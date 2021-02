Lancement de Centessa Pharmaceuticals grâce à un financement de série A de 250 millions USD et annonce d'un nouveau type de modèle de R&D pharmaceutique





Centessa Pharmaceuticals (« Centessa ») a été lancée aujourd'hui en tant que société pharmaceutique novatrice axée sur les actifs, conçue et bâtie pour promouvoir un portefeuille de programmes hautement validés. Le modèle de R&D axé sur les actifs de Centessa appliqué à grande échelle a rassemblé des actifs haut de gamme et de premier ordre, dont chacun est dirigé par des équipes spécialisées engagées pour accélérer le développement et refaçonner le processus traditionnel de développement de médicaments. La société a été fondée par Medicxi et a levé 250 millions USD dans le cadre d'un financement de série A sursouscrit, conduit par General Atlantic et codirigé par Vida Ventures et Janus Henderson Investors. Plusieurs autres investisseurs de premier ordre ont participé au financement, parmi lesquels Boxer Capital, Cormorant Asset Management, T. Rowe Price Associates, Inc., Venrock Healthcare Capital Partners, Wellington Management Company, BVF Partners L.P., EcoR1 Capital, Franklin Templeton, Logos Capital, Samsara BioCapital, LifeSci Venture Partners, ainsi qu'un fonds américain axé sur les soins de santé, dont le nom n'a pas été communiqué.

Conjointement à ce lancement, Centessa a achevé la fusion de 10 sociétés biotechnologiques privées (les « Filiales de Centessa »), dont chacune continuera de développer ses actifs sous la supervision de l'équipe de direction de Centessa. L'équipe de chaque Filiale de Centessa est axée sur les actifs, en ce sens qu'elle travaille sur un seul programme ou processus biologique, sous la direction d'experts du domaine qui bénéficient d'un degré élevé d'autonomie dans la promotion de chaque programme. À travers un accent singulier placé sur la promotion d'une science exceptionnelle, le tout combiné à des capacités brevetées incluant découverte et conception de médicaments basées sur la structure, les équipes des filiales permettent à Centessa de développer et délivrer potentiellement des médicaments à fort impact pour les patients.

« La vision de Centessa consiste à bâtir une société pharmaceutique au cadre opérationnel unique, axée sur la réduction de certaines des principales inefficiences de R&D que les sociétés pharmaceutiques classiques rencontrent en raison de contraintes structurelles », a déclaré Francesco De Rubertis, Ph.D., cofondateur et associé chez Medicxi, et président du conseil d'administration de Centessa Pharmaceuticals. « Nos opérations reposeront sur une approche axée sur les actifs, dans laquelle chaque Filiale de Centessa sera exclusivement concentrée sur l'exécution de ses programmes, sous la supervision de l'équipe de direction hautement expérimentée de Centessa. L'ambition d'une application à grande échelle axée sur les actifs consiste à pouvoir délivrer des médicaments à fort impact pour la vie des patients, grâce à une efficience améliorée par la dynamisation de la productivité en R&D. »

Notre approche

Centessa réunit 10 sociétés du portefeuille de Medicxi, dans le cadre de 15 programmes à fort engagement conduits par des équipes expérimentées. Chaque Filiale de Centessa est conduite par des leaders du secteur et par des experts du domaine, forts d'une profonde expérience directement liée aux processus biologiques clés qui sous-tendent les programmes actuellement promus. Ces entrepreneurs, qui ont catalysé la création des filiales, continueront de promouvoir une science novatrice au sein de l'entreprise Centessa.

Les Filiales de Centessa sont ApcinteX, Capella BioScience, Janpix, LockBody, Morphogen-IX, Orexia Therapeutics, Palladio Biosciences, PearlRiver Bio, Pega-One et Z Factor. Le portefeuille actuel de Centessa Pharmaceuticals inclut quatre programmes de stade clinique, dont deux sont actuellement en phase finale de développement clinique, et plus de 10 autres programmes relatifs à des maladies aux importants besoins insatisfaits en matière d'oncologie, d'hématologie, d'immunologie, d'inflammation, de neuroscience, et de maladies rares.

« À travers ce modèle qui constitue une première dans son genre, nous réunissons des programmes à forte validation génétique et biologique sous l'égide d'une nouvelle société pharmaceutique, qui fournit les ressources centralisées permettant aux équipes axées sur les actifs de progresser dans leurs programmes à fort impact pour les patients », a déclaré Saurabh Saha, docteur en médecine, Ph.D., président-directeur général de Centessa. « Cette approche favorise un environnement dans lequel les équipes scientifiques sont incitées à rester résolument concentrées sur l'avancée de médicaments en direction de points d'inflexion de validation ou de non-validation en fonction des décisions fondées sur les données. »

Centessa disposera d'une flexibilité dans le déploiement de capitaux, en adhérant à une philosophie « dictée par les données », et soutiendra chacune des Filiales de Centessa via ses capacités centralisées qui permettront l'avancée de leurs programmes respectifs. Ce soutien sera notamment manufacturier, réglementaire et opérationnel, afin de permettre et d'accélérer la poursuite scientifique des programmes par les équipes des filiales. Chaque équipe est incitée de manière unique à tester rapidement des hypothèses scientifiques clés.

Moncef Slaoui, Ph.D, directeur scientifique et conseiller de Centessa, a ajouté : « En créant Centessa, nous avons stratégiquement rassemblé notre portefeuille de filiales pour inclure des programmes présentant une forte validation biologique, une diversification mécanique, ainsi que des équipes aux capacités et renseignements exclusifs. Ce portefeuille de haute qualité vise à permettre une diversification accrue, ainsi qu'à réduire le risque et l'asymétrie, dans une démarche consistant également à gérer les faibles probabilités de succès inhérentes au développement de médicaments. »

Découvrez l'équipe

L'équipe de direction de Centessa Pharmaceuticals se compose de leaders du secteur biotechnologique et pharmaceutique, qui supervisent les décisions liées à l'affectation des capitaux, aux plans de développement et aux transactions stratégiques, en partenariat avec les Filiales de Centessa.

Saurabh Saha, docteur en médecine, Ph.D., ancien vice-président principal de la R&D et directeur mondial de la médecine translationnelle chez Bristol Myers Squibb, a été désigné président-directeur général et membre du conseil d'administration de la société. En outre, Moncef Slaoui, Ph.D., ancien conseiller scientifique en chef de l'Opération Warp Speed, ancien président de la R&D chez GlaxoSmithKline et associé chez Medicxi, a été désigné directeur scientifique et conseiller scientifique en chef.

Le conseil d'administration de Centessa inclut Francesco De Rubertis, Ph.D., Medicxi, qui exercera en tant que président de la société ; Aaron Kantoff, Medicxi ; Brett Zbar, docteur en médecine, General Atlantic et Arjun Goyal, docteur en médecine, M.Phil., Vida Ventures.

« Nous pensons que Centessa représente une opportunité unique dans notre secteur », a déclaré Brett Zbar, docteur en médecine, directeur général et directeur mondial des sciences de la vie chez General Atlantic. « La science de haute qualité et la dynamique entrepreneuriale qui animent chacune des Filiales de Centessa, combinées à cette équipe de direction profondément expérimentée, auront le potentiel de délivrer des médicaments importants pour les patients, avec rapidité et efficacité. »

« La vision audacieuse et le modèle opérationnel unique de Centessa sont appuyés par des programmes cliniques convaincants, par des données solides, et par une équipe remarquable », a déclaré Arjun Goyal, docteur en médecine, M.Phil., cofondateur et directeur général de Vida Ventures. « Nous sommes convaincus que l'approche de Centessa aboutira en fin de compte à des médicaments à fort impact qui bénéficieront aux patients du monde entier. »

À PROPOS DES FILIALES DE CENTESSA

ApcinteX

ApcinteX développe le médicament SerpinPC, inhibiteur spécifique de la protéine de protéase C activée (APC) anticoagulante, pour le traitement de l'hémophilie A et de l'hémophilie B, avec ou sans inhibiteurs.

Capella BioScience

Capella BioScience développe le CBS001, anticorps monoclonal thérapeutique neutralisant la forme de membrane inflammatoire de la protéine LIGHT (ou TNFSF14), pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique. Capella BioScience développe également le CBS004, anticorps monoclonal thérapeutique de l'antigène 2 lié aux cellules sanguines dendritiques (BDCA2), pour le traitement du lupus érythémateux (systémique et cutané) et de la sclérose systémique.

Janpix

Janpix développe une catégorie novatrice de décomposeurs monovalents sélectifs des petites molécules dual-STAT3/5, pour le traitement de différentes hémopathies malignes, telles que les leucémies et les lymphomes.

LockBody

LockBody développe de manière pionnière une technologie de plateforme permettant de développer LockBody CD47 (LB1) et LockBody CD3 (LB2), pour un ciblage optimal des tumeurs solides par le système immunitaire inné.

Morphogen-IX

Morphogen-IX développe MGX292, un variant d'ingénierie protéinique de la protéine-9 morphogénétique osseuse humaine (BMP9), pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.

Orexia Therapeutics

Orexia Therapeutics développe des antagonistes oraux et intranasaux des récepteurs de l'orexine, en recourant à des approches de conception de médicaments fondées sur la structure. Ces antagonistes se destinent au traitement de la narcolepsie de type 1 et peuvent potentiellement agir directement contre la pathologie sous-jacente liée à la perte de neurones orexinergiques, ainsi que contre d'autres pathologies neurologiques caractérisées par une somnolence diurne excessive.

Palladio Biosciences

Palladio Biosciences développe le lixivaptan, un nouvel agent oral non chimique et non peptidique, qui agit en supprimant de manière sélective l'activité de l'hormone vasopressine au niveau du récepteur V2 et qui constitue un traitement contre la polykystose rénale autosomique dominante, avec pour objectif de ralentir le déclin de la fonction rénale, et d'éviter les problèmes d'atteinte au foie liés au tolvaptan.

PearlRiver Bio

PearlRiver Bio développe de puissants inhibiteurs oraux sélectifs des mutations d'insertion de l'exon 20, destinés à une activité minimale sur les propriétés de l'EGFR de type sauvage et les propriétés pharmacocinétiques, pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) présentant des insertions de l'exon 20 dans l'EGFR (avec un ciblage et traitement potentiel des insertions de l'exon 20 Her2). PearlRiver Bio développe également des inhibiteurs oraux ciblant la mutation EGFR de résistance C797S, ainsi que des inhibiteurs EGFR de nouvelle génération, non révélés, contre le CPNPC.

PegaOne

PegaOne développe l'imgatuzumab, anticorps monoclonal humanisé non fucosylaté anti-EGFR, pour le traitement du carcinome cellulaire squameux cutané et d'autres types de tumeurs solides.

Z Factor

Z Factor développe le ZF874, chaperon chimique à petites molécules, destiné à agir sur le pliage du variant Z de l'alpha-1-antitrypsine, en augmentant les taux sériques de protéine active et en réduisant l'accumulation dans le foie, pour le traitement du déficit en alpha-1-antitrypsine.

À PROPOS DE CENTESSA PHARMACEUTICALS

Centessa Pharmaceuticals Limited est une société biopharmaceutique de nouvelle génération, qui entend refaçonner le processus traditionnel de développement de médicaments. La société applique un modèle de R&D axé sur les actifs à grande échelle, afin de promouvoir un portefeuille de programmes hautement validés et dirigés par des équipes leaders du secteur. Chaque programme est développé par une Filiale de Centessa et soutenu par une infrastructure centralisée, ainsi que par l'équipe de direction de Centessa. La société est basée à Cambridge, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.centessa.com

DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Les déclarations formulées dans le présent communiqué de presse peuvent inclure des déclarations qui ne constituent pas des faits historiques et qui sont considérées comme prévisionnelles au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle qu'amendée (la loi « Securities Act »), et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle qu'amendée (la loi « Exchange Act »), qui sont généralement identifiées par l'emploi de termes, tels que « estime », « s'attend à », « entend », « prévoit », « pense », « devrait », « fera », « planifie », « projette », « aspire à », ainsi que par l'emploi de variations de ces termes ou d'expressions similaires. Nous faisons en sorte que ces déclarations prévisionnelles soient formulées conformément aux provisions de la règle refuge relatives aux déclarations prévisionnelles contenues dans la Section 27A de la loi Securities Act et dans la Section 21E de la loi Exchange Act, et formulons cette déclaration afin de nous conformer auxdites provisions de la règle refuge. Ces déclarations prévisionnelles, notamment les déclarations relatives aux attentes, projets et perspectives concernant les projets et le calendrier de développement clinique, les conceptions d'essais cliniques, le potentiel clinique et thérapeutique, ainsi que la stratégie de n'importe lequel de nos programmes, reflètent notre opinion actuelle concernant nos projets, intentions, attentes, stratégies et perspectives, qui se fondent sur les informations dont nous disposons actuellement, ainsi que sur les hypothèses que nous avons formulées. Bien que nous pensions que nos plans, intentions, attentes, stratégies et perspectives, tels que reflétés dans ou suggérés par les présentes déclarations prévisionnelles soient raisonnables, nous ne pouvons donner aucune assurance que les plans, intentions, attentes ou stratégies seront réalisés. En outre, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles et seront affectés par un certain nombre de risques, incertitudes et hypothèses, y compris, sans toutefois s'y limiter, la réussite des essais cliniques, les dépôts réglementaires, et les approbations. Ces déclarations prévisionnelles se fondent sur les attentes et convictions actuelles de l'équipe de direction de Centessa à la date du présent communiqué de presse, et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport à ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles. En outre, Centessa exerce ses activités dans un environnement très concurrentiel et à évolution rapide, au sein duquel de nouveaux risques émergent de temps à autre. Sauf exigence contraire prévue par la loi applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de futurs événements ou autre.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

