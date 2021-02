Les universités canadiennes s'unissent en tant qu'investisseurs pour contribuer à la lutte contre la crise climatique





L'initiative UNIE (Réseau universitaire pour l'engagement actionnarial) cible les émissions de gaz à effet de serre et les risques climatiques dans l'ensemble de l'économie.

TORONTO, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Une coalition de fonds de dotation et de régimes de retraite universitaires canadiens lance une nouvelle initiative par l'entremise de SHARE, un organisme à but non lucratif de défense des droits des investisseurs, afin de collaborer avec les entreprises investies sur les risques liés aux changements climatiques.

Au nom de la nouvelle initiative Réseau universitaire pour l'engagement actionnarial (UNIE), SHARE collaborera avec des sociétés ouvertes nord-américaines détenues dans des portefeuilles de dotation et de retraite universitaires pour faire face aux risques omniprésents associés aux changements climatiques. L'initiative UNIE se concentrera sur les secteurs clés où le plaidoyer peut faire la plus grande différence, notamment ceux de la finance, du transport, de la fabrication ainsi que de l'énergie et des services publics.

Les premiers participants comprennent Carleton University, l'Université Concordia, l'Université McGill, McMaster University, Mount Alison University, l'Université de Montréal, University of St. Michael's College, University of Toronto Asset Management, University of Victoria, et York University.

« Ces universités font preuve de leadership dans la lutte contre la crise climatique. Agissant à titre d'investisseurs, les régimes de retraite et les fonds de dotation des universités canadiennes peuvent avoir une influence considérable sur le comportement des entreprises. Travailler ensemble, au sein d'un seul programme, amplifie la voix de chaque institution et permet d'utiliser leur pouvoir comme vecteur de changement, » a déclaré Kevin Thomas, chef de la direction de SHARE.

L'initiative UNIE vise à la fois à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accélérer la transition vers une économie sobre en carbone.

« Les mesures prises aujourd'hui par les investisseurs institutionnels joueront un rôle crucial pour déterminer comment la société se comportera face au changement climatique, » souligne Thomas.

Cela nous permet d'influencer la manière et la rapidité de la transition vers une économie sobre en carbone. La discussion a commencé il y a plus d'un an et s'est poursuivie par le biais de rencontres en ligne au cours de 2020. L'initiative est ouverte aux nouveaux membres et de nouvelles institutions s'y joignent régulièrement au fur et à mesure que celle-ci se fait connaître.

« Il s'agit d'un effort collectif, motivé par le désir d'agir des universités, » a déclaré Daren Smith, Président et directeur des placements à la University of Toronto Asset Management. « Les universités canadiennes ont un rôle unique à jouer - non seulement en tant que leaders d'opinion et centres de recherche, mais aussi en tant qu'investisseurs à long terme. »

« Une transition vers une économie sobre en carbone nécessite d'importants changements dans notre manière de produire et d'utiliser l'énergie, » a ajouté Deidre (Dee) Henne, Assistante Vice-Présidente (Administration) & Directrice financière à l'Université McMaster. « UNIE est un moyen clair et ciblé, permettant aux fonds de pension et de dotation des universités de faire une différence ensemble. Cela nous permet d'influencer comment et à quelle vitesse nous transitionnons vers une économie sobre en carbone. J'invite les autres universités canadiennes à nous rejoindre. »

En savoir plus sur UNIE : https://share.ca/UNIE/fr

À propos de SHARE (Association des actionnaires pour la recherche et l'éducation)

SHARE est une organisation à but non lucratif primée qui mobilise le leadership des investisseurs pour une économie durable, inclusive et productive. Pour ce faire, nous amplifions les voix de notre réseau d'investisseurs en faveur de meilleures pratiques de durabilité des entreprises et de meilleures règles et réglementations régissant les marchés financiers. Pour plus d'informations sur SHARE, visitez : www.share.ca

