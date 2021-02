Givex fait l'acquisition de Pi Cash Système en Suisse





Givex, la solution infonuagique d'engouement de la clientèle qui aide à rationaliser les opérations commerciales de bout en bout, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'entreprise suisse Pi Cash Système, un fournisseur chef de file de terminaux points de vente, de monnayeurs automatiques et de bornes de chargement de badges.

Depuis plus de 20 ans, Pi Cash Système fournit des solutions de paiement sécurisées et conviviales pour l'hôtellerie-restauration et le commerce de détail. L'entreprise s'est taillé une réputation pour la création de solutions technologiques adaptées aux besoins de la clientèle. Dans le cadre de cette acquisition, Pi Cash Système sera rebaptisé Givex Europe et continuera de servir sa base de clientèle, soit 2 000 clients, tout en apportant son soutien aux installations de Givex dans la région.

« L'Europe a été le premier marché où nous avons étendu nos activités à l'extérieur de l'Amérique du Nord, avec l'inauguration de notre bureau du Royaume-Uni en 2004, fait valoir M. Don Gray, président et chef de la direction de Givex. Grâce à ce nouveau bureau de Givex Europe, nous comptons élargir notre soutien à nos clients régionaux tout en renforçant notre présence en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Pi Cash Système nous fait également bénéficier de son expertise en matière de nouvelles technologies et d'intégration, un atout inestimable pour notre croissance future. »

« Pi Cash Système est ravie de se joindre à la famille Givex, déclare M. Frédéric Gonsard, directeur général, Givex Europe. Givex partage notre approche de l'élaboration de solutions internes pour répondre aux besoins en constante évolution de la clientèle. Avec cette acquisition, nous sommes impatients d'offrir de nouveaux produits comme les tablettes portables PDV, les commandes en ligne, les cartes-cadeaux et les programmes de fidélisation. De plus en plus d'entreprises se tournent vers ces solutions technologiques pour relever les défis auxquels elles font face à l'heure actuelle. Les clients peuvent s'attendre au même niveau de service élevé auquel ils ont toujours eu droit de la part de notre équipe et nous nous réjouissons à la perspective de les servir à l'avenir. »

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de Givex, consultez le site www.givex.com.

À propos de Givex®

Givex consiste en une solution mondiale de gestion des opérations en nuage conçue afin d'accroître l'efficacité opérationnelle et de générer des données exploitables et précieuses sur les clients. Depuis sa fondation en 1999, Givex fournit une intelligence opérationnelle au sein d'un large éventail d'industries, qui vont de la restauration et du commerce de détail à l'industrie des services et de l'accueil. Givex offre une gamme entièrement intégrée de produits personnalisables, notamment les cartes-cadeaux, les programmes de fidélisation, les systèmes de points de vente (PDV), les plateformes d'analyse et les commandes à la table. De plus, la solution de billetterie UptixMC de Givex transforme les billets d'événements sportifs ou autres événements en une plateforme interactive mobile. Les gestionnaires d'événements disposent ainsi de nouvelles données précieuses sur leur clientèle, ce qui leur permet de rehausser l'expérience des partisans ou des spectateurs. Avec plus de 16 milliards de transactions effectuées dans plus de 55 pays, Givex est à l'avant-garde des efforts déployés par les marques en vue d'attirer de nouveaux clients, aujourd'hui et dans les années à venir. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Givex, visitez http://www.givex.com/.

