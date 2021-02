Le programme Accès Finances de la Banque Scotia souligne son premier anniversaire avec l'ajout de nouveaux partenariats





TORONTO, le 22 févr. 2021 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale de sensibilisation à la traite de personnes, la Banque Scotia souligne le premier anniversaire du projet pilote Financial Access qui devient aujourd'hui un programme permanent (Accès Finances) et dans la foulée, elle annonce de nouveaux partenariats en Ontario avec des organisations non gouvernementales (ONG) comme Voice Found à Ottawa et Covenant House à Toronto.

Le programme Accès Finances de la Banque Scotia est le premier du genre au Canada : c'est un système d'aiguillage conçu avec l'aide d'ONG pour permettre aux survivants de la traite de personnes d'avoir accès aux services financiers et de retrouver leur autonomie financière. Dans le cadre de ce programme, la Banque Scotia fournit aux survivants un compte-chèques gratuit pendant 12 mois, un compte d'épargne, ainsi qu'une formation en littératie financière avec un conseiller spécialement désigné. Ce programme fait suite au projet pilote lancé en Colombie-Britannique en partenariat avec The Salvation Army Illuminate et a été élargi : les personnes ont maintenant la possibilité d'obtenir une carte de crédit et une formation spéciale de sensibilisation à la traite de personnes est donnée aux employés travaillant en succursale.

« Une fois que les survivants entrent dans le programme, nous utilisons une approche tenant compte du traumatisme subi pour les accueillir à titre de clients, renouveler leur accès au système financier et leur transmettre des connaissances pour accroître leur littératie financière, explique M. Stuart Davis, vice-président à la direction, Gestion du risque de crimes financiers de la Banque Scotia. Notre objectif, c'est de les soutenir dans leur parcours pour retrouver la liberté financière, car bien souvent, ces personnes se sont fait voler leur identité financière par leur bourreau. »

Nouveaux partenariats avec des ONG

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la Banque envers l'inclusion et la littératie financières et du maintien du partenariat avec The Salvation Army Illuminate, qui a codirigé l'élaboration du projet pilote.

« Ces services financiers peuvent sembler élémentaires pour plusieurs d'entre nous, mais pour les survivants de la traite de personnes, ils représentent le chemin de la guérison, explique Larissa Maxwell, directrice de Salvation Army Illuminate et du programme Deborah's Gate, un centre d'hébergement de Colombie-Britannique qui aide les survivantes de l'exploitation. Ce projet leur ouvre la porte pour regagner leur autonomie financière. »

La Banque Scotia veut faire évoluer le programme Accès Finances en concluant des partenariats avec des ONG de tout le Canada. « Nous sommes ravis de nous associer à la Banque Scotia pour ce programme tellement nécessaire, souligne Cynthia Bland, fondatrice et chef de l'exploitation de Voice Found. Les personnes qui ont vécu le traumatisme de l'exploitation pourront recevoir des conseils d'employés de la Banque, qui comprennent leurs besoins uniques et les ressources nécessaires pour qu'elles puissent rebâtir leur situation financière et leur vie. »

Les ONG qui aimeraient participer au Programme sont priées d'écrire à financial.access@scotiabank.com.

« Ce n'est que le début de la lutte contre la traite de personnes, affirme M. Davis. Nous espérons qu'en établissant des partenariats avec davantage d'ONG, nous pourrons joindre encore plus de survivants, partout au Canada. »

