également à ce qu'un plus grand nombre d'organisations habilitent leurs employés à travailler plus intelligemment et à agir comme de véritables acteurs du changement, dotés de compétences en leadership et d'un sens aigu des affaires, prêts à aider leurs organisations à transformer les changements majeurs en nouvelles possibilités. »

