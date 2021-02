Laipac Technology s'associe à deux entreprises émiraties pour lancer le premier système de test rapide antigénique d'intelligence artificielle au monde





Laipac Technology, de l'Ontario, au Canada, un leader primé dans le développement de l'IoMT (l'Internet des objets médicaux) est ravi d'annoncer son partenariat avec les sociétés émiraties YAS Pharmaceuticals LLC et Pure Health LLC, en s'appuyant sur la puissance du premier système de test rapide antigénique Covid-19 au monde utilisant l'intelligence artificielle.

La solution LooK SPOT est une manière intelligente et innovante capable de déployer des technologies pour mieux protéger la santé des individus dans toute la région. Le fait d'être en mesure d'avoir un diagnostic rapide et précis du COVID-19 peut interrompre la transmission du virus, faciliter la gestion clinique et aider à une bonne affectation des ressources à l'isolement.

Le système européen de test rapide antigénique d'intelligence artificielle LooK SPOT COVID-19 approuvé par la CE-IVD est un dispositif de diagnostic par smartphone avec un test immunologique à flux latéral destiné à la détection qualitative de la protéine de nucléocapside du SARS-CoV-2 dans les prélèvements nasals. L'écosystème d'intelligence artificielle LooK SPOT révolutionne le diagnostic médical, en permettant une détection précoce des maladies avec des résultats cohérents et précis.

Le test rapide antigénique de l'intelligence artificielle LooK SPOT COVID-19 utilise l'échantillon nasal prélevé à un pouce dans la narine. Il utilise la technologie de l'intelligence artificielle pour fournir des résultats de test en temps réel entre 5 et 8 minutes avec une sensibilité de 97,4% et une spécificité de 98,3% pour la détection du virus SARS-CoV-2. Ce kit de test antigénique s'avère l'un des principaux kits disponibles sur le marché. Le test rapide antigénique LooK SPOT COVID-19 peut également détecter la nouvelle variante du virus SARS-CoV-2 qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

"L'algorithme d'intelligence artificielle de LooK SPOT dispose d'une grande précision et peut identifier le signal de couleur sur les tests dans les cas faiblement positifs lorsque les yeux humains ne le peuvent pas, éliminant ainsi l'erreur humaine et le processus manuel effectué avec d'autres tests antigéniques disponibles sur le marché. LooK SPOT réduit la charge cognitive des intervenants de la santé en fournissant des résultats de test précis dans un format facile à lire. LooK SPOT a été conçu avec un avantage tactique pour combattre le COVID-19", a déclaré Diego Lai, Co-fondateur et PDG de Laipac.

L'application LooK PASS peut être téléchargée depuis Apple Store ou Google Play Store, pour scanner la cassette antigénique LooK COVID-19 avant le test, et les résultats du test peuvent être reçus sur les smartphones entre 5 et 8 minutes. Les résultats de test négatifs génèrent un code QR sur l'application qui peut être utilisé comme un mot de passe pour entrer dans un établissement, des événements, des rassemblements, ou utilisé pour des installations de transport. Via Pure Health, LooK SPOT sera en mesure de fournir une intégration d'Interface de programmation d'applications API complète avec plusieurs applications informatiques et de voyage pour des rapports en temps réel.

Le test rapide antigénique d'intelligence artificielle sera présenté au stand LooK SPOT 03-C22 à l'IDEX 2021 Abu Dhabi du 21 au 25 février.

*Source: AETOSWire

