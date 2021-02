Le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard est de retour au travail





MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, M. Michel Bissonnet, qui avait été diagnostiqué positif à un test de la COVID-19 le 10 février dernier et qui s'était placé dès lors en isolement complet avec sa conjointe à la maison, est de retour au travail depuis ce matin.

M. Bissonnet a en effet eu le feu vert pour reprendre ses activités de l'équipe Soutien et investigation COVID à la Direction de la santé, de la sécurité et du mieux-être du Service des ressources humaines de la Ville de Montréal.

Le maire de Saint-Léonard tient à faire savoir qu'il est resté asymptomatique et qu'il s'est fait un devoir de respecter toutes les consignes de la Santé publique pendant toute la durée de son confinement. Il se sent bien et est prêt à reprendre en présentiel aujourd'hui ses responsabilités à titre de maire de l'arrondissement.

M. Bissonnet tient enfin à remercier toutes les personnes qui lui ont offert des voeux de prompt rétablissement et témoigné de leur affection et de leur soutien au cours des deux dernières semaines. Il remercie également ses collègues du conseil d'arrondissement et la Direction de l'arrondissement qui l'ont aidé à assumer ses fonctions à distance pendant la même période.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard

Communiqué envoyé le 22 février 2021 à 13:04 et diffusé par :