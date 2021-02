Vision Lithium agrandit le projet Sirmac Lithium





VAL-D'OR, QC, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Vision Lithium inc. (TSXV: VLI) (OTC PINK: ABEPF) (la « société » ou « Vision Lithium ») est heureuse d'annoncer qu'elle a jalonné 131 claims adjacents à sa propriété Sirmac Lithium détenue à 100% au nord-ouest de Chibougamau, Québec. La propriété Sirmac comprend désormais 155 claims jalonnés sur carte couvrant 7 760 hectares (77 km2). La propriété est située à environ 200 kilomètres au sud de la mine de lithium Whabouchi et à 180 kilomètres par route au nord-ouest de Chibougamau, au Québec.

Les claims rejoignent les claims de la zone Main Lithium et de la zone East Lithium et englobent et protègent les extensions projetées des zones minéralisées de la zone Est et étendent la couverture au sol de plus de 10 km vers l'est et le sud-est. Des travaux de terrain sont prévus pour les nouvelles concessions au cours de l'été prochain à la recherche de nouvelles découvertes de lithium.

Yves Rougerie, président et chef de la direction de Vision Lithium, a déclaré: « Il existe un autre gisement de lithium, situé à environ 40 km à l'est de notre propriété de Sirmac et une grande partie de notre terrain nouvellement jalonné pousse notre enveloppe de claims vers l'est dans cette direction. Il n'y a pas de dykes connus dans ce grand secteur dans la même ceinture de roches, car une grande partie de la zone est recouverte de sables et de graviers glaciaires qui cachent le substrat rocheux sous-jacent. Les travaux sur nos concessions nouvellement jalonnées se concentreront sur une exploration plus poussée afin d'identifier de nouveaux dykes de lithium minéralisé. Ces travaux iront de pair avec l'exploration de la propriété Sirmac originale qui n'a pas encore été pleinement explorée. »

L'information scientifique ou technique dans ce communiqué a été révisée et approuvée par Yves Rougerie, géologue, président et chef de la direction de la société. M. Rougerie est une « personne qualifiée » telle que définie par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Vision Lithium inc.

Vision Lithium inc. est une société d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement d'actifs minéraux de haute qualité, dont l'or, le cuivre et le lithium dans des territoires sûrs, principalement au Canada. La Société est dirigée par des experts en exploration minérale d'expérience et des professionnels du monde des affaires. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à mettre en production ces actifs, à commencer par la propriété lithium Sirmac située dans le nord du Québec, la propriété cuivre-zinc Dôme Lemieux dans la région de Gaspé au Québec et ses propriétés polymétalliques récemment acquises au Nouveau-Brunswick.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.visionlithium.com, ou communiquer avec nous à l'adresse info@visionlithium.com.

NI LA TSXV NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA TSXV) N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE : Le présent communiqué renferme certains « énoncés prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Parmi les énoncés prospectifs, on compte notamment les énoncés relatifs à ce qui suit : l'impact positif de ce qui précède sur les paramètres économiques du projet, les perspectives à long terme du marché du lithium, le potentiel de la minéralisation et les plans de la société pour d'autres travaux de forages et d'exploration, Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur différentes estimations et hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme étant raisonnables, sont soumises à des risques, à des impondérables et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement de ce qui est mentionné de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs en cause. Parmi ces facteurs, on compte notamment les suivants : des travaux de forages et d'exploration additionnels pourraient mener la société a conclure qu'il n'y a aucun projet de mine viable pour les propriétés; des impondérables généraux relatifs aux affaires, à l'économie, à la concurrence, à la conjoncture politique et au milieu social; le délai dans l'obtention de l'approbation du conseil d'administration ou des organismes de réglementation, ou le défaut d'obtenir ces approbations; et la capacité de la société d'atteindre ses objectifs d'affaires. Rien ne garantit que ces énoncés prospectifs s'avéreront exacts, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon considérable de ceux qui sont prévus dans les énoncés en cause. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention de modifier ou de mettre à jour des énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, et ne s'engage pas à le faire, sauf tel qu'il est exigé par les lois applicables.

