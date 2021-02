Deloitte fait l'acquisition de The Working Group Inc. en vue d'améliorer la transformation numérique et infonuagique





TORONTO, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Deloitte fait l'acquisition de la société de conseil numérique The Working Group Inc. (TWG) en vue d'aider ses grands clients et ses clients du marché intermédiaire à réaliser leur transformation numérique et infonuagique, en plus de renforcer la stratégie numérique mondiale de Deloitte. Fondé à Toronto en 2002, TWG est un chef de file reconnu dans la conception et le développement d'applications et de plateformes de données modernes. Déterminé à aider les entreprises à devenir des organisations numériques fluides, TWG fabrique et améliore les produits, l'expérience et la culture numériques de ses clients.

« Nous sommes ravis d'accueillir TWG parmi nous, non seulement pour sa marque reconnue, ses dirigeants chevronnés et sa solide réputation, mais aussi pour l'attention que la société porte aux grands clients et aux clients du marché intermédiaire ainsi que son engagement envers la diversité et l'inclusion, a déclaré Anthony Viel, chef de la direction, Deloitte Canada. Cet ajout est un facteur de différenciation clé pour notre Cabinet et un gain important pour nos clients, qui bénéficieront vraiment de capacités accrues en matière de produits et de données. De même, la culture de TWG axée sur la résolution des problèmes et la création de valeur pour les deux parties s'inscrit à merveille dans l'approche centrée sur le client de Deloitte; ensemble, nous aiderons nos clients à se transformer à grande échelle. »

En se joignant à Deloitte, TWG tirera parti de la capacité du Cabinet pour servir des clients dans tous les grands domaines de croissance qui utilisent la technologie et l'innovation numérique. TWG fournira des services de premier rang de stratégie, de conception et d'ingénierie de produits, élargissant de façon marquée les activités du Cabinet dans la recherche sur les utilisateurs et la conception de propositions aux clients. Cette alliance ajoutera également une valeur considérable en combinant les capacités de premier plan à l'échelle mondiale de TWG avec les services complémentaires de Deloitte, comme le service à la clientèle et le marketing, la stratégie, l'analytique, l'intelligence artificielle et l'ingénierie infonuagique.

« C'est une avancée importante pour ce qui est de la façon dont nous prévoyons aider nos clients à cheminer vers leur transformation numérique et infonuagique, a expliqué Sébastien Blais, associé directeur, Consultation, Deloitte Canada. Dans un contexte où la pandémie de COVID-19 a changé pour toujours notre façon de vivre et de travailler, il est plus important que jamais pour nous d'offrir à nos clients des expériences numériques agréables, et TWG va nous aider à faire exactement cela, en plus de raffermir la position de Deloitte comme premier cabinet canadien dans le domaine de la transformation numérique. »

« Les équipes regroupées de TWG et de Deloitte Digital possèdent une expertise exceptionnelle et sont enthousiastes à propos de l'incidence que nous aurons ensemble - pour nos gens, nos clients, notre pays et nos collectivités », affirme Bevin Arnason, leader canadien de Deloitte Digital.

Les 150 employés de TWG seront intégrés à la pratique de Consultation de Deloitte Canada à Toronto où ils travailleront au sein du groupe Stratégie client et conception appliquée. Andrés Aquino et Chris Eben, respectivement président-directeur du conseil d'administration et chef de la direction de TWG, se joignent également au Cabinet en tant que nouveaux associés.

« Nous sommes impatients de joindre les rangs de Deloitte Digital, car nous savons à quel point le Cabinet valorise l'excellence du savoir-faire et le perfectionnement des talents, a indiqué Chris Eben. En combinant nos efforts avec le vaste réseau de Deloitte et en hissant le Cabinet au premier rang des services de consultation numérique au pays, nous sommes mieux préparés que jamais pour fournir des produits numériques et des plateformes de données à divers secteurs et clients. »

TWG continuera de défendre les principes de diversité et d'inclusion, d'appuyer des initiatives et commandites clés et de confirmer l'engagement de Deloitte envers l'écosystème technologique torontois et canadien. Déterminé à remettre en question le statu quo, TWG met l'accent sur l'amélioration de la parité hommes-femmes; l'augmentation de la diversité ethnoculturelle et de la représentation féminine au sein des équipes de gestion et de direction; ainsi que l'offre de formations sur l'équité, la diversité et l'inclusion. TWG conservera son espace de studio à Toronto au 425, rue Adelaïde Ouest. La transaction devrait se conclure au cours des prochaines semaines.

